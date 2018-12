2 Nhà Báo Nữ Bị Dọa Thủ Tiêu

HANOI -- Chuyện xảy ra tại thủ đô Hà Nội: 2 nữ phóng viên bị dọa thủ tiêu.Bản tin VOV kể chuyện “Hai nữ phóng viên bị dọa giết: Bộ Công an vào cuộc”...Hai nữ phóng viên thực hiện phóng sự điều tra tình trạng bảo kê ở chợ Long Biên, Hà Nội đã bị nhắn tin dọa giết.Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 3/12, Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, với thông tin hai nữ phóng viên thực hiện điều tra tình trạng bảo kê ở chợ Long Biên bị nhắn tin dọa giết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ thông tin.Bộ Công an đã nhận được công văn của cơ quan các phóng viên gửi đến và đang giao cho các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.Trong khi đó, báo Công An Thành Phố ghi rằng Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo làm rõ vụ hai nữ nhà báo bị dọa giết.Tại buổi họp báo Chính phủ tối 3-12, thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định về vụ việc hai nhà báo bị dọa giết.Trước đó, nhà báo Nguyễn Thu Trang (Báo Phụ nữ TPSG) đã có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng.Theo đó, đêm 2-12, ĐTDĐ của chị nhận được 2 tin nhắn cùng từ một số điện thoại với nội dung (viết không dấu): “Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm được gì đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày. Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao”.Ngoài ra, nhà báo Nguyễn Thị Liên (Ban thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam) cũng nhận được tin nhắn tương tự.Vừa qua, hai nữ nhà báo này đã tham gia điều tra và có loạt bài phản ánh về tình trạng bảo kê xảy ra tại chợ đầu mối Long Biên, thu hút sự quan tâm của dư luận.Theo đó, nhiều năm qua, các tiểu thương tại khu vực này rất bức xúc vì bị chèn ép, bắt nộp tiền để được hoạt động kinh doanh, buôn bán. Căn cứ vào loạt phóng sự điều tra này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản”.Báo Công An TP ghi rằng ngay sau khi nhận được tin nhắn đe dọa, chị Thu Trang đã báo cáo sự việc lên Ban biên tập, Báo Phụ nữ TPSG cũng đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho nhà báo và gia đình.