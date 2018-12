(Xem: 127)

WESTMINTER (VB) – Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không tại Hawaii và Tu Viện An Lạc tại Ventura, California, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sáng lập, đã long trọng ra mắt tại Little Saigon vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018 tại Nhà Hàng Seafood Palace, Thành Phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni và sự tham dự của khoảng 700 đồng hương Phật Tử từ nhiều nơi về ủng hộ chương trình truyền bá Chánh Pháp bằng phương tiện truyền thông hiện đại.