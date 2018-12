(Xem: 47)

Hội Các Ngân Hàng Cho Vay Mua Nhà MBA hôm Thứ Năm cho biết đơn vay nợ mua nhà mới đã giảm 11% so với năm ngoái trong tháng 11/2018, trong khi thị trường dao động. So với tháng trước (10/2018) đôn xin vay mua nhà giảm 14%. Trong khi thương vụ mua nhà mới biệt lập là 627,000 căn nhà trong tháng 11/2018, giảm 6.8% so với 673,000 căn tháng 10/2018.