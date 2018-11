(Xem: 38)

Bộ Công Thương cho biết, VN xuất cảng 10 tháng đầu năm ước đạt 200,3 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, kim ngạch xuất cảng rau quả năm 2018 sẽ tăng khoảng 15,0% so với năm 2017. Trong khi dự báo xuất cảng thủy sản năm 2018 vẫn đạt kết quả như kế hoạch đầu năm với kim ngạch 9,05 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2017.