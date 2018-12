Hiệu Trưởng Đại Học Ở Sàigòn Xài Bằng Giả

HANOI -- Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa: Hiệu trưởng Đại học xài bằng giả.Bản tin Zing kể chuyện: Không công nhận bằng của hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.SG...Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết chưa đủ điều kiện công nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ của ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).Thông tin về văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ của ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng ĐH HUFLIT, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết qua kiểm tra, bằng cấp của ông Nam chưa đủ điều kiện để công nhận theo luật định.Bản tin Zing ghi rằng, theo đó, Cục Quản lý Chất lượng không công nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), ông Nam theo học chương trình hợp tác từ xa giữa ĐH Bách khoa Hà Nội và Southern California University khóa 2000-2002. Văn bằng trường này cấp cho ông Nam trong thời gian trường chưa được kiểm định.Về bằng tiến sĩ tại trường Kinh doanh Lausanne của ông Nam, Cục Quản lý Chất lượng cho biết trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin Quốc gia về công nhận văn bằng Thụy Sĩ, không có tên trường Kinh doanh Lausanne trong danh sách cơ sở giáo dục đại học được công nhận tại Liên bang Thụy Sĩ.Mặt khác, trường Kinh doanh Lausanne là cơ sở giáo dục tư thục không thuộc hệ thống giáo dục đại học của Thụy Sĩ. Do đó, văn bằng do trường Kinh doanh Lausanne cấp không đáp ứng đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.Theo báo cáo thực hiện tiến trình Bologna giai đoạn 2005-2007 của Liên bang Thụy Sĩ, chỉ trường đại học bang và học viên công nghệ liên bang mới được phép đào tạo và cấp bằng tiến sĩ (doctorate) trong hệ thống giáo dục đại học của Thụy Sĩ. Điều này tiếp tục được khẳng định ở quy định hiện hành của hệ thống giáo dục Thụy Sĩ 2018."Hơn nữa, theo thông tin của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cung cấp, ông Nam chỉ sang Thụy Sĩ 2,5 tháng trong thời gian đào tạo 3 năm theo chương trình của trường Business School Lausanne. Với những lý do trên, Cục Quản lý Chất lượng chưa đủ cơ sở để công nhận bằng tiến sĩ của ông Nam", văn bản kết luận.Bên cạnh đó, theo thư trả lời của State Secretariat for Education, Reseach and Innovation SERI (cơ quan thẩm quyền về giáo dục của Thụy Sĩ), văn bằng DBA của ông Nam thuộc nghề nghiệp không quy định hay nghề nghiệp tự do (unregulated profession) và không tương đương văn bằng tiến sĩ trong hệ thống nghề nghiệp có quy định trình độ. Những trường hợp không phải văn bằng do cơ sở giáo dục đại học cấp, cơ quan thẩm quyền về giáo dục này không công nhận.Bản tin nhắc rằng, trước đó, ngày 30/10, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.SG - ông Huỳnh Thế Cuộc - ký quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020.Theo đó, căn cứ biên bản của Hội đồng Quản trị nhà trường tại cuộc họp cùng ngày, Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đối với ông Trần Quang Nam, vì liên quan những nghi vấn về bằng cấp.Năm 2000, ông Nam đăng ký học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tập trung của ĐH chuyên ngành Nam California, Mỹ (Southern California - SCUPS), chương trình liên kết với ĐH Bách khoa Hà Nội được Bộ GD&ĐT cho phép. Sau đó, ông học tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Business School Lausanne (Thụy Sĩ) theo chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ trẻ của UBND TP.SG.Trong khi đó, bản tin VnExpress ghi nhận:“Ông Nam 41 tuổi, từ Đại học Sài Gòn về trường rồi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng từ năm 2016.Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tiền thân là Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành lập hồi tháng 10/1994. Theo quyết định của Thủ tướng vào cuối năm 2015, trường chuyển đổi loại hình đại học dân lập sang đại học tư thục.”