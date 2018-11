TC Ngoại Giao Du Đãng

Vi AnhThời Chiến tranh Lạnh Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên xô Khrushchev, cởi giày đập lên bàn để phản đối Mỹ tại Đại Hội Đồng Liên hiệp Quốc. Thời Chiến tranh Thương mại, Chủ Tịch Đảng CS Trung Cộng Tập cận Bình kiêm nhiệm mấy thứ chủ tịch nữa dài lê thê, kéo theo cả bầy cả lũ những người TC mang danh ngoại giao nhưng hành động bạo ngược còn hơn côn đồ, du đãng tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Papua New Guinea [PNG]. Họ mang theo cờ đỏ như máu, biểu ngữ to lớn treo tùm lum tá la tại thủ đô của PNG mà họ coi như sân sau nhà của TC. Họ nói dai nói dài, vừa nói vừa vỗ tay tự khen theo kiểu CS để cướp giờ của các diễn giả khác. Họ ùa vào Bộ Ngoại giao PNG ngăn cản không cho ra tuyên bố chung, khiến APEC không ra được thì họ vỗ tay vang dội.Nhà báo Josh Rogin của Washington Post đã có bài phân tích thái độ và hành động của phái đoàn ngoại giao của TC hành động như côn đồ, quân cướp tại hội nghị quốc tế này.Hội nghị Thượng đỉnh APEC Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương – 2018 tại Port Moresby, Papua New Guinea – PNG, vào hai ngày 17 và 18/11/2018, quy tụ 27 nền kinh tế quanh Thái Bình Dương. Có mặt 21 lãnh đạo quốc gia tham dự, trong đó có Chủ Tịch Tập cận Bình của TC và Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence. Sau đây là những thái độ hành động ngang ngược, cuồng bạo của phái đoàn TC còn hơn đám ‘xã hội đen’ của CSVN trấn áp người dân VN bày tỏ tình yêu nước chống Tàu Cộng. Khiến lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm, APEC họp mà không ra được thông cáo chung vì phái đoàn TC phá đám.Trước hội nghị phái đoàn TC bao phủ thủ đô Port Moresby của PNG với các cờ máu TC, biểu ngữ to dài quá khổ để khoa trương TC khắp thủ đô nước PNG. Quan chức Mỹ cho hay, chính quyền PNG đã yêu cầu gỡ xuống trước khi hội nghị APEC diễn ra. Quan chức Trung Quốc cuối cùng cũng phải chấp thuận nhưng họ thay thế bằng những lá cờ đỏ, tương tự như màu nền cờ Trung Quốc. TC căng một tấm biểu ngữ khổng lồ chạy dọc con đường lớn ca ngợi sáng kiến kinh tế Vành đai - Con đường của Trung Quốc vẫn còn.Nhiều nhà báo từ khắp các khu vực đã tới để tham dự sự kiện và được chính phủ PNG ủy quyền đưa tin. Tuy nhiên các quan chức TC đã ngăn không cho họ vào tòa nhà và chỉ có truyền thông nhà nước TC mới được phép hành nghề truyền thông của mình.TC còn tấn công mạng, đánh sập Internet để cản trở khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trình bày. Còn khi Chủ Tịch Bình nói thì Internet trở lại đều hòa. Sau TCB nói, tới phiên PTT Mỹ nói thì toàn thể phái đoàn TC rời khỏi hội trường. TC cấm tất cả các hãng truyền thông nước ngoài có mặt tại cuộc gặp gỡ của ông Tập với các lãnh đạo của 8 nước Thái Bình Dương.Hôm 17/11, ông Tập và ông Pence là 2 diễn giả chính thức cuối cùng trong phần thảo luận công khai của hội nghị. Họ thực hiện bài phát biểu của mình trên một con tàu du lịch thả neo bên bờ biển trong khi phần lớn phóng viên đứng trên bờ, tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế.Trong bài phát biểu tại APEC, ông Pence tố chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” của TC là "vành đai siết chặt" và "con đường một chiều". Chỉ 5 phút sau khi ông Pence bắt đầu phát biểu, mạng internet ở trung tâm báo chí bị sập với hầu hết các phóng viên không thể nghe hoặc đưa tin theo thời gian thực.Thông lệ của Thượng đỉnh APEC, bộ ngoại giao nước chủ nhà