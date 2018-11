Nhạc sĩ Vũ Thành An mời tham dự Chiều nhạc THIÊN ĐÀNG TÌNH YÊU

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời

Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

Giới Thiệu Group FaceBook : List To Heaven International

Mời gọi tất cả quý vị Ghi Danh lên Thiên Đường.

**Chương trình bắt đầu vào lúc 3:30 PM Chúa Nhật 23 tháng 12 năm 2018

Tại Saigon Performing Art Center, Orange County, California , Hoa Kỳ.

**Dòng Nhạc Tuấn Khanh, Hạ Đỏ Bích Phượng, Trần Duy Đức, Vũ Thành An

**Tiếng hát: Thanh Hà, Ngọc Hạ, Trần Thái Hoà, Đình Bảo, Vasa Diệu Nga, Đồng Lan

**MC: Nguyễn Mạnh Cường, Hồng Vân, Hương Thơ

**Ban Nhạc: Quốc Vũ, Lê Ngọc, U Minh Kiệt, Huy Nguyễn, Hoàng Công Luận, Vũ Anh Tuấn

Ngoài những bài hát tiêu biểu của từng tác giả: Tuấn Khanh: Chiếc Lá Cuối Cùng, Trần Duy Đức: Nếu Có Yêu Tôi (thơ Ngô Tịnh Yên), Hạ Đỏ Bích Phượng: Làm Sao Hết Yêu Người, Vũ Thành An: Những Bài Không Tên, quý vị sẽ thưởng thức những sáng tác mới.

Kính mời tất cả quý vị tại Miền Nam Cali và quý vị đến thăm Cali dịp này để chúng ta cùng hội ngộ.

.

Lễ Tạ Ơn là dịp chúng ta Biết Ơn Trời và Cám ơn nhau.

Vũ Thành An có rất nhiều Ân Nhân.

Trong dịp Show Thiên Đàng Tình Yêu vào ngày 23 tháng 12 sắp tới Vũ Thành An sẽ Cám ơn một số vị đặc biệt.

Our Great People in the World Foundation sẽ Award một Certificate of Appreciation cho những vị làm đẹp cho đời.

Quý vị cũng có thể Cám Ơn tương tự như vậy đối với các ân nhân của quý vị bằng một Certificate. Hoặc quý vị muốn vinh danh một người nào về những đức tính tốt , về những việc đẹp cũng nên tặng người ấy một Certificate.

Chúng tôi sẽ in những Certificates trong Program Book và thu video phổ biến rộng rãi. Xin quý vị liên lạc số điện thoại để biết thêm chi tiết: 714 293 1294.

*******

Teresa Charities

P.O.Box 13237 Portland,

OR 97213

vuthanhan.com 503 821 9848

Kính mời quý vị tham gia Lập Dòng Tu Teresa.

Một điều diệu kỳ là Vũ Thành An , một người Việt Nam hèn kém được mời đi Lập Dòng Tu ở Tanzania.!

Đức Giám Mục một Giáo Phận tại Tanzania , Phi Châu sau khi thấy Quỹ Từ Thiện Teresa giúp gạo cho người già nhiều năm đã mời Vũ Thành An sang lập Dòng Teresa trong Giáo Phận của ngài.

Vì tự hào dân tộc Vũ Thành An xin quý vị đồng hành với An trong Sứ Vụ trọng đại này.

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, việc lập Dòng vô cùng khó khăn và tiến trình kéo dài hàng chục năm.

Thời gian của An chắc không còn kéo dài nữa cho nên An đã sắp xếp để các Linh Mục, các Nữ Tu trong Gia Đình Teresa sẽ tiếp tục cho đến thành công.

Một khi đã thành lập xong Dòng ở Tanzania, nơi đây sẽ là nhà Mẹ, và tất Cả các địa điểm của Teresa ở Việt Nam và hàng chục quốc gia khác kể cả Mỹ sẽ trở thành chi nhánh của Dòng Teresa!

An xin kính mời quý vị tiếp tay bằng cách:

1. Góp lời cầu nguyện, nâng đỡ tinh thần.

2. Vận động gia đình bạn bè hỗ trợ cho Sứ Vụ cách này cách khác.

3. Tham gia Cộng Đoàn truyền giáo đi Tanzania

4. Giới thiệu Ơn Gọi.

Chúng ta sẽ đem yêu thương , hy vọng Thiên Đàng, miếng ăn đến những người đang sống quá nghèo khó trong những căn lều trơ trốc nơi vùng đất Phi Châu khí hậu khắc nghiệt.

Căn cứ trên câu chuyện Phúc Âm về ngày Chúa Giêsu chịu nạn, ông Trộm Lành đã xin Chúa: " Ông Giêsu ơi xin ông nhớ tới tôi khi ông về Vương Quốc của ông". Chúa Giêsu đã cho ngay: " Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng". Chúng ta không phân biệt tôn giáo, dù tội lỗi đến mấy hãy xin Chúa để được Thiên Đàng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Chúng ta sẽ đem thông điệp Yêu Thương và Hy vọng này tới những người cùng khổ ở Phi Châu. Xin ghé thăm Nhóm FaceBook: Xin Ơn Thiên Đàng

Vì Tình Yêu Thương , vì lòng Bác Ái , vì tự hào dân tộc xin tiếp tay với Vũ Thành An.

Người anh em này khi nhận một bao gạo từ Quỹ Từ Thiện Teresa đã nói:

"Are you from God?" ( Có phải ông từ Thượng Đế tới?)

Check gửi về:

Teresa Charities

P.O. Box 13237

Portland, OR 97213

503 821 9848

.