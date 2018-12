VC Đấu Tố LM Đặng Hữu Nam

HANOI -- Những cuộc đấu tố vẫn liên tục tổ chức tại Nghệ An, nhắm đặc biệt vào linh mục Đặng Hữu Nam: Nghệ An tiếp tục tổ chức hội nghị đòi trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam khỏi địa phương...Bản tin RFA kể rằng hôm 30/11/2018, hội nghị của các tổ chức đoàn thể tỉnh Nghệ An họp tại UBND xã Khánh Thành, huyện Yên Thành lên án linh mục Anton Đặng Hữu Nam và đòi trục xuất ông ra khỏi địa phương.Mạng báo Công an Nghệ An ngày 3/12 tường thuật lại sự kiện nêu trên và cho rằng một số đại diện các đoàn thể gồm cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ nêu mong muốn lãnh đạo các cấp xử lý nghiêm hành vi của linh mục Đặng Hữu Nam mà theo họ gây xáo trộn cuộc sống người dân địa phương.Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, người từng hỗ trợ hàng trăm ngư dân Nghệ An kiện công ty Hưng Nghiệp Formosa ra tòa, chiều 3/12 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau:“Trong phiên đấu tố đó tôi cũng có được một số tài liệu, video clip, hình ảnh ghi lại những người lên đọc bản cáo trạng tôi vi phạm pháp luật cũng như xuyên tạc lịch sử.Tuy nhiên, điều hài hước ở đây mà người ta thấy là tất cả những gì mà người ta luận tội tôi, không có căn cứ pháp lý.Điều thứ hai, người ta không trưng dẫn được là tôi đã làm gì sai; ví dụ như nói tôi nói xấu chế độ, thì là nói xấu như thế nào. Tôi bôi nhọ lãnh tụ và xuyên tạc lịch sử như thế nào.Thêm một điều hài hước nữa là trong phiên đấu tố đó người ta kể tội tôi dùng các bóng đèn cao áp để thắp sáng khu vực nhà thờ cũng như dùng camera an ninh để lắp ở nhà xứ, nhà thờ của tôi.Họ phản đối cả điều đó thì thật là buồn cười, vì bóng đèn tôi mua, điện tôi trả để thắp sáng nơi tôi ở, nơi tôi làm việc và đất thánh của tôi thì liên hệ tới ai.”Những bức hình và video chụp tại hội nghị cho thấy phần đông người tham dự là những người lớn tuổi, nhiều người khoác áo cựu chiến binh, đeo huy chương của quân đội nhân dân Việt Nam.Linh mục Đặng Hữu Nam cũng cho hay, hôm đó ông không được mời tham dự, thậm chí những xóm trưởng các xóm theo Công giáo mà ông biết cũng không hề biết đến sự việc.RFA ghi rằng tờ Công An Nghệ An, tiếng nói của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, cáo buộc, sau khi chuyển từ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu về làm giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, linh mục Đặng Hữu Nam đã có nhiều hoạt động mà theo báo này là gây chia rẽ mối đoàn kết lương giáo, xuyên tạc lịch sử, chống phá chính quyền.Cũng theo trang mạng này, linh mục Đặng Hữu Nam còn nhiều lần lên trang cá nhân, trả lời một số trang phản động nước ngoài nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật.Hội nghị tổ chức ở Nghệ An lần này là hành động tiếp diễn sau sự việc vị linh mục này nhiều lần cáo buộc trong 2 tháng qua bị những thành viên hội cờ đỏ địa phương dọa giết.Hồi tháng 5 năm ngoái, một cuộc biểu tình có đến hơn 2000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên v.v… tham gia, để phản đối việc linh mục Đặng Hữu Nam rao giảng với giáo dân rằng: “Ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…”Bản tin ghi thêm: Trong sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường năm 2016, vị linh mục này cũng ít nhất 2 lần dẫn đầu đoàn giáo dân từ Nghệ An đến tòa án huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nộp đơn để kiện công ty của Đài Loan ra tòa nhưng bị ngăn cản, thậm chí có giáo dân còn bị đánh đập.