thảo thông cáo chung. Các bên hữu quan đóng góp ý kiến. Năm nay, bốn quan chức ngoại giao TC xông thẳng vào Văn phòng Bộ Ngoại giao chủ nhà Papua New Guinea – PNG. Họ đòi họp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Rimbink Pato. Ông từ chối. Ông không được phép soạn thảo văn bản với riêng một quốc gia nào. Quan chức Trung Quốc đòi Bộ trưởng Ngoại giao PNG phải gặp họ. Ông ấy không đồng ý vì tôn trọng nguyên tắc không đứng về phía Mỹ hay TC. Thế là các nhà ngoại giao TC hành động như côn đồ lao vào văn phòng của Ông Bộ trưởng Ngoại giao PNG. Ông phải gọi cảnh sát để đưa người Trung Quốc ra khỏi tòa nhà. Đến tai truyền thông thế giới, ngay lập tức TQ lật lọng, chối bỏ mọi cáo buộc và cho đó là sự hiểu lầm.Theo giới chức Mỹ, các quan chức Trung Quốc đã tác động tới các cuộc gặp của những nhóm nước nhỏ hơn bên lề hội nghị. Trong những phiên chính thức, quan chức Trung Quốc la lối về chuyện các nước "âm mưu" chống lại Trung Quốc. Không ai khác trong phòng to tiếng cả trừ phe TC, quan chức Mỹ cho biết. Các quan chức Trung Quốc còn cản trở trong các phiên thảo luận, độc thoại dài dòng, nói dai, nói dài dù biết thời gian qui định có hạn và các nhà lãnh đạo thế giới còn phải lên máy bay về nước. Khi hết thời gian và vì thế hội nghị đã chính thức thất bại, phái đoàn Trung Quốc trong một căn phòng gần nơi diễn ra phiên đàm phán chính đã nổ một tràng pháo tay vang dội, quan chức Mỹ cho hay.Đây không phải lần đầu tiên TC đối xử với nước Papua New Guinea như Thiên Tử đối với thần tử chư hầu. Nhưng kỳ này trong hội nghị quốc tế, hành động ngoại giao du đãng của TC coi như một thất bại lớn, một thiệt hại nặng không bao giờ hàn gắn được. Điều mà người dân Việt thường nói “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.Cốt lõi của Chủ Tịch Bình là định lợi dụng Hội Nghị quốc tế này để khoa trương tính “ưu việt” của TC và chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” thì bị Phó TT Mỹ Pence quất sụm với hai từ ngữ rất gọn nhưng rất ấn tượng để chống TC, là "vành đai siết chặt" và "con đường một chiều”. Các nước nhỏ trong vùng Á châu Thái bình dương thấy rõ dã tâm của TC, chống TC mạnh hơn, coi chiến lược “Một Vành Đai - Một Con Đường” của TC là “bẫy nợ”, dùng cho vay để siết nợ lấy đất, lấy biển, lấy cảng của các nước nhỏ.Còn các nước lớn ở Á châu Thái bình dương thì đoàn kết chặt hơn nữa chống TC. Chống TC mưu toan khống chế con đường hàng hải huyết mạch qua Biển Đông. Ở Đông Nam Á, Mỹ và Úc cùng hợp tác xây dựng quân cảng Lombrum tại đảo Manus, PNG. Đây là một quân cảng nước sâu chiến lược nhằm đẩy lùi những tham vọng của Bắc Kinh. Đây là quân cảng chiến lược kiểm soát toàn bộ vùng Nam – Thái Bình Dương. TQ rất cay đắng vì chiến lược “Vành đai – Con đường” qua cảng này bị phá vỡ một phần.Nhật, Mỹ, và Úc kết họp đuổi bật đại công ty Hoa Vi, một tập đoàn TC có dính líu với quân đội TC, ra khỏi lãnh thổ PNG. Cùng lúc Nhật, Mỹ, Úc và New Zealand cùng hợp tác xây dựng mạng lưới điện lực cho PNG.Hành động côn đồ của TC ở Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Tân Guinea là một tiền đề xấu, một triệu chứng bất lợi cho TC đối với cuộc đàm phán bên lề hội nghị G 20 giữa TT Trump với Chủ Tịch Tâp cận Bình mà TC rất mong muốn vì TC đang hụt hơi trong chiến tranh thương mai với Mỹ.Cái gì chưa biết, chớ cái kiểu TC kéo cả bầy gọi là ngoại giao nhưng hành động như du đãng sang nâng bi Chủ Tịch Tập cận Bình, thì TT Trump vốn là người nói thẳng, thường dùng ngôn ngữ cơ thể, hai bên có thể không đối thoại mà đối thụi nhau không chừng./.(VA)