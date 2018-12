Luật Mới California 2019

Trần KhảiNăm mới, sẽ có thêm luật mới. Vào ngày 1/1/2019, sẽ có một số luật mới hiệu lực. Sau đây là một số luật có liên hệ tới đời sống hàng ngày của cư dân California.-- SB 3, Luật về Lương tối thiểu. Công nhân tại các công ty có 25 hay ít hơn nhân viên sẽ có lương tăng trong khoảng 10.50 đôla tới 11 đôla. Tại các công ty có hơn 25 nhân viên, mức tăng sẽ là 11 tới 12 đôla. Luật này chấp thuận năm 2016, sẽ tiếp tục tăng hàng năm tới mức tối thiểu là 15 đôla.-- SB 946, Người Bán Trên Đường Phố. Luật thông qua năm 2018, bảo vệ hoạt động của người bán trên đường phố trong tiểu bang, cho phép bán trên phố xá. Nhưng giới chức địa phương phải có quy định giám sát dựa vào sức khỏe, an toàn và lợi ích công chúng.-- AB 2770, Bảo vệ chống các đơn kiện về thưa kiện quấy nhiễu tình dục. Luật mới bảo vệ nạn nhân bị quấy nhiễu tình dục, và [bảo vệ] công ty không bị kiện về bôi nhọ từ kẻ quấy nhiễu trong trường hợp có than phiền về quấy nhiễu tình dục và trong khi công ty điều tra nội bộ.-- SB 820, Thỏa thuận giữ bí mật. Luật này cấm các thỏa thuận giữ bí mật trong các hồ sơ quấy nhiễu tình dục, tấn công tình dục và kỳ thị -- trừ phi người kiện đòi điều kiện [giữ bí mật].-- SB 1300, Miễn Kiện Tụng. Luật này cấm các công ty không được ép buộc nhân viên mới hay những người đòi tăng lương miễn quyền nộp đơn kiện. Tuy nhiên, nhân viên có thể miễn các quyền này như một phần trong thỏa thuận, như trong hồ sơ bồi thường.-- AB 1976, Cho con bú sữa trong sở làm. Luật buộc công ty cung cấp một phòng hay một nơi để nữ nhân viên có thể thoải mái cho con bú sữa mẹ. Chỗ đó không được là nhà vệ sinh.-- AB 1884, Luật về ống hút. Các tiệm ăn tại Califonria sẽ chỉ cung cấp ống hút hay ống hút nhựa plastic cho khách hàng nào đòi hỏi. Các tiệm ăn có thể bị phạt nếu không thi hành luật này.-- SB 1192, Nước Uống cho trẻ em. Các tiệm ăn tại California có thể chỉ đưa ra nước uống hay sữa không hương vị trong bữa ăn trẻ em mà bữa ăn đó bao gồm thực phẩm với một món nước uống. Khách hàng có thể đặt mua nếu muốn.-- AB 626, Luật về bán món ăn làm tại nhà. Sẽ cho các thành phố và quận có thẩm quyền cho phép và kiểm soát việc bán thực phẩm làm tại nhà.-- AB 485, Bán thú cưng. Cấm việc bán các con chó, mèo và thỏ nuôi để đẻ trong các tiệm gia súc và buộc rằng các thú này phải được nhận từ các tổ chức cứu thú cưng hay nơi tạm giữ thú cưng.-- SB 1421, Minh bạch về cảnh sát. Cho công chúng tiếp cận hồ sơ cảnh sát trong trường hợp lực lượng này, cũng như trong các cuộc điều tra đã xác định có sự thiếu lương thiện trong việc làm, hay có sai trái về tình dục.-- SB 1391, Công lý cho thiếu niên. Trẻ em tuổi 14 và 15 bị cáo buộc phạm tội sẽ phải xử trong hệ thống tòa án về thiếu niên thay vì bị truy tố như người lớn.-- AB 516, Bảng số giấy Tạm thời. Các đại lý xe hơi California phải đặt 1 bản số giấy có ghi số và ngày hết hạn trên tất cả các xe họ bán, dù là xe mới hay cũ. Mục tiêu là giảm trường hợp người vị phạm khi phóng chạy qua các trạm trả tiền và để cải thiện an toàn giao thông.-- SB 179, Căn cước tính phái. Luật mới này ghi rằng ai xin bằng lái xe hay xin thẻ căn cước sẽ được lựa chọn tính phái riêng của họ, trong đó có ghi lựa chọn: nữ, nam hay “tính phái thứ ba” (non-binary). Những người chọn tính phái thứ ba sẽ nhận một thẻ nơi chỗ tính phái có ghi chữ “X” trên thẻ.-- AB 1274, Xác nhận về khói xe. Đặc miễn kiểm tra smog (khói xe) đối với các xe mua mới sẽ miễn từ 6 năm bây giờ là 8 năm. Trong hạn 2 năm miễn kiểm tra khói xe nêu trên, người chủ xe không phải smog check nhưng sẽ phải trả 25 đôla. Tính tiền 20 đôla trong 6 năm đầu miễn kiểm tra khói xe sẽ vẫn tiếp tục.Đó là những luật mới quan trọng trong đời sống hàng ngày, hiệu lực từ 1/1/2019.