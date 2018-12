(Xem: 40)

Bản tin CafeF/Nhịp Sống Kinh Tế ghi rằng xuất cảng sắn (khoai mì) sang Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn do TQ áp dụng nghiêm ngặt các quy định về nhãn mác bao bì, thông tin sản phẩm tinh bột sắn. Thêm nữa, hiện nay các doanh nghiệp TQ chuyển qua mua sắn và sản phẩm từ sắn qua đường biển nhiều hơn do nhập cảng theo hình thức này về đến Quảng Châu thấp hơn từ 70-80 NDT/tấn so với hàng nhập theo đường biên mậu. TQ tăng một số loại thuế/phí với hàng tinh bột sắn xuất cảng theo kênh biên mậu khiến giá hàng tăng cao. Trong khi sắn Thái Lan về cảng TQ nhiều, mức giá thấp hơn so với VN.