TQ Hung Hăng Mọi Mặt

Mọi hướng đều cho thấy rằng nhà nước Trung Quốc dòm ngó để bành trướng khắp nơi, chứ không riêng ở Biển Đông.

Đối với những đòi hỏi truyền thống hơn nửa thế kỷ qua, thì bây giờ Hoa Lục đã nuốt gọn Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông... Nơi TQ chưa nuốt nổi là Đài Loan, một đảo quốc bên mép eo biển Đài Loan, một thời nhiều năm súng đạn chống trả tham vọng quân sự Hoa Lục.

Tuy nhiên nhiều đảo Biển Đông của Việt Nam và Philippines đã bị CSTQ chiếm gọn, trong đó nổi bật là Hoàng Sa, và bây giờ là một số đảo nhỏ ở Trường Sa.

Ngư dân VN vẫn liên tục bị bức hiếp.

Chuyện mới xảy ra hôm Thứ Tư 5/12/2018... Báo Lao Động kể rằng vào ngày 5.12, Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Hải đội 2 vừa ngăn chặn, xua đuổi 2 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 7h00 ngày 4.12, tàu BP 301201 và tàu CN09 (BP 301901) xuất phát tại Cảng Cửa Việt. Đến 14h20 cùng ngày, tàu CN09 phát hiện và bắt giữ 1 tàu cá nước ngoài số hiệu 11279 cùng 4 thuyền viên đang hoạt động tại tọa độ 17015’18’’N – 107027’E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 9 hải lý về hướng Đông Bắc.

1h sau, tàu BP 301201 cũng phát hiện và bắt giữ 1 tàu cá nước ngoài số hiệu 11487, trên tàu có 4 thuyền viên đang hoạt động tại tọa độ 17019’N – 107022’E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 8 hải lý về hướng Đông Bắc.

Báo Lao Động ghi thêm: “Trung tá Trần Tuấn Anh - Phó tham mưu trưởng Biên phòng Quảng Trị, đội trưởng đội tuần tra - cho biết, đã tổ chức cho lực lượng tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định như: Kiểm tra và thu giấy tờ; yêu cầu thuyền trưởng ký tên và điểm chỉ lên hải đồ tọa độ vi phạm; tịch thu dụng cụ khai thác thủy sản; đuổi các tàu vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam.”

Trong khi đó, tạp chí Hoa Kỳ The Trumpet đưa ra một nhận định qua bài “China’s Militarized Coast Guard Increases Chances of War” (Duyên Phòng Quân Sự Hóa Của TQ Làm Tăng Cơ Nguy Chiến Tranh)...

Như thế là, theo báo này, tăng rủi ro chiến tranh ở Biển Đông. Đó là kết luận cuộc nghiên cứu của ủy ban an ninh trong báo cáo thường niên trình lên Quốc hội Mỹ.

Hồi tháng 7/2018, Lực Lượng Duyên Phòng TQ (China Coast Guard) sáp nhập vào dưới quyền kiểm soát của Cảnh Sát Vũ Trang Nhân Dân (People’s Armed Police) nơi bây giờ hoàn toàn kiểm soát bởi Quân Ủy Trung Ương (Central Military Commission).

Quyết định này làm rõ vai trò quân sự của lực lượng này, tăng tầm quan trọng như công cụ để tuần tra và thực hiện và giành lợi ích mặt biển cho đất nước TQ.

Đặc biệt bản nghiên cứu của Quốc hội Mỹ nói rằng Duyên Phòng TQ sẽ thực hiện các chiến dịch ở vùng xám (enable Chinese military leaders to finely calibrate the force’s role in “gray zone” operations to advance maritime territorial claims) để tranh chủ quyền biển cho TQ, trong khi giữ mức độ va chạm thấp dưới ngưỡng các nước khác có thể phản ứng mạnh.

Như thế, không chỉ Biển Đông, mà cả Biển Nhật Bản cũng là đối tượng hoạt động của Duyên Phòng TQ, theo nghiên cứu này.

Bản tin cũng nhắc rằng TQ đang tuyên bố chủ quyền 80% diện tích Biển Đông (thực tế, TQ đòi 90%).

Trong khi đó, một hội thảo diễn ra ở Hà Nội hôm Thứ Ba 4/12/2018.

Bản tin RFA kể rằng một hội thảo quốc tế mang tên ‘Thúc đẩy hợp tác an ninh biển ở Biển Đông’ diễn ra vào ngày 4 tháng 12 tại Hà Nội.

Hội thảo do Học Viện Ngoại giao Việt Nam cùng hai đại sứ quán Anh và Australia ở Hà Nội phối hợp tổ chức. Có hơn 100 đại biểu và gần 30 phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam tham dự hội thảo.

Trong số những đại biểu có các diễn giả đến từ Ủy Ban Luật Pháp Quốc Tế Liên Hiệp Quốc (UNILC), Anh, Australia, Pháp, Nhật Bản, Malaysia, Philippines.

