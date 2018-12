(Xem: 38)

Công ty Charter đã đồng ý sẽ trả số tiền cao kỷ lục 174.2 triệu đô la để dàn xếp các vụ kiện gian lận do Văn Phòng Bộ Tư Pháp New York lập hồ sơ. Như một phần của sự dàn xếp, công ty viễn thông Charter sẽ phải hoàn trả 62.5 triệu đô la cho hơn 700,000 khách hàng bởi vì họ đã hứa làm cho dịch vụ internet chạy nhanh và đáng tin cậy hơn. Đây sẽ là số tiền trả lớn nhất mà một công ty internet phải trả cho khách hàng, theo Bộ Trưởng Tư Pháp New York Barbara D. Underwood cho biết hôm Thứ Ba.