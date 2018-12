Đồ Chơi Mùa Lễ

(Xem: 65)

Garden Grove (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, cứ đến Mùa Giáng Sinh Hiệp Hội Việt Nam tại Orange County (Vietnamese League of Orange County Inc.) do KS. Phạm Ngọc Lân, Giám Đốc Điều Hành và cô Thu Bùi Giám Đốc Chương Trình đều tổ chức Lễ Giáng Sinh cho những người chậm phát triển.