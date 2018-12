Google Chi Hơn 1 Tỉ Để Tăng Gấp Đôi Nhân Lực Ở New York

NEW YORK CITY - Các “đại danh” kỹ thuật tiếp mở rộng cơ sở ngoài phạm vi Silicon Calley – thông báo ngày Thứ Hai 17-12 của Google là dự chi trên 1 tỉ MK để tăng gấp đôi lực lượng nghiên cứu và sản xuất tại thành phố New York, CNN báo tin : Google sẽ xử dụng 3 tòa nhà tại Nam Manhattan, ven sông Hudson để có diện tích làm việc 1.7 triệu foot-vuông cho hơn 7000 người.Google hy vọng có thể dọn vào diện tích mới trong năm 2020 và 2022, phát triển thành bản doanh khu vực New York.Google khai trương cơ sở đầu tiên tại New York năm 2000. Google hiện có 7000 nhân viên tại NewYork, đa số làm việc tại cao ốc Chelsea đã mua năm 2010.Trong năm nay, Google mở thêm văn phòng và trung tâm dữ liệu từ Los Angeles đến Boulder, Tennessee và Alabama. Tính vào cuối năm 2017, nhân lực toàn thời của Google gồm 80,000 người khắp thế giới.