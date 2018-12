Đài Loan Vẫn Chống TC

Vi AnhTrong cuộc bầu cử cấp vùng ngày 24/11/2018, Đảng Dân Tiến đang cầm quyền ở Đài Loan đã mất 15 trong tổng số 22 thành phố và các hạt vào tay Quốc Dân Đảng từng cầm quyền và xích lại gần TC trước đó. Tổng thống Thái Anh Văn nhận trách nhiệm và tuyên bố từ chức chủ tịch Đảng Dân Tiến.Còn TC thì lợi dụng tình hình khai thác tối đa cơ hội này. TC loa kèn mở hết công suất truyên truyền rằng lập trường đòi ly khai với Hoa Lục là nguyên nhân dẫn tới thất bại ê chề của đảng Dân Tiến tại Đài Loan trong cuộc bầu cử cấp địa phương vừa qua. Nhưng sự thật không phải vậy, phân tích của những chuyên gia và các tổ chức ngoại quốc chỉ rõ trong cuộc bầu cử này người dân Đài Loan bỏ phiếu dựa trên các vấn đề địa phương chứ không phải vấn đề tương quan giữa đảo quốc Đài Loan và lục địa TC.Nhưng ‘báo đài’ của Đảng Nhà Nước TC lập lờ đánh lận con đen. Báo China Daily tiếng nói chánh thức của Đảng Nhà nước TC số ra ngày 26/11/2018 tung ra xã luận rằng cử tri Đài Loan bất bình ‘chủ yếu’ vì lập trường đòi ly khai của chính quyền Thái Anh Văn không chỉ làm xấu đi quan hệ giữa Đài Bắc với Bắc Kinh mà còn gây bất bình trong công luận ở cả hai phía trong eo biểu Đài Loan. Tờ Global Times, Hoàn Cầu Thời báo tiếng nói quá khích của TC thì dạy đời, ‘giáo dục quần chúng’, tuyên bố "Đảng của bà Thái Anh Văn nên suy ngẫm về thất bại vừa qua và nên xét lại quan hệ với Bắc Kinh".Tuyên truyền lập lờ đánh lận con đen, đổi trắng thay đen là nghề của Cộng sản nói chung. Như thời Chiến tranh VN, CS Bắc Việt tuyên truyền thiết vận xa của Mỹ là làm bằng giấy. Đánh Việt Nam Cộng hoà ở Miền Nam là chống Mỹ cứu nước, nhưng thực sự Tổng Bí Thư Lê Duẩn thực thà khai báo trong nội bộ Đảng, là đánh cho Liên xô và Trung Quốc cộng sản.Còn cuộc bầu cử của dân chúng Đài Loan vừa qua là sự bất bình của dân chúng Đài Loan đối với một số thất bại kinh tế, một số khuynh hướng văn hoá quá cấp tiến xa rời phong tục như hôn nhơn đồng tính. Nên dân cảnh cáo chánh quyền bằng lá phiếu chống chánh quyền và đảng cầm quyền. Nó chẳng ăn nhập, chẳng dính líu gì tới chủ trương độc lập, cứng rắn của Bà Thái Anh Văn.Thất bại chấn động mạnh vì thành phố Cao Hùng là thành phố lớn và qua nhiều kỳ bầu cử, Đảng Dân Tiến luôn thắng lợi, kỳ này ứng cử viên đối lập, người ủng hộ Quốc Dân Đảng (KMT) lại về ngược cũng như trường hợp khi TB Cali, căn cứ địa của Đảng Dân Chủ mà thống đốc lọt vào tay Cộng Hoà trong bầu cử vậy.Phải nói Bà Thái Anh Văn là người có tinh thần triết nhân tự xử, tiên xử kỷ, hậu xử bỉ. Bà tự nhận trách nhiệm về mình và từ chức Chủ Tịch Đảng Dân Tiến. Bà coi thất bại này là một lời khuyến cáo của nhân dân địa phương trước những thất bại trong vấn đề đối nội của chánh quyền do Bà lãnh đạo.Nhiều nhà quan sát Á, Âu, Mỹ nhận định yếu tố Trung Quốc không ảnh hưởng vào sự chọn lựa của cử tri trong cuộc bầu cử địa phương này dù TC xen vào bầu cử không ít. Trong cuộc gặp phái đoàn Mỹ thuộc Ủy ban Đối ngoại Mỹ, bà Thái nhấn mạnh rằng chính sách của bà về Trung Quốc sẽ không thay đổi và người dân bỏ phiếu dựa trên các vấn đề địa phương chứ không phải vấn đề quan hệ trên eo biển Đài Loan.Thông tấn xã Reuters nhắc lại lời Bà Thái Anh Văn "Về cơ bản, chúng tôi không tin rằng trong cuộc bầu cử địa phương này, mọi người lựa chọn dựa trên vấn đề chính sách eo biển hoặc muốn