Phó Giám Đốc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Lan Dung, phát biểu tại hội thảo rằng Việt Nam là một quốc gia ven biển, luôn hướng đến hòa bình, ổn định trong khu vực. Hà Nội luôn mong muốn giải quyết các vấn đề trên biển theo các phương thức hòa bình, dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Về Luật Biển năm 1982- UNCLOS1982 cùng các qui định khác của luật pháp quốc tế.

RFA ghi rằng an ninh tại khu vực Biển Đông hiện có tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam là mối quan tâm của những quốc gia trong khu vực và cả quốc tế.

Trung Quốc vạch ra đường đứt khúc 9 đoạn tuyên bố chủ quyền đến 90% Biển Đông gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gây ra căng thẳng. Philippines đưa vụ việc ra trước Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở La Haye vào đầu năm 2013. Đến tháng 7 năm 2016, Tòa tuyên đường đứt khúc 9 đoạn đó vô giá trị vì không có cả căn cứ pháp lý lẫn lịch sử.

Tuy nhiên Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thường Trực Quốc tế và tiếp tục xây dựng, quân sự hóa các đảo chiếm đóng.

Một bản tin kinh tế cho thấy bàn tay nhám nhúa của TQ đang thò ra mọi mặt.

RFI có bản tin hôm 5/12/2018 nhan đề “Tổng giám đốc Đức bị Trung Quốc sa thải: Một gáo nước lạnh cho Berlin”...

Bản tin RFI ghi rằng hôm thứ Hai 26/11/2018, ông chủ mới Trung Quốc khi loan báo về việc sa thải Till Reuter, tổng giám đốc KUKA, tập đoàn Đức nổi tiếng về sản phẩm «cánh tay thông minh», biểu tượng cho công nghệ thời kỳ 4.0, đã dội một gáo nước lạnh vào giới kỹ nghệ nước Đức.

Ông Till Reuter, 50 tuổi, vốn là người tích cực ủng hộ việc tập đoàn Midea của Trung Quốc mua lại KUKA với giá 4 tỉ đô la hồi năm 2016. Bộ trưởng Kinh Tế Đức thời đó là Sigmar Gabriel đã làm mọi cách để ngăn cản nhưng không được. Từ đó đến nay, ông Reuter không bỏ lỡ một dịp nào để nhấn mạnh việc Midea mua KUKA rất có lợi cho tập đoàn Đức.

Nhưng những lời ca ngợi này không cứu vãn được sự nghiệp của chính ông Reuter. Ông bị ông chủ Hoa lục cho về vườn một cách phũ phàng, sau mười năm lãnh đạo tập đoàn KUKA, tên tuổi hàng đầu thế giới trên thị trường robot thông minh.

Nhật báo kinh tế Handelsblatt dẫn các nguồn tin kỹ nghệ tiết lộ, đó là do cổ đông Trung Quốc muốn tăng thêm trọng lượng trong những quyết định của KUKA. Tất nhiên ban lãnh đạo do Bắc Kinh khống chế cố tìm mọi cách trấn an, bảo đảm việc làm cho công nhân đến năm 2023. Nhưng sự kiện Till Reuter bị ông chủ Trung Quốc đột ngột tống cổ, đã kết thúc hẳn thời kỳ ngây thơ của Berlin.

Tin tưởng rằng các nhà đầu tư Hoa lục là vô hại, Đức đã để yên cho họ mua lại các công ty của mình. Nhưng Bắc Kinh quá háu ăn, một loạt các vụ thâu tóm năm 2015 và 2016 khiến Berlin bắt đầu lo ngại.

Mikko Huotari, giám đốc Viện Merics giải thích: «Chúng tôi nhận ra rằng người Trung Quốc không giống những nhà đầu tư các nước khác. Ba năm sau đợt hàng loạt công ty Đức bị Trung Quốc mua lại, các ông chủ mới không hề quan tâm đến các vấn đề sát sườn của địa phương. Trường hợp KUKA chứng tỏ khả năng hành động của doanh nghiệp châu Âu bị thu hẹp dưới sự can thiệp của ban lãnh đạo Trung Quốc».

RFI ghi nhận: “Sự kiện này làm giới kỹ nghệ Đức tăng thêm ngờ vực trước đối tác Trung Quốc. Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc gần đây, người Đức ghi nhận chính quyền Bắc Kinh đè nặng chưa từng thấy lên các quyết định của giới công nghiệp. Các công ty ngày càng bị giám sát chặt hơn, hy vọng cải thiện, mở rộng thêm thị trường Hoa lục tan thành mây khói. Cho đến nỗi BDI, nghiệp đoàn kỹ nghệ Đức nay kêu gọi các thành viên giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.”

Như thế, TQ quậy phá mọi mặt, bành trướng mọi nơi... và đang trở thành con khủng long mới đối với cả thế giới.