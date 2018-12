Anh Nguyễn Trung Trực Bị Xử Y Án

HANOI -- Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Trung Trực bị tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù giam và 5 năm quản chế.Bản tin RFA ghi rằng vào sáng 26/12/2018, ông Nguyễn Trung Trực - cựu Phát ngôn nhân, và là chi hội trưởng của hội Anh em dân chủ miền Trung bị Tòa án cấp cao Đà Nẵng bác bỏ kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực cho rằng, ông này không có ý định lật đổ chính quyền và không nhận tội. Ông Miếng nói qua điện thoại như sau:“Thật ra trong phiên tòa anh Trực vẫn khẳng định một điều là anh không có mục đích lật đổ chính quyền nhân dân. Mà thực chất những việc của ảnh làm là vận động, cổ súy cho dân chủ, dân quyền và việc này đã làm từ trước chứ không đợi tới hội Anh em dân chủ anh mới làm.Ảnh nói là ngay từ năm 14 tuổi anh đã có ý thức về dân chủ, nhân quyền và tự học hỏi, tìm hiểu. Trong thời gian đi lao động ở Mã Lai anh cũng là người đấu tranh bảo vệ quyền lợi của công nhân, rồi khi về VN anh cũng vẫn giữ tư tưởng đó.Anh bị nhốt một số ngày sau khi từ Mã Lai về, nhưng anh vẫn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Còn cái việc anh ấy tham gia Hội Anh em dân chủ là khi gặp Mục sư Tôn thì đồng ý tham gia chứ không phải là người chủ trương sáng lập, cũng không phải là bám sát mục tiêu, cương lĩnh mà hội đưa ra.Ông ấy không đọc cương lĩnh và điều lệ mà chỉ thấy là công việc mình làm phù hợp với đường lối của hội AEDC nên đồng ý tham gia chứ không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.Tuy nhiên bên Viện kiểm sát lập luận rằng là qua các mục đích chủ quan thông qua hành động, cho nên các hành động đó chứng tỏ rằng là ông ấy muốn lật đổ chính quyền nhân dân.”Luật sư cũng chỉ ra rằng, thông thường những vụ án điểm như của ông Trực khi xử phúc thẩm thì tòa án cấp cao sẽ đưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát đến tỉnh đã xử sơ thẩm. Tuy nhiên ông Trực đã bị trích xuất từ trại giam Quảng Bình đem đến Đà Nẵng cách xa 300 km để xét xử khiến ông này vô cùng mệt mỏi khi ra tòa.Báo chí nhà nước sau phiên tòa sơ thẩm xử ông Nguyễn Trung Trực hồi tháng 9 đã dẫn cáo trạng cho rằng ông này “trực tiếp tham gia điều hành việc sửa đổi, hoàn thiện điều lệ hoạt động hội và điều hành việc hoàn thiện các dự án của Hội Anh em Dân chủ, với mục đích tuyên truyền xuyên tạc về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; lôi kéo, kích động người dân biểu tình gây rối, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.”RFA cho biết ngay sau khi phía tòa án Việt Nam phạt tù ông Nguyễn Trung Trực ở phiên sơ thẩm, các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch, Ân xá Quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ đồng loạt ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam phải ngay lập tức trả tự do cho ông này.Ông Nguyễn Trung Trực là thành viên thứ 9 của hội Anh em dân chủ, một tổ chức tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền không được Việt NAM công nhận bị bỏ tù với cùng một tội danh.Người đồng sáng lập hội là ông Nguyễn Văn Đài cùng đồng sự Lê Thu Hà bị trục xuất ra khỏi Việt Nam đưa tới Đức khi đang thụ án 10 năm tù và 9 năm tù giam.Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm đối với ông Nguyễn Trung Trực, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch có tuyên bố từ ông Phil Robertson, phó Giám Đốc Phân Ban Châu Á, rằng ông Nguyễn Trung Trực chỉ bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của bản thân về nhu cầu cấp thiết phải cải cách chính trị tại Việt Nam. Đây không phải là một tội nên phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông này.Human Rights Watch cho rằng việc vi phạm quyền con người, bản chất toàn trị của chính phủ Việt Nam bị phô bày qua nổ lực trấn áp những tiếng nói đối lập như ông Nguyễn Trung Trực và những thành phần lãnh đạo của Hội Anh Em Dân Chủ đang bị giam tù.Bản tin VOA nhắc rằng ngày 12/09/2018, Tòa án sơ phẩm ở Quảng Bình đã tuyên án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và 5 năm quản chế vì tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”.Ngay sau phiên sơ thẩm, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực.Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc một tòa án Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với lời buộc tội mơ hồ 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.'"Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại, bản tuyên bố cho biết thêm.VOA cũng thêm rằng ngay sau phiên xử nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, ông Phil Roberston, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) viết trên Twitter : “Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm soát phiên tòa trá hình với mức án nặng nề đối với ông Nguyễn Trung Trực…. Thật không công bằng chút nào khi chính quyền quá lạm quyền.”