có một thay đổi lớn","Vì vậy, chính sách của chúng tôi về việc duy trì trạng thái hiện tại với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Mặc dù hoạt động của DPP khiến chúng tôi thất vọng, cuộc bầu cử dân chủ là tài sản đáng quý nhất của chúng tôi và sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi với Trung Quốc”.Chuyên gia phân tích Sean King thuộc cơ quan tư vấn Park Strategies nói trên hệ thống truyền hình Mỹ CNBS, giải thích đảng Dân Tiến thua đậm do cử tri Đài Loan bất bình vì chính sách đối nội của đảng này và của nữ tổng thống Thái Anh Văn. Hai biện pháp cải tổ liên quan đến mức lương hưu và tuổi về hưu đặc biệt gây công phẫn trong dư luận. Chuyên gia này không vòng vo khi cho rằng Bắc Kinh "thừa nước đục thả câu" gắn liền kết quả bầu cử vừa qua với chính sách của Đài Bắc đòi tách rời khỏi Hoa Lục.Từ khá lâu TC ủng hộ Quốc Dân Đảng, vốn có lập trường hòa hoãn hơn với Bắc Kinh. Cựu Tổng Thống Mã anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng người tiền nhiệm của bà Thái Anh Văn thậm chí còn nêu lên khả năng thống nhất với Đại Lục. Bắc Kinh hy vọng kết quả bầu cử cấp vùng ở bên kia bờ eo biển Đài Loan vừa qua, là tín hiệu báo trước sự trở lại của Quốc Dân Đảng.Nhưng từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền năm 2016. Chủ trương không khoan nhượng của vị nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Đài Bắc gây trở ngại trong đối thoại với Bắc Kinh. TC trả thù, gây sức ép, cắt giảm chiếu khán du lịch Đài Loan, dùng tiền mua chuộc một số nước nhỏ gián đoạn ngoại giao với Đài Loan.Còn Đài Loan thì đi sát với Mỹ hơn về ngoại giao và quân sự. Thực chất hai bên đã nâng tổ chức đại diện thương mại và văn hoá Mỹ lên thành Toà Đại sứ Mỹ tại Đài Bắc, mặc thị coi Đài Loan như một quốc gia thay vì một tỉnh ly khai của TC. Dưới quyền tổng thống Thái Anh Văn, Đài Loan gia tăng các cuộc thao diễn quân sự và liên tục tìm cách nâng cao khả năng phòng thủ.Nên theo một số các nhà quan sát, cho rằng thất bại vừa qua của đảng Dân Tiến và bà Thái Anh Văn mở đường cho Quốc Dân Đảng trở lại cầm quyền sẽ là một sai lầm. Như nhà chính trị học Austin Wang, đại học Nevada Hoa Kỳ kết luận: thống nhất hay không Đài Loan với Trung Quốc không phải là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử lần này. Do vậy đừng quá vội vàng nhận xét rằng sau khi từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến, chiếc ghế tổng thống của bà Thái Anh Văn bị lung lay. Sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng viễn cảnh bà ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ đã thuộc về quá khứ.Lãnh đạo một phong trào dân sự Đài Loan nói dân chúng Đài Loan: phạt bà Thái Anh Văn qua lá phiếu không có nghĩa là cử tri Đài Loan muốn ngả vào vòng tay của Trung Quốc. Nhân dân và công luận Đài Loan ủng hộ chủ trương của chánh quyền Thái Anh Văn đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ của Đài Bắc.Rút kinh nghiệm thất bại vì vấn đề kinh tế khó khăn, văn hoá quá cấp tiến, những tháng năm còn lại từ nay đến cuối nhiệm kỳ Bà Nữ Tổng Thống đầu tiên Thái Anh Văn và đảng cầm quyền Dân Tiến sẽ sửa chữa vấn đề nội trị cho họp lòng dân.Và chắc chắn đàng sau lưng Đài Loan sẽ có Mỹ yễm trợ vế an ninh, quân sự, kinh tế theo tinh thần hiệp ước và do nhu cầu khi Mỹ trở lại Á châu Thái bình dương, Mỹ cần thêm một đồng minh mẫu mực của tự do dân chủ và kiên trì chống CS gần 2/3 thế kỷ rồi./.(VA)