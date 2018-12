Hà Tĩnh: Hãng May Đình Công

HANOI -- Sắp Tết, lương lại bị nợ... thế là đình công. Chuyện xảy ra ở Hà Tĩnh.Bản tin Zing kể: Không nhận được lương đúng thời hạn như hợp đồng cam kết, hàng trăm công nhân một công ty may ở Hà Tĩnh đình công, tập trung trước cổng công ty đòi lương.Ngày 17/12, hơn 300 công nhân làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh, đóng tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ngừng làm việc, tập trung trước cổng công ty để đòi lương.Các công nhân phản ánh họ đình công vì gần đây công ty lương trả chậm lương. Theo hợp đồng lao động lương công nhân sẽ được thanh toán vào ngày 15 hàng tháng. Song đến hạn, công ty vẫn không thanh toán như cam kết.Đến ngày 16/12, nhiều công nhân hỏi lương thì lãnh đạo công ty nói chậm và hứa sẽ trả vào ngày 25/12. Cho rằng công ty nợ lương trong khi công việc không hề giảm, hàng trăm công nhân đình công đòi quyền lợi.Báo Dân Trí và VietnamNet ghi thêm chi tiết rằng Công ty CP May xuất khẩu ở Hà Tĩnh mới hoạt động được 3 tháng. Tuy nhiên, hơn 300 công nhân đã đình công tới 3 lần vì công ty này chậm trả lương.Sáng hôm 17/12/2018, hơn 300 công nhân Cty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đồng loạt đình công vì công ty chậm trả lương.Theo phán ảnh của chị Võ Thị Hiền (SN 1989), vào khoảng tháng 9/2018, chị xin vào làm việc tại Cty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh với mức lương thỏa thuận hơn 3 triệu đồng.Tuy nhiên, sau 3 tháng làm việc tại đây nhưng chị Hiền mới nhận được đủ số tiền lương của tháng đầu tiên. Còn đến tháng thứ 2 Cty chỉ trả được 50% số lương và hẹn đến ngày 15/12 sẽ trả đầy đủ số tiền tháng trước và lương tháng này.Tuy nhiên đến nay, lãnh đạo công ty thông báo chưa có tiền và hẹn tới ngày 25/12 sẽ trả đủ. Quá bất bình nên hơn 300 công nhân đã đồng loạt đình công.Bản tin ghi lời chị Hiền: “Chúng tôi vô cùng bức xúc, bởi công ty này thất hứa với nhân viên. Họ hứa tháng này sẽ trả 150% tiền lương mà đến nay vẫn không có. Chúng tôi đi làm để kiếm tiền nuôi cả gia đình, giờ như thế này gia đình tôi biết lấy tiền đâu để sinh hoạt.”Theo chị Đoàn Thị Hương (1 công nhân khác), khi công ty nhận chị vào làm, ký hợp đồng 15 hàng tháng sẽ trả lương. Mức lương cơ bản của chị là 2.760 nghìn đồng, ngoài ra 300 nghìn tiền chuyên cần ,100 nghìn tiền xăng xe. Tuy nhiên phía công ty không trả đủ khiến gia đình chị túng quẫn.“Chồng tôi mất sớm, tôi còn phải nuôi 2 đứa con nhỏ. Tất cả phụ thuộc vào đồng lương này, nhưng họ không trả thì tôi lấy gì để nuôi con. Chúng tôi sẽ nghỉ làm, bao giờ họ trả lương đủ thì chúng tôi sẽ đi làm trở lại”, chị Hương cho biết.