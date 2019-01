Nếu Ly Dị, Vợ Cũ Có Thể Mất Thẻ Xanh Nếu Chồng Cũ Hủy Đơn I-864; Cập Nhật Việc Duyệt Xét Đơn I-131; Đoàn Người Di Dân Cho Thấy Một Vài Sự Thật Về Di Trú

Lê Minh Hải

Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú (USCIS Board of Immigration Appeals) cho biết đương đơn xin thẻ xanh không hợp lệ vì chồng cũ rút đơn Bảo Trợ Tài Chánh (tức đơn I-864). Vì thế, Sở di trú đã từ chối đơn xin chuyển diện di trú của người vợ cũ và ban lệnh trục xuất cô.Trong những hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu, người bảo lãnh chỉ lý tên trên đơn I-134, cũng là đơn Bảo trợ Tài Chánh. Nhưng đơn này không ràng buộc về pháp lý và không đòi hỏi phải trợ giúp trong mười năm.Trong hồ sơ nói trên, người phụ nữ đã từ nước Cam Bốt đến Hoa Kỳ với chiếu khán hôn thê (fiancée) trong tháng 11 năm 2011, và có 90 ngày để kết hôn với người hôn phu là công dân Hoa Kỳ. Trong tháng Hai năm 2012, cô nộp đơn xin chuyển diện thường trú nhân, cùng với đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 của người chồng.Tiếc thay, cuộc hôn nhân đã không có kết quả như ý sau 5 năm chung sống, và người bảo lãnh đã rút đơn Bảo Trợ Tài Chánh trước khi Sở di trú duyệt xét đơn xin thẻ xanh của người vợ.Sở di trú đã bác đơn của người vợ. Sở di trú nói rằng vấn đề ly dị của cô đã làm cô không còn hợp lệ để xin chuyển diện thường trú nhân, nhưng cô còn được yêu cầu nộp đơn Bảo Trợ Tài Chánh của người chồng. Vì người bảo lãnh đã rút đơn này nên Sở di trú cho rằng cô trở thành một gánh nặng của xã hội.Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú nói rằng việc cam kết của đơn bảo trợ tài chánh phải do người chồng bảo lãnh hòan tất và không ai có thể thay người bảo lãnh làm đơn bảo trợ tài chánh cho đương đơn được.Cập Nhật Việc Duyệt Xét Đơn I-131Nếu qúy vị là Thường Trú Nhân muốn đi Việt Nam trong thời gian dài, qúy vị sẽ có thể muốn nộp đơn xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Form I-131). Giấy phép này sẽ cho qúy vị ở ngòai Hoa Kỳ đến hai năm. Qúy vị chỉ có thể nộp đơn này tại Hoa Kỳ vì còn phải chờ đi lấy dấu vân tay. Sau khi nộp đơn xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh I-131, qúy vị có thể đi Việt Nam và nhờ gửi giấy chấp thuận đơn này cho qúy vị ở Việt Nam không?Sở di trú nói: "Được". Và rồi họ lại nói "Không". Và bây giờ thì họ lại nói: "Được". Lúc đầu, qúy vị có thể sắp xếp để yêu cầu gửi đơn I-131 được chấp thuận đến qúy vị sau khi qúy vị rời khỏi Hoa Kỳ. Nhưng rồi Sở di từ chối đơn I-131 nếu qúy vị xuất ngọai trước khi họ chấp thuận đơn của qúy vị. Họ nói rằng nếu qúy vị xuất ngọai trong khi đơn I-131 vẫn còn đang duyệt xét thì cũng giống như tự ý hủy bỏ đơn này.Tuy nhiên, trong một buổi họp mới đây tại Washington, Giám đốc Sở di trú USCIS, L. Francis Cissna nói rằng Sở di trú sẽ ngừng việc từ chối đơn I-131 nếu đương đơn xuất ngọai trước khi đơn được chấp thuận. Vì thế, qúy vị bây giờ có thể nộp đơn tại Hoa Kỳ và sau đó đi Việt Nam, và có thể nhờ thân nhân hoặc bạn bè chuyển Giấy Phép Tái Nhập Cảnh về Việt Nam cho qúy vị sau khi Sở di trú chấp thuận đơn.Cần ghi nhớ rằng qúy vị không thể nộp đơn xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh khi qúy vị đang ở ngòai Hoa Kỳ. Qúy vị phải ở Hoa Kỳ để hòan tất việc lấy dấu vân tay.