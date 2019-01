Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn Tuyên Thệ Nhậm Chức

Trong buổi lễ.Santa Ana (Bình Sa) -- Tại Hall of Administration số 333 W. Santa Ana Blvd, Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ, tham dự buổi lễ rất đông các viên chức chính quyền Quận Hạt, các Thành Phố, thân nhân, bằng hữu trong đó có: Linh Mục Bill Cao. về phía dân cử người Mỹ gốc Việt có: Cựu Dân Biểu Tiểu Bang LS. Trần Thái Văn, Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam LS. Andrew Đỗ, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị Viên Sergio Contreras, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, LS. Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Frances Nguyễn Thế Thủy… một số các cơ quan truyền thông Việt Ngữ.Điều hợp chương trình do Giám Sát Viên Andrew Đỗ,Sau phần nghi thức khai mạc, LS. Andrew Đỗ mời vị Mục Sư lên dâng lời cầu nguyện, tiếp theo LS. Andrew Đỗ giới thiệu về cuộc đời và những đóng góp của Chánh Lục Sự Hugh (Hiếu) Nguyễn đối với cư dân thuộc Quận Hạt.Sau đó, LS. Anrew Đỗ mời Bà cựu Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Sandra Hutchens lên làm lễ tuyện thệ cho ông Hugh (Hiếu) Nguyễn, trong lúc nầy ông Hugh (Hiếu) Nguyễn đã mời những vị thân nhân cùng vợ và các con lên dự lễ tuyên thệ.Sau khi lễ tuyên thệ chấm dứt, ông Chánh Lục Sự Hugh (Hiếu) Nguyễn đa õcó lời cảm ơn đến tất cả mọi người, trước tiên ông cảm ơn vợ, các con cùng những người thân trong gia đình, bạn bè, cư dân cũng như đồng hương người Mỹ gốc Việt đã hết lòng ủng hộ ông trong thời gian qua. Ông đã kể lại những kỷ niệm về cuộc đời ông và những may mắn để ông có được ngày hôm nay để ông tiếp tục phục vụ cư dân trong Quận Hạt.Sau buổi lễ, Ban tổ chức mời mọi người tham dự cùng dùng bữa tiệc nhẹ để chúc mừng ông Chánh Lục Sự và cùng nhau hàn huyên tâm sự.Được biết văn phòng Chánh Lục Sự Hugh (Hiếu) Nguyễn phục vụ cho 3.2 Triệu dân thuộc 34 Thành phố trong Quận Hạt. Nhiệm Kỳ của Chánh Lục Sự là 4 năm.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 643-6123.