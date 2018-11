Bản tin Vinanet ghi rằng trong 10 tháng đầu năm 2018 có 52.769 ô tô nguyên chiếc nhập cảng vào Việt Nam, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kim ngạch trên 1,84 tỷ USD, giảm 30,3%. Riêng trong tháng 10/2018 nhập cảng 12.468 chiếc, tương đương 261,66 triệu USD, tăng 8,4% về số lượng và tăng 8% về kim ngạch so với tháng 9/2018, và tăng rất mạnh 113,4% về số lượng và 68,6% về kim ngạch so với tháng 10/2017.