Dân Số TQ, VN, Đài Loan

Trần KhảiTình hình dân số nhiều quốc gia tại Châu Á đang có vấn đề… kể cả tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…Trước tiên là nói chuyện Trung Quốc. Bản tin AFP ghi rằng dân số TQ co cụm trong năm 2018 lần đầu tiên trong 70 năm, theo lời các chuyên gia, cảnh báo rằng khủng hoảng dân số sẽ đè áp lực lên nền kinh tế đang chậm lại của quốc gia này.Đất nước đông dân nhất thế giới với khoảng 1.4 tỷ người trong nhiều thập niên đã hạn chế hầu hết gia đình về mức 1 đứa con thôi, nhằm ghìm mức tăng dân số ở mức có thể giúp bền vững kinh tế.Nhưng kể từ 2016, TQ cho các cặp vợ chồng có quyền có 2 con nhằm ứng phó nnnnan đề xã hội đang già đi, và lực lượng lao động co cụm…Thế là, số lượng sinh con toàn quốc trong năm 2018 giảm 2.5 triệu em bé tính theo năm, trái ngược với mức tăng tiên đoán 790,000 bé sơ sinh, theo phân tích của học giả Yi Fuxian, người đang cư trú ở Mỹ.Tiến sĩ Yi, nhà nghiên cứu ở đại học University of Wisconsin-Madison, từ lâu đã chỉ trích chính sách 1 con.Thế là hồi năm 2018, hiện tượng lịch sử đã đảo ngược làn sóng dân số TQ, theo lời TS Yi, người nghiên cứu các dữ kiện công cộng về sinh nở tại các thị trấn, làng mạc khắp TQ.Nan đề sinh nở ít hơn, làm dân số co cụm… vì nhiều yếu tố. Như đã giảm số lượng phụ nữ trong tuổi sinh nỏ, việc các cặp vợ chồng lo ngại vì chi phí nuôi con tăng vì giáo dục và y tế, cũng như chi phí nhà cửa.TS Yi tính rằng số người chết tại TQ trong năm 2018 là 11.58 triệu người, và tổng dân số co cụm 1.27 triệu người.TS Yi nói với AFP rằng dân số TQ co cụm lần đầu tiên kể từ thời điểm lập quốc chính thể mới trong năm 1949, trong khi lão hóa tăng và kinh tế yếu hơn. Nghiên cứu của TS Yi sẽ đăng trong cuộc nghiên cứu đồng tác giả với kinh tế gia Su Jian, của đại học Peking University, dựa vào thống kê nhà nước.Trong khi đó, Việt Nam bi quan... Bản tin VietnamNet ngày 28/12/2018 viết: Tốc độ già hoá dân số Việt Nam nhanh gấp 4 lần các nước.Bản ting hi rằng theo Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Doãn Tú cho biết, công tác dân số trong tình hình mới đặt ra nhiều thách thức mới, nhất là khi tỉ lệ sinh ngày cảm giảm, tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao, tốc độ già hoá dân số nhanh...Năm 2011, dân số 60 tuổi trở lên của nước ta là 10%, nghĩa là Việt Nam đã chính thức bước vào quá trình già hoá.Lưu ý, tốc độ già hoá dân số của Việt Nam diễn ra quá nhanh. Trong khi các nước có nền kinh tế phát triển mất nhiều thập kỷ, chậm chí hàng thế kỷ để chuyển sang giai đoạn dân số già (nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm 20%) thì Việt Nam chỉ mất 20-22 năm.Trong khi đó, Nhật Bản cũng thê thảm… Thế là, NHK cho biết trong khi dân số Nhật Bản co cụm, sinh suất giảm, chính phủ quyết định cho miễn phí mầm non. Bản tin này ghi rằng hôm thứ Sáu, các bộ trưởng đưa ra các biện pháp chính sách tại cuộc họp của Nội các.Chính sách miễn phí giáo dục mầm non dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2019 khi Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 8% hiện nay lên 10%.Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi sẽ được học miễn phí ở mẫu giáo hoặc cơ sở trông trẻ ban ngày được công nhận. Đối với cơ sở trông trẻ ban ngày không được công nhận, hộ gia đình gửi trẻ sẽ được hỗ trợ nếu chính quyền địa phương xác nhận hộ gia đình cần dịch vụ trông trẻ ban ngày.Chính phủ cũng quyết định chủ trương miễn phí giáo dục bậc đại học. Hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ được miễn phần lớn tiền nhập học và học phí. Dự kiến sẽ có thêm nhiều chương trình học bổng không hoàn lại.Cũng nên ghi nhận tình hình dân số Nhật Bản qua Tự điển Bách khoa Mở: Với tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ cao, tình trạng lão hóa dân số một cách nhanh chóng thời gian gần đây trở thành vấn đề nghiêm trọng với Nhật. Dân số giảm liên tiếp kể từ năm 2007, trong khi số người cao tuổi lần đầu tiên chiếm 1/4 tổng dân số. Tới