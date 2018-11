(Xem: 250)

Bản tin Vinanet kể rằng thủy sản nhập cảng vào Việt Nam ngày càng tăng, trong 10 tháng đầu năm 2018 kim ngạch nhập cảng thủy sản đã tăng 22,4% so với 10 tháng đầu năm 2017, đạt 1,41 tỷ USD. Riêng tháng 10/2018, kim ngạch tăng 25% so với tháng 9/2018 và tăng 30% so với tháng 10/2017, đạt 148,67 triệu USD. Việt Nam nhập cảng thủy sản chủ yếu từ các thị trường Ấn Độ, Na Uy, các nước Đông Nam Á, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản.