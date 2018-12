G-20: Kinh Tế Thế Giới Xấu Đi...

Bản tin NHK ghi rằng tại Buenos Aires, bộ trưởng tài chính các nước G20 kết thúc thảo luận về kinh tế toàn cầu, cùng có quan điểm rằng kinh tế toàn cầu đang ổn định, nhưng có nguy cơ xấu đi do một số yếu tố như căng thẳng thương mại. Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do. Nhật Bản nói để phát triển kinh tế thì cần duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ tự do và công bằng. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Aso Taro nói: "Nếu Mỹ và Trung Quốc không thảo luận thẳng thắn, tình hình hiện tại sẽ không thay đổi nhiều".