Vui Buồn Thẩm Mỹ: Theo Cách Cổ Điển Cho Xong

Trong phiên họp của cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CSVN, một đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng nói Công an Cảnh sát có những “sai phạm rất là khủng khiếp, không thụ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7%, vi phạm tống đạt là 100%” để chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nhưng đại biểu than thở rằng “hôm đó tôi là người đưa ra chất vấn với các bộ trưởng, trưởng ngành nhưng không nhận được thông tin phản hồi”. Thay vào đó Nguyễn Hữu Cầu, một đại tá và cũng là đại biểu lên tiếng “đề nghị ông Nhưỡng nói rõ vấn đề này cho lực lượng công an, “nếu không anh em rất là phân tâm”.