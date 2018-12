VC Xử Án Tù Cô Huỳnh Thục Vy

SAIGON -- Một phụ nữ hoạt động nhân quyền tại Việt Nam hôm Thứ Sáu 30/11/2018 vừa bị kêu án tù vì bị cho là xúc phạm quốc kỳ.Bản tin RFI kể rằng vào chiều ngày 30/11/2018 tòa án thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 33 tháng tù giam đối với blogger Huỳnh Thục Vy vì tội danh «xúc phạm quốc kỳ» theo điều 276 Luật Hình sự. Do có con nhỏ và đang mang thai, bà được hoãn thi hành án, nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh.Bà Huỳnh Thục Vy, 32 tuổi, đồng sáng lập tổ chức Phụ Nữ Nhân Quyền, đang mang thai 8 tuần, bị quản thúc tại gia từ tháng Tám, sau khi đăng lên Facebook một tấm ảnh trong đó lá quốc kỳ Việt Nam bị bôi xóa, vào ngày 01/09/2017, một ngày trước kỷ niệm quốc khánh Việt Nam.Theo AFP, nhà hoạt động muốn tố cáo «lá cờ đỏ đại diện chế độ độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam, đi ngược lại tiến bộ nhân loại và là biểu tượng cho các lạm dụng chống lại dân chủ, nhân quyền».Bản án 2 năm 9 tháng tù so với khung hình phạt tối đa cho tội danh này là 3 năm, không làm nhà hoạt động này ngạc nhiên. Bà Huỳnh Thục Vy nói với hãng tin Pháp là đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và cho rằng chính quyền muốn bà rời khỏi Việt Nam nhưng bà sẽ không chịu khuất phục. Huỳnh Thục Vy khẳng định: «Không gì thay đổi được tinh thần, mục tiêu hay những công việc mà tôi đã hoàn thành».Tòa án cho biết việc thi hành án được hoãn cho đến khi đứa bé sẽ sinh ra của blogger này được ba tuổi, nhưng từ nay cho đến lúc đó Huỳnh Thục Vy bị hạn chế di chuyển.RFI cũng ghi rằng theo Amnesty International, trong năm nay có trên 50 nhà hoạt động bị chính quyền Việt Nam bắt giam, và trong năm 2017 có khoảng 100 người bị giam giữ vì lý do chính trị.Trong khi đó, bản tin VOA ghi thêm chi tiết rằng:“Vẫn theo cáo trạng được TTXVN trích dẫn, nữ bị can “dùng bình sơn mini xịt sơn màu trắng lên chính giữa ngôi sao của hai lá cờ tổ quốc do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cắm trước số nhà 1222 và 1224, đường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước 2/9/2017.”“Sau khi xịt sơn, Vy lấy điện thoại di động chụp hình mình cùng lá cờ bị xịt sơn rồi điều khiển xe máy về nhà,” theo cáo trạng đọc tại tòa. Cùng ngày, Vy đã đăng hình ảnh chụp với hai lá cờt tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook và chi nội dung “Phản đối lễ lạt bằng cờ đỏ sơn trắng.”Ngay trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) có trụ sở ở Mỹ nói đây là một cáo buộc “lố bịch” và cho rằng điều này làm tăng thêm sự đàn áp của nhà cầm quyền vào quyền tự do biểu đạt....”Luật sư nói gì?Bản tin RFA ghi ý kiến của luật sư, qua lời cô Huỳnh Thục Vy kể lại sau phiên xử vào ngày 30 tháng 11:“Tất cả mọi cáo buộc đều xoay quanh điều 276 của BLHS là “xúc phạm quốc kỳ” đó. Tòa án bình thường chỉ là một bản án bỏ túi đã được quyết định sẵn rồi là đập thôi. Nhưng cái quan trọng, cái nổi bật, hay nhất và tiêu biểu nhất đó là phần tranh biện của luật sư Đặng Đình Mạnh. Luật sư nói có 3 điều. Điều thứ nhất là không có lá cờ nào màu đỏ có ngôi sao vàng nào cũng được gọi là quốc kỳ, bởi vì muốn gọi là quốc kỳ thì lá cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa phải đúng với kích thước đã được quy định trong hiến pháp và hai lá cờ mà Thục Vy đã xịt sơn lên, một lá bị dôi lên 2 phân, một lá bị dôi lên 4 phân không đúng quy định của hiến pháp nên lá cờ đó không phải là của quốc kỳ. Điểm thứ hai mà luật sư Mạnh nói là cái điều mà Thục Vy nhắm vào thể chế chính trị chứ không nhằm vào danh dự quốc gia. Bởi vì theo luật quy định là xúc phạm quốc kỳ là xúc phạm danh dự quốc gia mà điều Thục Vy làm không phải là xúc phạm đất nước mà là bày tỏ sự phản khán chế độ độc tài và điều đó cho thấy Thục Vy là một người yêu nước, nhưng Thục Vy có một quan điểm khác với chế độ đang cai trị. Khoảng cách yêu nước của Thục Vy khác với những người thông thường. Điều thứ ba là điều 276 của BLHS Việt Nam nó không phù hợp với công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị được quy định trong điều 19 là cho phép người dân có quyền xúc phạm quốc kỳ bởi vì quốc kỳ chỉ là biểu tượng của thể chế công thôi nên người dân có quyền đả kích nó. Trong trường hợp luật pháp của một quốc gia đi ngược lại với công ước quốc tế thì lấy công ước quốc tế làm chuẩn. Nhưng tất cả mọi tranh biện của luật sư Mạnh đều bị tòa bác bỏ hết dù luật sư tranh biện rất có lý và hay. Ngoài những điều Thục Vy nói luật sư Mạnh còn nói hay nhiều vấn đề khác nữa nhưng chỉ tóm tắt như vậy thôi.”...”Trong khi đó, bản tin BBC kể:“Trước phiên tòa, Huỳnh Thục Vy cho biết trên Facebook cá nhân rằng bà đang mang thai ở tuần thứ tám."Đáng lẽ mình sẽ không công khai chuyện cá nhân này ngay trước phiên tòa xử mình. Mình muốn xem bản án mà Tòa án Buôn Hồ dành cho mình sẽ nặng-nhẹ đến mức nào.""Nhưng vì sức khỏe kém, mình không thể đứng suốt phiên tòa, nên mình xin thông báo cho công luận: mình đã mang thai tám tuần. Và vì đang ốm nghén nặng, mình cần ghế ngồi và được chăm sóc y tế trong phiên tòa sắp tới, 30/11/2018," Huỳnh Thục Vy viết.Bà Huỳnh Thục Vy cũng cho hay sẽ không kháng án "dù bản án sắp tới có thế nào", mà dành thời gian dưỡng thai và "tiết kiệm công sức cho luật sư Đặng Đình Mạnh".Cha của bà Vy, ông Huỳnh Ngọc Tuấn cũng từng là một tù nhân chính trị. Ông ngồi tù 10 năm, từ 1992 - 2002 với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Trong thời gian chờ hầu tòa, Huỳnh Thục Vy vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết thể hiện chính kiến về các vấn đề xã hội trên trang cá nhân. Như kêu gọi trả tự do cho tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, kêu gọi giúp đỡ tù nhân - bác sỹ Nguyễn Đình Thành và tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa...”