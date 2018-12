Dân Biểu Tyler Diep, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Nguyễn Quốc Lân Cảm Ơn Cộng Đồng

Từ trái, Dân Biểu California Tyler Diệp và Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân tại tòa soạn Việt Báo.(Photo VB)

WESTMINSTER (VB) – Tân Dân Biểu California Địa Hạt 72 Tyler Diệp và Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân đã đến thăm tòa soạn Việt Báo vào chiều Thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018, để bày tỏ lòng biết ơn cử tri người Mỹ gốc Việt đã dành sự tín nhiệm trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 vừa qua.Trong không khí ấm áp truyền thống của mùa Lễ Giáng Sinh, tiếp đón 2 vị dân cử gốc Việt tại tòa soạn Việt Báo là nhà văn Nhã Ca, sáng lập và Chủ Nhiệm Việt Báo; nhà báo Hòa Bình, Tổng Quản Trị Việt Báo; và Chủ Bút Việt Báo Phan Tấn Hải. Trong cuộc trao đổi tại tòa soạn hai vị dân cử gốc Việt đã trả lời một số câu hỏi được phóng viên Việt Báo nêu ra.Tân Dân Biểu California Tyler Diệp, với nụ cười thoải mái, cho biết trong vai trò mới của một dân biểu tiểu bang, ông phải có mặt tại thủ phủ Sacramento mỗi tuần 5 ngày để làm việc và đến Thứ Sáu thì trở về văn phòng địa hạt tại Quận Cam để tiếp cận, lắng nghe và phục vụ cho cử tri địa phương.Đề cập đến vai trò của cộng đồng người Việt trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi, DB Tyler Diệp cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong địa hạt 72 mà ông đại diện chiếm 20% số dân, và đó là một trong những lý do giúp cho ông thắng cử.Được hỏi về tình hình đoàn di dân Caravan đang tụ tập tại biên giới Mexico để mong được nhập cư vào Mỹ, DB Tyler Diệp cho biết đó là chức trách của chính quyền liên bang. Còn ông với tư cách là dân biểu tiểu bang thì từ nay sẽ lắng nghe và làm theo “lời dân biểu sao thì làm vậy.”Được biết, DB Tyler Diệp trước khi đắc cử dân biểu California đã phục vụ trong vai trò Nghị Viên và Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster. Ông còn là khuôn mặt trẻ năng nỗ được biết nhiều nhất trong các hoạt động công ích trong cộng đồng người Việt tại Little Saigon trong nhiều năm qua.Trả lời cho câu hỏi về chương trình dạy tiếng Việt trong các trường trong học khu Garden Grove mà Luật Sư Nguyễn Quốc Lân là một trong những người đóng góp tích cực, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân cho biết chương trình đang tiến triển rất tốt đẹp. Ông cho biết sắp tới học khu sẽ mở thêm chương trình Việt Ngữ After School để dạy tiếng Việt cho các em học sinh. Ông kể rằng, theo thăm dò của học khu thì các học sinh học tiếng Việt đã đạt được kết quả tốt, mà cụ thể là nếu các em không học tiếng Việt thì không được thành tích học tập ngang hàng với những em khác không học tiếng Việt, nhưng nhờ học tiếng Việt mà khả năng học tập của các em này khá hơn.Luật sư Nguyễn Quốc Lân cho biết trong những ngày tháng tới đây ông sẽ hợp tác với DB Tyler Diệp để đẩy mạnh hơn nữa chương trình dạy tiếng Việt trong hệ thống trường học của Học Khu Garden Grove.Được hỏi về dự luật SB 895 do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình và đã được Thống Đốc California ký ban hành thành luật, LS Nguyễn Quốc Lân cho biết đây là luật rất có ích lợi cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và nó cần được tiếp tục thúc đẩy để đưa vào việc áp dụng một cách cụ thể trong hệ thống học đường California. LS Lân cũng nói rằng người vừa thắng ghế thượng nghị sĩ địa hạt 34 của cựu TNS Janet Nguyễn là TNS Tom Umberg thuộc Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ sốt sắng thúc đẩy việc áp dụng luật SB 895 này, bởi vì làm vậy ông sẽ được cử tri Mỹ gốc Việt ủng hộ nhiều hơn nữa.Cuối cùng, hai vị dân cử gốc Việt, Tyler Diệp và Nguyễn Quốc Lân, thông qua các cơ quan truyền thông gửi lời cảm ơn và chúc mừng mùa Lễ Giáng Sinh nhiều bình an đến tất cả cộng đồng người Việt tại Quận Cam.