ngày 1-10-2013, dân số Nhật Bản đã giảm 0,17% (khoảng 217.000 người) xuống còn 127.298.000 người, trong đó tính cả người nước ngoài cư trú lâu dài tại Nhật Bản.Nhóm người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tăng thêm 1,1 triệu người lên 31,9 triệu người, chiếm 25,1% dân số Nhật Bản. Trong khi đó, năm 2013, số ca sinh mới ở nước này giảm khoảng 6.000 ca so với 1 năm trước đó. Năm 2014, số lượng người già trên 65 tuổi đã cao gấp đôi so với số lượng trẻ em dưới 14 tuổi.Năm 2017, tại Nhật chỉ có 941.000 trẻ em ra đời, mức thấp nhất kể từ năm 1899 (khi công tác thống kê bắt đầu được thực hiện), sụt giảm 36.000 trẻ em so với năm 2016 và là năm thứ hai liên tiếp số trẻ em ra đời dưới 1 triệu. Tỷ lệ tử vong trong năm 2017 lại tăng 3% lên mức 1,34 triệu, mức cao nhất thời kỳ sau 1945. Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là tỷ lệ người tử vong vì già yếu là hơn 400.000 người (cao hơn 72.000 người so với năm 2016).Như vậy, dân số Nhật trong năm 2017 đã sụt giảm 374.000 người, đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp dân số Nhật Bản bị sụt giảm.Tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm 27,2%, mức cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay, trong khi tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi giảm xuống mức thấp kỷ lục là 12,7%. Một kỷ lục buồn khác cũng được xác lập là số người Nhật kết hôn mới trong năm 2017 cũng thấp nhất kể từ sau năm 1945, với chỉ 607.000 cặp vợ chồng mới, giảm 14.000 cặp so với năm 2016.Trước thực trạng lão hóa dân số đáng báo động, Chính phủ Nhật Bản đưa ra cảnh báo, vào năm 2060 gần 40% dân số nước này là người cao tuổi. Tình trạng dân số lão hóa không chỉ kéo theo gánh nặng về trợ cấp an sinh xã hội khi số người nhận lương hưu ngày một tăng, mà còn là trở ngại lớn với đà phục hồi tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản khi mà lực lượng lao động trẻ ngày càng ít đi.Trong khi đó thông tấn Nga Sputnik nói về nan đề dân số Đài Loan: Trong tương lai gần, các nhà lập pháp Đài Loan, những người tự coi là mình là nhà nước chủ quyền độc lập, đang chuẩn bị thông qua đạo luật cho phép người dân các nước Đông Nam Á trở thành công dân của Đài Loan, nhà phân tích Piotr Tsvetov cho biết.Dự luật nêu lên rằng các chuyên gia trình độ siêu cao những ngành nghề hiếm sẽ có thể nhập quốc tịch Đài Loan sau khi làm việc trên đảo 3 năm, còn các chuyên gia trình độ lành nghề trung bình sẽ có thể nhận quyền công dân Đài Loan sau 5 năm. Sinh viên tốt nghiệp đại học ở Đài Loan được dành cho những điều kiện đặc biệt: họ có thể nhận được hộ chiếu Đài Loan sau khi làm việc 5-7 năm sau tốt nghiệp. Ngoài ra, chính quyền Đài Loan đang có kế hoạch nâng mức lương trên đảo.Thông tấn Nga Sputnik hỏi: Tại sao Đài Loan muốn tăng số lượng dân số bằng các công dân gốc Đông Nam Á?Trước hết, các chuyên gia giỏi rất cần thiết cho bất kỳ quốc gia nào. Dòng chảy "chất xám" chắc chắn sẽ giúp phát triển nền kinh tế quốc gia.Thứ hai, Đài Loan đang phải đối mặt với hiện tượng dân số lão hóa. Các chuyên gia cho rằng vào năm 2065, dân số của đảo sẽ giảm từ 23 triệu người xuống còn 16-18 triệu người. Và một phần quan trọng trong số những người này sẽ nghỉ hưu. Người nhập cư sẽ bù đắp chỗ thiếu hụt dân số có thể.Thứ ba, sự gia tăng số lượng người nhập cư ở Đài Bắc có thể được lý giải là quốc đảo gia tăng tính hấp dẫn của mình, mà đó là sự hấp dẫn mang ý nghĩa chính trị và kinh tế.Tuy nhiên, nghiên cứu từ bình luận gia này đưa ra 2 câu hỏi: ai có thể bị thu hút bởi viễn cảnh có quốc tịch Đài Loan, nơi ngày nay chỉ có không đến hai chục quốc gia công nhận? Có thể đi đâu trên thế giới này với hộ chiếu Đài Loan?Tương lai Đài Loan rất mơ hồ. Đến năm 2049, Hoa Lục dự định thực hiện "giấc mơ Trung Quốc", một trong những yếu tố trong đó là thống nhất hòn đảo với đại lục. Và khi đó hộ chiếu công dân Đài Loan sẽ trở thành mảnh giấy vô dụng.Do vậy Đài Bắc đang ráo riết thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường