Cộng Đồng Người Việt Pomona: Lễ Tạ Ơn Cho Người Kém May Mắn

Trong Lễ Tạ Ơn.Pomona (VB) -- Tại khu đậu xe Cộng Đồng Người Việt Pomona vào lúc 7 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018, Cộng Đồng Người Việt Pomona do BS. Võ Đình Hữu làm Chủ Tịch đả tổ chức lễ Tạ Ơn, phát quà cho những cư dân kém may mắn lần thứ 30.Tham dự buổi lễ có: chùa Quang Thiện, chùa Pháp Vân, Hội Cao Niên Pomona, Hội Cảnh Sát Pomona, Gia Đình Phật Tử Pháp Vân, Đoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử PhápVân, các bà trong Cộng Đòan Nữ Vương, v.v…Quan khách có: Dân biểu Liên Bang Norma Torres - Ũy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, Văn Phòng Giám Sát Viên Los Angeles County Hilda Solis, Các Nghị Viên Thành Phố Pomona: Carrizosa, Cole và Torres, Sở Cảnh Sát Pomona.Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh, Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn phụ trách.Sau phần nghi thức, BS.Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người đã nhận lời mời đến tham dự buổi lễ tạ ơn và phát quà cho những người kém may mắn ngày hôm nay. Nhân mùa tạ ơn, ông không quên cám ơn nước Mỷ và các quốc gia tự do đả mở rộng vòng tay giúp nguời tỵ nạn Việt Nam, ông cũng đã nhắc lại những thảm cảnh trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do của hàng triệu người dân Miền Nam Việt Nam từ sau biến cố tháng Tư năm 1975, và ông đã ca ngợi tinh thần phấn đấu làm việc cam go của ngưởi tỵ nạn khi mới đến Hoa Kỳ để có được sự thành công trên mọi lãnh vực như ngày hôm nay.Ông cũng kêu gọi mọi người cùng làm việc để góp phần vào công việc xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh vì đó là quê hương thứ hai của chúng ta.Tiếp theo chương trình, các em Hướng Đạo Sinh, các em Gia Đình Phật Tử đã đem các phần ăn đến mời từng người, hơn 500 phần ăn đã phát ra, trong lúc nầy một số các em đã đem 250 túi ngủ đi phát cho mỗi người, số túi ngủ phát ra không đủ nên một số người đã không có. Ngoài ra Ban tổ chức cũng đã tặng ra khoản 300 bao thư, trong đó một số bao thư bỏ $15 và một số bỏ $50 Dollars tùy theo mỗi hoàn cảnh, vì có người đã dẫn theo các em nhỏ…Đặc biệt buổi lễ tạ ơn năm nay rất đông các anh chị em thiện nguyện viên, nhiều nhà hàng Việt Nam cũng đã cho thêm thức ăn vì nhận thấy số người kém may mắn tham dự khá đông so với những năm trước đây.Buồi lể chấm dứt vào lúc 12:30 PM mọi người ra về với niềm vui trong tình yêu thương của mùa Lể Tạ Ơn.