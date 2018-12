Dân VN Hút Thuốc Lá Tràn Ngập

SAIGON -- Dân Việt Nam hút thuốc lá tới mức tai hại...Báo An Ninh Thủ Đô kể về: Thực trạng hút thuốc lá của đàn ông Việt… và những con số "không ngờ"...Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thế nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá ở nước ta ngày càng nhiều và trẻ hóa. Theo báo cáo gần đây, Việt Nam nằm trong top 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với trên 15 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hường bởi khói thuốc. Không những vậy, tỷ lệ mặc bệnh ung thư do thuốc lá cũng tăng cao, thuốc lá đang là nỗi ám ảnh, gieo giắt bao cái chết chỉ vì cầm trên tay điếu thuốc.Theo thông tin trên báo VNV, tại hội thảo khoa học nhân ngày thế giới không thuốc lá tại Hà Nội, GS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp VN, Phó giám đốc BV Bạch Mai cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người chết do hút thuốc lá và hơn 900.000 người chết do hít phải khói thuốc lá thụ động.Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm.Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động.Tỉ lệ hút thuốc ở nam giới ở mức 45,3%, nữ 1,1%. Trong năm 2015, người Việt đã chi hơn 31.000 tỉ đồng để mua thuốc lá.Thuốc lá chính là thủ phạm của 6/8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và là nguyên nhân thứ 2 gây nên các bệnh tim mạch như đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...Một nghiên cứu tại BV K cho thấy, 90% ca ung thư phổi có hút thuốc lá. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người không hút thuốc. Nếu hút 20 điếu thuốc lá/ngày, nguy cơ mắc ung thư phổi gấp 26 lần người không hút.Nguy hại là, theo báo An Ninh Thủ Đô: Hút thuốc đã trở thành “văn hóa”...Nếu như ở các nước trên thế giới họ hạn chế việc hút thuốc lá nơi cộng cộng thì ở Việt Nam hút thuốc lá như một thói quen, một nét “văn hóa” không thể thiếu khi gặp bạn bè.Ở Việt Nam, việc tiêu thụ thuốc lá đã có từ rất lâu: từ việc nhai lá thuốc truyền thống, cho tới sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp thuốc lá vào cuối thế kỉ 20, và gần đây là thú vui hút shisha. Với “văn hóa” chưa từng thấy ấy, Việt Nam trở thành 1 trong 15 quốc gia tiêu thụ thuốc lá nhiều nhất thế giới.Bản tin cũng ghi thống kê:“Mùi thuốc luôn vảng vất ở hầu khắp các quán café, bar, hay nhà hàng mọi ngóc ngách. Loại thuốc chứa hàm lượng nicotin cao này dường như là người bạn đồng hành tuyệt vời của café và bia hơi, đặc biệt đối với đàn ông Việt, trong đó có 47,4% là người hút thuốc, theo điều tra toàn cầu về việc tiêu thụ thuốc lá ở người lớn của tổ chức WHO 2010.”Một giải pháp hạn chế là thuế... Tuy nhiên, thuế thuốc lá VN vẫn chưa đủ cao.Báo ANTĐ kể:“Hiện nay Việt Nam hiện áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá ở mức 70% giá xuất xưởng. Và nếu tính theo giá bán lẻ, mức thuế này chỉ chiếm khoảng 36% giá bán lẻ thuốc lá. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với trung bình thế giới (56%), thấp hơn đa số các nước ASEAN (Thái Lan 73%, Singapore 66%, Brunei 62%) và cách xa so với khuyến cáo của WHO (70%).Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc từ 45,3% năm 2015 xuống 39% vào năm 2020 và đạt được các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về Phòng chống tác hại thuốc lá, cần áp dụng chính sách thuế thuốc lá mạnh vào năm 2019.”