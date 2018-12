Đầu Tư Vào VN Có Thể Mở Xưởng Ráp Động Cơ Phi Cơ, IPhone

HANOI -- Nhiều công ty đang dọn vào Việt Nam mở cơ xưởng... trong đó, có thể sẽ có nhà máy ráp động cơ phi cơ, và cả nhà máy ráp điện thoại iPhone.Báo Đất Việt cho biết một viễn ảnh mới trong ngành cơ khí VN: Sản xuất động cơ máy bay thương mại tại Việt Nam?Bản tin viết:“Không có lý do gì để không nghĩ đến việc sẽ thiết lập một nhà máy sản xuất chuỗi động cơ máy bay tại Việt Nam trong tương lai.Đó là phát biểu của ông Gael Meheust, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CFM International-công ty liên doanh giữa GE (Hoa Kỳ) và Safran (Pháp), nhà cung cấp động cơ máy bay vận chuyển thương mại hàng đầu thế giới với báo chí mới đây.”Báo Đất Việt ghi rằng cơ sở để ông Gael Meheust khẳng định cần phải nghĩ đến việc thiết lập một nhà máy sản xuất chuỗi động cơ máy bay tại Việt Nam là do, tốc độ khách đi đường hàng không đang tăng trưởng rất nhanh cũng với nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành hàng không đang ngày càng tăng cao.Ông Gael Meheust đưa ra con số theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đến năm 2030 Việt Nam sẽ có khoảng 250 triệu lượt người sử dụng đường hàng không, cao gấp ba lần so với năm 2017. Đây được coi là một trong những thị trường tiềm năng chiến lược mà CFM nhắm tới.Trước băn khoăn về việc Việt Nam chưa có nhà sản xuất của Việt Nam được tham gia vào chuỗi cung ứng cho CFM, ông Gael Meheust giải thích do đang làm việc với nhiều đối tác từ lâu năm và có quan hệ chặt chẽ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, việc gắn bó với các nhà cung ứng cũ thì không có nghĩa sẽ không có thêm những đơn vị sản xuất mới.Về cung ứng linh kiện, phụ tùng, trước mắt, CFM cũng luôn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp ở Việt Nam nếu như có thể đảm bảo chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm.Nhấn mạnh CFM đã đàm phán thành công về động cơ với các hãng bay VN, ông Gael Meheust cho rằng, CFM bị thu hút bởi mô hình kinh doanh về thị trường Việt Nam.Báo Đất Việt ghi rằng: “Đơn cử như hãng hàng không Vietjet đang ngày càng thu hút nhiều hơn số lượng người di chuyển bằng đường hàng không do các chính sách về giá vé. Và, số lượng máy bay của hãng cũng tăng lên, điều này khiến CFM cảm thấy rất lạc quan và quan trọng khi đồng hành cùng đối tác này trong tương lai.”Bản tin cũng nhắc là trước đó cũng từng có thông tin, đối tác Việt Nam đã làm việc với hãng hàng không Boeing để cung ứng cửa cho hãng máy bay thương mại Boeing 777.Cụ thể, Công ty TNHH MHI Aerospace Vietnam (MHIVA), một công ty con của Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI, Nhật Bản) được coi doanh nghiệp đầu tiên đăng ký sản xuất linh kiện máy bay thương mại tại Việt Nam, cánh tà máy bay chở khách cánh đơn Boeing 737 Thế hệ mới. Việc sản xuất cánh tà máy bay đã được thực hiện tại MHIVA từ năm 2009 với sự hỗ trợ của Boeing và cho đến nay, 1.000 bộ cánh tà đã được xuất xưởng. Tháng 10/2014, MHIVA bắt đầu đưa vào hoạt động nhà máy mới, chuyên sản xuất cửa hành khách cho máy bay phản lực Boeing 777 tầm xa.Cũng Báo Đất Việt trong bản tin khác đã nêu khả thể: Tập đoàn Foxconn đang thảo luận việc di dời nhà máy sản xuất iPhone từ Trung Quốc về Việt Nam để giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại.Thông tin trên được hãng Reuters đăng tải hôm 4/12. Khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu leo thang, Việt Nam và Thái Lan được coi là điểm đến “tránh bão” của các tập đoàn sản xuất lớn như Foxconn.