Niềm Tin Đầu Năm

Hôm nay đầu năm, niềm khao khát hòa bình giữa các quốc gia để phát triển kinh tế, ổn định xã hội nghe đang vang dội đâu đó. Từ Bình Nhưỡng, hôm 1 tháng Giêng năm 2019, Chủ tịch Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un, trong thông điêp đầu năm, lên tiếng mong muốn có buổi họp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump bất cứ lúc nào vào đầu năm 2019, với mục đích để làm sâu sắc hơn về việc “giải trừ vũ khí hạt nhân, và cấm vận phong tỏa kinh tế” của xứ này, hầu tìm kiếm hòa binh cho hai dân tôc Mỹ,Triều và thế giới.

Môt ngày sau đó, hôm 1 tháng 1-2019 (ngày và giờ Washington), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ân cần hồi đáp: “Tôi cũng rất mong muốn tổ chức cuôc găp thượng đỉnh với Chủ tich Băc Triều Tiên, Kim Jong-un”. Trên Twitter Tổng thống Donald Trump viết: “Tôi mong gặp lại Chủ Tich Kim, vốn có nhận thức rõ là Bắc Triều Tiên có tiềm năng kinh tế là hết sức lớn-“

Như vậy hai tầm nhìn của hai nhà lãnh đạo BTT và Mỹ về mục đích của buổi họp thượng đỉnh có gì khác nhau? Với Kim Jong-un đây là buổi thương lượng về việc trao đổi giải trừ vũ khí hạt nhân đổi lấy việc Mỹ và Ngũ Cường chấm dứt phong tỏa và cấm vận kinh tế BTT. Trong lúc đó Tổng thống Trump có cái nhìn rất cụ thể về tìềm năng kinh tế vô cùng to lớn của BTT. Và ông hy vọng Chủ tich Kim Jong un chấp nhận giải pháp “giải trừ vũ khí hạt nhân” thi Mỹ sẽ giúp phát triển tiềm năng kinh tế vô cùng to lớn của BTT bằng cách khuyến khích các nhà đầu tư người Mỹ, rót vốn đầu tư vào BTT. Lúc ấy Mỹ và BTT trở thành những đối tác kinh tế làm ăn và chia sẽ lợi nhuận với nhau.

Nhưng ý nghĩa của cụm từ “Giải trừ vũ khí hạt nhân” phải đươc nhìn nhận dưới dạng như thế nào để thỏa đáng cho cả Washington và Binh Nhưỡng. Trước hết như thế giới đã thấy, theo yêu cầu của Mỹ, BTT đã chấm dứt và ngưng tất cả các cuộc thí nghiêm cũng như dỡ bỏ tấ cả trung tâm phóng phóng các tên lửa mang đầu đạn tầm gần, tầm trung bình cũng như tầm xa…Và chuyên còn lại là chính phủ Mỹ sẽ nhìn nhận BTT là trong hàng ngũ các quốc gia có đầy đủ vũ trang nguyên tử. Và sau đó, Tổng thống Donald Trump và Chinh phủ Mỹ sẽ chuyển hóa năng lượng nguyên tử của BTT hướng về phụng sự hòa bình, phát triển kinh tế, phuc vụ y học. Chinh phủ Mỹ từ năm 2006 cũng đã từng chuyển hóa khả năng nguyên tử của Ấn Độ từ chiến tranh sang phục vụ hòa binh phát triển kinh tế và y học. Kết quả hiện nay cho thấy môt số nhà máy và xí nghiệp của Ấn Độ được vận hành bằng năng lượng nguyên tử và nền y hoc nguyên tử -Nuclear Medecine-của Ấn Độ hôm nay được coi như là một trong những nền y hoc nguyên tử hàng đầu thế giới…

Theo tường trình của UNICEF hiện có 10 triệu 9 trăm ngàn người, trên tổng số 26 triệu dân BTT trong đó có hơn 2 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng, ăn đói kinh niên và không đươc chăm sóc sưc khỏe chu đáo. Ngân khoảng trợ cấp lớn nhất mà LHQ kêu gọi sư trợ giúp của thế giới sẽ nhầm vào thực phẩm, nước sạch, và nhu yếu phẩm cho vệ sinh và bịnh tật, thuốc men…

Theo báo The Diplomat cuối năm năm 2018, các nhà khoa học của đất nước Triều Tiên đều đến tham dự Hội Chợ Thương Mại Quốc Tế -Mùa Xuân Pyongyang- như nơi lý tưởng để thúc đẩy việc đưa những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất và mới nhất. Những quốc gia mạnh về công nghệ như Trung Quốc, Iran, Đức,Ý… đều gửi phái đoàn đến tham dư Hội Chợ Thương Mại-Mùa Xuân Binh Nhưỡng. Tất cả đều nhìn nhận, mặc dầu bị cô lập trong một thời gian dài, các thông tin từ Hội Chợ cho thấy các nghiên cứu khoa học và nỗ lực phát triển công nghệ tiên tiến đã được thúc đẩy một cách mạnh mẽ ở BTT, http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Trieu-Tien-Tham-vong-phat-trien-cong-nghe-cao-14066, Sống trong điều kiên bi thiết đến như vậy, người dân BTT vẫn nuôi tham vọng phát triển công nghệ cao. Họ thực sự xứng đáng cho niềm tin của cả cộng đồng nhân loại.

Trong đoạn kết của thông điêp đầu năm, Chủ tịch Kim còn quả quyết: “ If Washington did so, bilateral relations will develop wonderfully at a face pace through the process of taking more definite and epochal measures…Nếu Tổng thống Donald Trump chấp nhận quan điểm giải trừ vũ khí hạt nhân như ở trên, thì quan hệ song phương Mỹ Triều sẽ phát triển manh mẽ, ngoạn mục và nhanh chóng không phải chỉ trong một lúc, trong một thời, mà sẽ là vô hạn ”...

Chúng ta hy vọng buổi họp thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ sớm thành hiện thục với két quả như hai bên mong muốn. Có như thế buổi thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, sẽ mở ra cho nhân loai một kỷ nguyên mới kiến tạo hòa bình, hòa giải- Một thế giới không còn mâu thuẫn, đối đầu, đối trọng quyền lực, thi đua vũ trang- Một xã hội biết san băng dỡ bỏ mọi ý thức hệ sai lầm đã chia cách nhân loại suốt trong chiều dài của hơn một thế kỷ vừa qua./.

