40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân- Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới

Poster Đêm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân





Quận Cam –Phương Thy- Đêm văn nghệ kỷ niệm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân 20-7-1979 Geneva / 20-7-2019 California sẽ diễn ra tại Hội trường Việt Báo 14841 Moran St , Westminster, California 92843 vào tối Thứ Bảy 20/7/2019 trình diễn đúng 8 giờ tối. VÀO CỬA TỰ DO.

Những tiếng hát Phượng Mai, Ngọc Trọng, Hương Thơ, Đồng Thảo ( San Jose ), Thanh Vũ ( San Jose ), Minh Tâm, Huy Hoàng, Mai Phi Long, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Liên, Xuân Thanh, Lan Hương hát những ca khúc vượt biển tị nạn.

Nhạc đệm do nhạc sĩ Trần Chí Phúc và Phạm Tú, tiếng đàn ghi ta thùng gợi nhớ không khí văn nghệ lửa trại, ngoài trời của trại tị nạn một thời.

Hai MC là Nhã Lan, giọng nữ ngọt ngào hương vị Hà Nội trong chương trình văn học nghệ thuật đài Little Saigon Radio Quận Cam và Thanh Vũ đến từ San Jose còn có tên khác là Nam Phong với giọng nam Sài Gòn trong nhiều cuốn băng đọc truyện. Cả hai người từng vượt biên bằng đường bộ từ Việt Nam qua đến trại tị nạn Thái Lan năm 1979.

Ngoài những ca khúc vượt biển và tị nạn, sẽ có hai thuyền nhân kể chuyện vượt biển đặc sắc. Chiếc ghe một người bị bão và hai con cá voi nổi lên kèm sát ghe suốt hai ngày để khỏi bị đắm và sau khi hết bão thì cá voi lặn mất.





Đức Giáo Hoàng và thuyền nhân Ái Liên năm 1979





Người kia thì ghe bị hải tặc rồi bị Mã Lai nhốt, bị hải quân Mã Lai kéo ra khơi, may mà tàu Ý vớt đưa về Rome. Trong thời gian bị nhốt, cảm thấy tuyệt vọng đã bơi ra khơi thả mình chìm xuống để tự tử nhưng bất ngờ có con cá đuối từ đáy biển đẩy lên mặt nước cứu sống. Câu chuyện ly kỳ như trong tiểu thuyết phim ảnh. Người này được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến như là một thuyền nhân Việt Nam.

Mười năm trước, có Đêm 30 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân tổ chức tại rạp hát Le Petit Trianon, San Jose vào ngày Thứ Bảy 18-7-2009 và nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác ca khúc Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới : “ Xin cám ơn tấm lòng thế giới, đã cho tôi một cuộc sống mới, xin cám ơn những người nhân ái, đã cho tôi có một ngày mai. Xin tôn kính cám ơn Đất Trời, xin tưởng nhớ tới những người đã mất trên Biển Đông, giúp tôi đến nơi đất lành.”

Trong Đêm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân 20-7-2019, Trần Chí Phúc viết thêm hai ca khúc mới là Cám Ơn Hải Âu sẽ do ca sĩ Phượng Mai hát và Vượt Biển Tình Người do ca sĩ Đồng Thảo đến từ San Jose hát.

Nhạc sĩ Ngọc Trọng sẽ ca bản Hát Đêm Dài Air Raya- một ca khúc vượt biển cảm động đã hát cho đồng hương nghe trên đảo năm xưa; và đêm này lần đầu trình diễn tại Quận Cam.

Ban tổ chức cho biết đã gởi thiệp mời tham dự đến 9 vị dân cử gốc Việt tại Quận Cam gồm thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley. Orange County và California vì đây là sinh hoạt cộng đồng đặc biệt nói lên sự biết ơn của thuyền nhân Việt Nam đối với tấm lòng thế giới trong đó có chính quyền Hoa Kỳ đã cứu giúp và nhận định cư mấy trăm ngày thuyền nhân VN để từ đó tạo dựng nên một cộng đồng hải ngoại lớn mạnh.

Ban tổ chức kính mời quí đồng hương và những thuyền nhân năm xưa đến tham dự để nghe những ca khúc vượt biển ôn lại chuyện tị nạn. Vào Cửa Tự Do, trình diễn đúng 8 giờ tối Thứ Bảy 20-7-2019 , Hội Trường Việt Báo, xin đến sớm hơn để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi.

Liên lạc Ban tổ chức : chiphuctran@yahoo.com