Đòan Người Di Dân Cho Thấy Một Vài Sự Thật Về Di TrúCâu chuyện về đòan người từ Trung Mỹ du hành lên phía Bắc rồi băng qua Mễ Tây Cơ và đụng độ với nhân viên thi hành luật di trú Hoa Kỳ, có thể giúp chúng ta hiểu biết thêm về một số sự thật căn bản về di trú.Mễ Tây Cơ gặp nhiều rắc rối về biên giớiKhi đòan người đi ngang qua nước Mễ, họ gặp sự chống đối và thù ghét của một số người dân Mễ. Điều này cũng giống như người di dân bất hợp pháp ở Hoa kỳ cũng trải nghiệm về sự thù ghét này: Tức là có sự sợ hãi và nghi ngờ của người ngòai cuộc. Người Mễ bực bội những người Trung Mỹ đã vượt biên giới phía Nam Mễ Tây Cơ và đã gây căng thẳng trong các thành phố Mễ. Thị trưởng thành phố Tijuana sát biên giới nói rằng việc tràn ngập người di dân đã tạo nên một "cuộc khủng hỏang về nhân đạo".Hoa Kỳ vẫn là ước mơ của người di dânHọ có thể nộp đơn xin lánh cư và xin tỵ nạn tại Mễ Tây Cơ. Họ có thể tìm việc làm ở Mễ và sống ở đây vì có cùng ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng người di dân ước mơ về nền kinh tế và sự an tòan bản thân tại Hoa Kỳ. Đối với người di dân, mặc dù họ có nghe đến việc chống di dân của Tòa Bạch Ốc, nhưng Hoa Kỳ vẫn tốt hơn Mễ Tây Cơ rất nhiều.Sự đe dọa của Mễ Tây Cơ đối với đòan người di dânMễ Tây Cơ thường không mặn mà với người di dân. Khi đòan người mới nhất di chuyển lên phía Bắc và băng ngay qua nước này, ngay cả các nhà lãnh đạo tại Mễ đã nói rằng người tỵ nạn sẽ không an tòan nếu họ ở thời gian dài ở phía Nam biên giới Hoa Kỳ. Tại những thành phố biên giới của Mễ có rất nhiều ổ ma túy, rất nguy hiểm cho người di dân nếu ở lâu dài.Tóm lại, Hoa Kỳ vẫn là sự biểu hiện của hy vọng đối với những người trong nỗi tuyệt vọng.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Thường Trú Nhân ở ngòai Hoa Kỳ hơn một năm nhưng không có Giấy Phép Tái Nhập Cảnh?- Đáp: Sở di trú sẽ nói rằng thường trú nhân đã từ bỏ quy chế thường trú nhân. Người ta phải cung cấp bằng chứng vắng mặt ở Hoa Kỳ qúa lâu vì lý do bất khả kháng. Và họ có thể được cấp một chiếu khán (visa) Cư Dân Hồi Hương để có thể trở lại Hoa Kỳ.- Hỏi: Đơn I-864 Bảo Trợ Tài Chánh không đòi hỏi người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm tài chánh trong 10 năm hay sao, hoặc cho đến khi người được bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ?- Đáp: Đúng, người bảo lãnh phải có trách nhiệm này. Nhưng người bảo lãnh có thể xin rút đơn I-864 trước khi đương đơn trở thành Thường Trú Nhân. Trong trường hợp này, đơn xin thẻ xanh của người phối ngẫu ngoại quốc sẽ bị từ chối.- Hỏi: Lý do chính nào khiến người di dân từ các nước Trung Mỹ không muốn làm việc và sống tại Mễ Tây Cơ?- Đáp: Nhiều người Mễ bực bội người di dân và nhiều nơi ở Mễ bị các ổ ma túy và các nhóm băng đảng khác kiểm sóat. Những người Trung Mỹ rời bỏ quê hương của họ để thóat khỏi tình trạng bạo lực và tội ác. 