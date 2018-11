Luật Sư Võ An Đôn Kiện Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật sư Võ An Đôn lên tiếng: “Tôi sẽ khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra tòa!”Bản tin RFA và VOA ghi nhận về tình hình Luật sư Võ An Đôn đang bị truy bức tại VN.Đài RFA ghi rằng Luật sư Võ An Đôn, người bị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên khỏi danh sách luật sư và mới đây bị Bộ Tư pháp bác bỏ toàn bộ nội dụng khiếu nại, cho hay bước tiếp theo của ông là khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dù biết sự việc sẽ không đi đến đâu.Tối 23/11, luật sư Võ An Đôn cho Đài Á Châu Tự Do biết ông đã nhận được quyết định về giải quyết khiếu nại của Bộ Tư pháp, qua đó cho rằng quyết định kỷ luật ông Đôn là đúng mặc dù có những sai sót nhỏ của Đoàn Luật sư Phú Yên, nhưng không ảnh hưởng đến quyết định kỷ luật.Ông Đôn, người thường bào chữa cho những nạn nhân chết trong đồn Công an, các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng quyết định này mang tính áp đặt.“Tôi không đồng ý với quyết định này, vì quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam không có căn cứ pháp lý, không đúng quy định của pháp luật, đưa ra những căn cứ mơ hồ để kỷ luật tôi. Cho rằng tôi trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài, những cá nhân nước ngoài và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn Luật sư cũng như chế độ ở Việt Nam là không có cơ sở và mang tính áp đặt”, luật sư Võ An Đôn nhận định.RFA nhắc rằng khoảng một năm trước, ngày 26/11/2017, đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên cho biết, chiều cùng ngày, Ban chủ nhiệm này đã có quyết định kỷ luật xóa tên Luật Võ An Đôn (Trưởng Văn phòng LS Võ An Đôn) ra khỏi danh sách Đoàn LS tỉnh Phú Yên.Lý do kỷ luật được nêu ra là: ông Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và Luật sư Việt Nam.Luật sư Võ An Đôn được nhiều người biết đến qua sự việc đại diện bào chữa cho phía gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trong vụ 5 công an dùng nhục hình đánh chết người trong đồn Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.Vì vụ việc này mà vào năm 2014, liên ngành Công an, Viện Kiểm sát và thành phố Tuy Hòa có công văn đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên và Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Đôn vì cho rằng trong quá trình tham gia tố tụng cho bị hại Ngô Thanh Kiều ông đã có nhiều lời lẽ xúc phạm đến các bị cáo đồng thời lãnh đạo của các cơ quan nội chính, tư pháp tại tỉnh Phú Yên.Đề nghị này sau đó vấp phải chỉ trích của dư luận và chính quyền thành phố Tuy Hòa phải rút lại kiến nghị này.Sau sự việc kỷ luật Võ An Đôn hôm 26/11/2017, hơn 100 luật sư cũng ký tên vào bản kiến nghị đề ngày 10/12 kêu gọi Liên đoàn Luật sư Việt Nam cân nhắc"dựa trên tinh thần bảo vệ đồng nghiệp, bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải”.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận thêm khía cạnh nhà nước viễn ra 2 lý do để kỷ luật vị luật sư nhân quyền Võ An Đôn.Trước đó, ông Đôn cho VOA biết rằng hôm 26/11/2017 ông bị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên với hai lý do cơ bản rằng ông trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư.Truyền thông trong nước trích lời Ban Chủ nhiệm nói rằng ông Đôn đã có nhiều phát biểu, trả lời phỏng vấn “mang tính bịa đặt”, với “nội dung không đúng sự thật, suy diễn chủ quan, nói xấu thể chế chính trị.”Bộ Tư pháp kết luận rằng những phát biểu của ông Đôn trong những clip này đã “phủ nhận giá trị, vai trò của hệ thống pháp luật và hoạt động tố tụng Việt Nam; phủ nhận vị trí, vai trò của nghề luật sư và đội ngũ luật sư Việt Nam.”Bộ Tư pháp kết luật rằng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra mức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư” đối với ông Đôn là “phù hợp, tương xứng.” Ngoài ra, bộ này cũng kết luận rằng Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện đúng quy định của quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo.VOA cũng cho biết Luật sư Võ An Đôn dù có thể phải sống bằng nghề nông dân, nhưng sẽ vẫn hỗ trợ pháp lý cho dân nghèo, cô thế.Bản tin nói:“Dù không còn được phép bào chữa chính thức tại tòa cho các nhà hoạt động nhân quyền, và người yếu thế, nhưng ông Đôn nói rằng ông vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ pháp lý để bênh vực cho những người dân vô tội.”