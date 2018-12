Mời Đồng Hương Phật Tử Giúp Trùng Tu Chùa Tranh Tại Huế

Ngôi Chùa Tranh tại Huế.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại cửa hàng Văn Hóa Phẩm Phật Giáo Minh Quang địa chỉ 13220 Harbor Blvd, Thành phố Garden Grove, chúng tôi được Sư Cô Nguyên Diệu cho biết, sau chuyến về thăm ngôi Chùa Tranh tọa lạc tại Hẻm số 129/6 đường Lê Hoa Cát, Thành Phố Huế, do Sư Cô Như Thanh Trụ trì. Đây là một ngôi chùa nhỏ do nhóm Phật tử đạo tràng Thiền Tranh thành lập để làm nơi tu học, trải qua thời gian, hiện nay ngôi chùa đã bị hư hại trầm trọng, mùa mưa mái chùa bị dột, tường vách sụp đổ, nhà bếp, nhà vệ sinh không đủ tiện nghi để sinh hoạt, số Phật tử tại chùa hiện nay không có điều kiện để trùng tu…Trước hoàn cảnh khó khăn kể trên nên Sư Cô Nguyên Diệu đứng ra đại diện cho số Phật tử Chùa Tranh mạo muội, kính xin chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ kẻ ít người nhiều phát tâm giúp đở để Đạo Tràng Thiền Tranh có điều kiện trùng tu ngôi chùa nhỏ nầy làm nơi tu học cho những ngày tháng tới.Sự phát tâm giúp đỡ của quý chư tôn đức cùng đồng hương Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho đạo tràng Thiền Tranh chúng con, chúng tôi trên bước đường tu học.Nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho quý chư tôn đức, qúy đồng hương Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý.Mọi chi tiết đóng góp xin gọi: Sư Cô Nguyên Diệu (657) 267-1027, thư từ xin gởi về: SC. Nguyên Diệu 3202 West First St, Santa Ana CA 92704.