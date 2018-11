Nam Hàn Cưới Dâu Ngoại 2017: 27.7% Việt, 25% Tàu, 4.7% Thái

SEOUL -- Người dân Nam Hàn kết hôn với ngoại kiều trong năm 2017 tăng nhiều hơn với các cô dâu từ Đông Nam Á chiếm hơn 1/2 người hôn phối ngoại kiều, theo thống kê chính phủ Nam Hàn.Thống kê ghi rằng nhiều phụ nữ ngoại quốc hơn (65%) kết hôn với đàn ông Nam Hàn, hơn là nam giới ngoại quốc (20%) kết hôn với phụ nữ Nam Hàn.Trong khi đó, thực tế là hôn nha6nx uyên biên giới đã giảm từ 2011, gồm chỉ 8% trên tổng số vụ kết hôn tại Nam Hàn năm ngoái, tăng 1% so với năm trước đó.Hôn nhân quốc tế tới đỉnh cao kỷ lục năm 2008, chiếm 11% tổng số vụ kết hôn tại Nam Hàn.Đàn ông Nam Hàn cưới cô dâu ngoại thường 10 tuổi hơn cô dân của họ.Nhiều ông chồng Nam Hàn tuổi từ 45 trở lên, trong khi cô dâu trung bình tuổi cuối lứa 20s tuổi.Trong khi đó, kết hôn giữa Nam Hàn với nhau thường cách biệt:-- từ 3-5 năm tuổi (26%), và-- từ 1-2 năm tuổi (25%).Ly dị của hôn nhân quốc tế giảm kể từ 2012, khoảng 10% trên tổng số ly dị ở Nam Hàn năm ngoái.Cô dâu Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số cô dâu ngoại.Chú rể Trung Quốc tỷ lệ lớn nhất trong số chủ rể ngoại.Bản tin KBS ghi rằng theo Cục thống kê quốc gia Nam Hàn hôm thứ Sáu (23/11) công bố số liệu thống kê cho biết trong năm ngoái, có 18.440 trẻ em được sinh ra trong các gia đình đa văn hóa, giảm 5,1% so với năm trước. Gia đình đa văn hóa là gia đình có bố hoặc mẹ kết hôn với người nước ngoài.Tuy nhiên, trong tổng số trẻ em chào đời năm 2017 trên toàn Nam Hàn, tỷ lệ trẻ em sinh ra trong các gia đình đa văn hóa lại tăng 0,4%, lên mức 5,2% và là mức cao kỷ lục kể từ sau khi Nam Hàn thống kê liên quan từ năm 2008. Năm 2017, tổng số trẻ em sinh ra trên toàn Nam Hàn giảm tới 11,9% so với năm 2016.Trong năm ngoái, số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn là gia đình đa văn hóa được thống kê là 21.917 cặp, tăng 1% so với năm 2016. Trong khi đó, tổng số cặp đăng ký kết hôn tại Nam Hàn là 264.000 cặp, giảm 6,1%. Tỷ lệ số cặp kết hôn đa văn hóa trên tổng số cặp kết hôn chiếm 8,3%, tăng hơn so với năm trước.Trong số các vợ chồng đa văn hóa, số cặp có vợ là người nước ngoài chiếm 65%, trong đó số người đến từ Việt Nam chiếm nhiều nhất 27,7%, người Trung Quốc là 25% và người Thái Lan là 4,7%.Kể từ sau khi Nam Hàn bắt đầu thống kê số liệu về gia đình đa văn hóa năm 2008, số cặp vợ chồng đa văn hóa có vợ là người Trung Quốc luôn chiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, số cặp vợ chồng có vợ là người Việt Nam đã bắt đầu vượt qua người Trung Quốc.Trong số các cặp vợ chồng có chồng là người nước ngoài, người Trung Quốc chiếm nhiều nhất là 10,2%, sau đó tới người Mỹ 6,4% và người Việt Nam 2,7%. Trong số các cặp vợ chồng đa văn hóa, số cặp có chồng lớn hơn vợ trên 10 tuổi chiếm nhiều nhất, tới 39,5%.