vị thế Đài Loan với tư cách là một nước cộng hòa có chủ quyền. Họ sử dụng rất nhiều biện pháp. Đặc biệt, họ cố gắng thu hút sự thông cảm của nhiều người ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng tất cả những điều này là vô ích. Ngày hôm nay, ai có thể cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia vẫn đang kiên trì theo đuổi sự thống nhất đất nước?Do vậy, chúng ta dễ hiểu vì sao, thông tấn RTI từ Đài Bắc ghi rằng Bộ giáo dục Đài Loan mong học sinh cấp 3 của Việt Nam đến Đài Loan du học.Bản tin này ghi rằng Bộ giáo dục Đài Loan đã mời 20 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường cấp 3 Việt Nam đến Đài Loan giao lưu giáo dục. Bộ giáo dục cho biết, chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay của Việt Nam, hy vọng có thể trở thành sự lựa chọn quan trọng khi ra nước ngoài du học của học sinh cấp 3 Việt Nam.Vừa qua, Bộ giáo dục Đài Loan đã mời 20 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường cấp 3 Việt Nam đến Đài Loan giao lưu giáo dục 7 ngày 6 đêm, ngoài sắp xếp đoàn đại biểu Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 10 trường đại học và 20 trường cấp III, còn mời chuyên gia, học giả và hiệu trưởng của các trường cấp III Đài Loan chia sẻ về kinh nghiệm quản lý trường học, đồng thời sắp xếp hoạt động thăm viếng và trải nghiệm, để cho các hiệu trưởng Việt Nam tìm hiểu đặc sắc của các trường cấp III và trung cấp nghề và sự phát triển của ngành giáo dục cao đẳng Đài Loan.RTI ghi lời Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đài Loan Phạm Tốn Lục cho biết, hiện nay tại Đài Loan có khoảng 96.000 học sinh thuộc thế hệ hai của di dân mới người Việt Nam đang theo học cấp III trở xuống, đến Đài Loan học trường cao đẳng và lớp vừa học vừa làm (chương trình liên kết giáo dục giữa doanh nhân và trường học của Bộ giáo dục Đài Loan) có khoảng 10.239 người, là con số đông nhất trong các nước Đông Nam Á.Bộ giáo dục chỉ ra, thành phố Sài Gòn là nơi rất quan trọng để phát triển sự nghiệp của thương gia Đài Loan, học sinh Việt Nam đến Đài Loan học tập, sau này có thể là cán bộ quan trọng của thương gia Đài Loan, điều này cho thấy, sự giao lưu giáo dục giữa hai nước càng ngày càng quan trọng. Kỳ nghỉ hè năm nay, Sở giáo dục quốc dân thuộc Bộ giáo dục Đài Loan đã dẫn 72 học sinh thế hệ hai Việt Nam sang Việt Nam tham quan các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam nhằm tăng thêm sự hiểu biết của các em đối với ngành công nghiệp Việt Nam, cũng có thể liên kết khả năng cạnh tranh của các em khi trở về Việt Nam làm việc.Bà Phạm Tốn Lục nhắc đến, nền giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan rất xuất sắc và đa dạng , hy vọng qua cuộc giao lưu lần này có thể khiến cho các trường Việt Nam hiểu hơn về nền giáo dục Đài Loan, nhất là sự phát triển giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan, rất phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam, ngoài tăng cường sự giao lưu giữa các trường chị em, cũng hy vọng Đài Loan trở thành hạng mục lựa chọn quan trọng khi đi du học của học sinh cấp 3 Việt Nam.Đoàn Việt Nam đề nghị rằng, đầu năm 2019, Bộ giáo dục Đài Loan có thể phát hành sổ tay tuyên truyền, giới thiệu về các trường đại học và thông tin liên quan bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt, hàng năm vào tháng 6, phối hợp với hội thảo tư vấn tuyển học sinh, cung cấp cho giáo viên phụ trách tư vấn nghề nghiệp trường cấp 3 Việt Nam, để họ giới thiệu và khích lệ học sinh đến Đài Loan du học.Như thế, chúng ta nhận ra một chiến lược của Đài Loan: ưu tiên tăng dân số dựa vào cô dâu Việt Nam và du học sinh từ VN tới… lâu dài, các khối dân này và thế hệ 2 từ học sẽ là những người có lập trường kiên cường chống Trung Cộng hơn bất kỳ khối dân nào tại Đài Loan. Bởi vì lá phiếu công dân Đài Loan gốc Việt sẽ luôn luôn chống sáp nhập với Tàu Cộng.Có lẽ Đài Loan có chính sách như thế, nhưng sẽ không công khai nói ra….