Google Maps: Số Phone Ngân Hàng Bị Sửa Đổi Để Lừa Gạt

Khoảng cuối tháng 11/2018, trang The Hindu đưa tin, một số người dùng đã bị lừa khi sử dụng số điện thoại liên lạc của ngân hàng sai lệch từ Google Maps. Kẻ giả mạo đã thay đổi số điện thoại để nhận cuộc gọi, sau đó lấy thông tin về tài khoản thẻ mà người dùng cung cấp.Thông thường, dịch vụ bản đồ trực tuyến Google Maps do Google điều hành sẽ cho phép người dùng gửi các thay đổi và chỉnh sửa cho các mục, nhưng đây cũng là một kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.Cụ thể, những kẻ gian lận ở vùng Maharashtra, Ấn Độ đã lợi dụng tiện ích chỉnh sửa thông tin trên Google Maps để thay đổi chi tiết liên lạc của danh mục ngân hàng trên ứng dụng. Sau khi khách hàng gọi đến số máy đã được thay đổi, kẻ lừa đảo sẽ lấy thông tin cá nhân của người dùng và tạo nên tài khoản trống mới.Cảnh sát vùng ở khu vực đã đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện ra nhiều trường hợp lừa đảo vào tháng 10/2018. Dù vậy, hiện vẫn chưa có bất cứ biện pháp gì để ngăn chặn hành vi lừa đảo, nếu có các trường hợp tương tự xảy ra bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thông qua vụ việc, có thể thấy rằng không phải tất cả thông tin trên Google đều đáng tin cậy và có thể xảy ra trường hợp lừa đảo với bất cứ danh mục nào.Người phát ngôn của Google cho biết: “Nhìn chung, chúng tôi cho phép người dùng đề xuất và cung cấp chỉnh sửa thông tin nhưng thỉnh thoảng tôi nhận thấy những đề xuất hoặc chính sửa không chính xác từ họ. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể”.Trang Business Insider cho biết, để giữ an toàn thông tin cá nhân, người dùng không nên tin tưởng bất cứ thông tin trực tuyến nào của số điện thoại thuộc ngân hàng, trừ khi ở trang chủ của ngân hàng cụ thể hoặc số điện thoại ở mặt sau của thẻ ghi nợ/tín dụng mình đang sở hữu.Nguoivietphone.com.