Bể Hồ Bơi Tư Bản Đỏ: 4 Dân Chết

NHA TRANG -- Trận bom nước bùng nổ ở Nha Trang làm sụp nhà, chết người có phải là do trời mưa lũ? Không. Nguyên do chỉ vì tư bản đỏ đào núi làm hồ bơi...Bản tin Zing kể: Chủ đầu tư thừa nhận đào núi làm hồ bơi khiến 4 người chết ở Nha Trang.Chủ đầu tư dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang thừa nhận công trình hồ bơi thi công dở dang xảy ra sự cố vỡ bờ, gây lở núi kèm lũ quét làm sập nhà dân và 4 người chết.Tìm tài sản ở đống hoang tàn sau vụ vỡ hồ làm 4 người chết ở Nha Trang Người dân xã Vĩnh Hòa (Nha Trang) dọn nhà, tìm tài sản sau 3 ngày xảy ra vụ vỡ hồ gây chết 4 người, sập 10 căn nhà. Một số gia đình dọn đi nơi khác ở vì ám ảnh thảm họa trên.Sau ba ngày xảy ra sự cố vỡ hồ gây lở núi kèm lũ quét, cơ quan chức năng Khánh Hòa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường 10 nhà dân sụp đổ và 4 người chết ở phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang).Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu, chủ đầu tư dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang, thừa nhận hạng mục công trình hồ bơi xảy ra sự cố vỡ bờ gây lở núi kèm lũ quét tràn xuống khu dân cư bên dưới chân núi.Bản tin Zing ghi lời bà Thanh rằng, trước khi xảy ra thảm họa, công ty đã huy động xe ủi, xe đào núi, san lấp mặt bằng xây dựng nhà hàng đón khách. Thời điểm này, doanh nghiệp cũng cho các phương tiện cơ giới đào đất tại vị trí dự kiến làm hồ bơi vô cực."Cái này một công đôi việc, chúng tôi vừa đào núi lấy đất để đắp nền làm nhà hàng, vừa tạo hố hình thành hồ bơi. Vị trí múc đất tạo hồ sâu có trong thiết kế xây hồ bơi như trong bản vẽ chi tiết 1/500 đã được phê duyệt", vị giám đốc doanh nghiệp nói.Khi được phóng viên đặt câu hỏi việc xây hồ bơi thuộc dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú đã được cơ quan chức năng cho phép hay chưa, thì bà Thanh thừa nhận doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh thủ tục xin phép.“Chúng tôi múc đất với mục đích tạo nền móng làm nhà hàng, tiện thể tạo hố hình thành hồ bơi. Hiện bản vẽ thiết kế hồ bơi đang vạch ra ý tưởng, chứ chưa xây nên công ty chưa xin phép”, bà Thanh trần tình.Theo bà Thanh, thời điểm 2011, khi cơ quan chức năng Khánh Hoà duyệt quy hoạch chi tiết dự án 1/500, theo luật Xây dựng thì doanh nghiệp không cần xin giấy phép con để xây các hạng mục trong dự án, trong đó có hạng mục hồ bơi. Tuy nhiên, đến nay dự án liên tục điều chỉnh 3 lần, gần nhất là năm 2017.Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh xác nhận dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú là một trong 35 dự án đang bị Thanh tra Chính phủ thanh tra, hiện chưa có kết luận.“Công ty chỉ căn cứ vào bản phê duyệt chi tiết 1/500 hồi năm 2011 để làm dự án. Điều chỉnh cũng chỉ một số hạng mục nhỏ nhưng không thay đổi gì cả nên chúng tôi nghĩ không cần xin phép gì thêm”, bà Thanh nói.Vị này cho biết thêm theo ý định mới thì doanh nghiệp chỉ xây dựng hồ bơi với diện tích bằng 50% so với quy hoạch đã được duyệt. Ban đầu, công ty này dự kiến xây hồ bơi rộng hơn 900 m2. Tuy nhiên, đến nay công ty dự kiến điều chỉnh hồ bơi người lớn rộng 200 m2, còn lại khu hồ bơi dành cho trẻ em và khu ngâm chân rộng khoảng 300 m2.Nói về vụ vỡ hồ, ông Trang Lê Châu, Phó giám đốc Công ty Thanh Châu, giải thích sự cố là thiên tai chứ không phải nhân tai. “Mưa lớn khiến toàn bộ lượng nước trên núi đổ về khu vực dự án. Nếu không vỡ chỗ hồ bơi thì cũng vỡ chỗ khác. Không thể tránh khỏi được”, ông Châu nói.Vị này cho biết khi thi công dự án, công ty có đào mương thoát nước. Khi nước mưa chảy từ trên núi xuống đổ hết về dự án và tích tụ thành khối lượng nước rất lớn ở khu vực hố đào để làm hồ bơi.Bản tin Zing cũng ghi lời ông Châu: “Nước tích tụ trong hố đào là có, khi nước quá lớn thì vỡ bờ bao. Còn đất đá cuốn xuống nhà dân thì từ trên núi, chứ công ty không dùng đá để làm kè.”Bản tin ghi rằng Dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú có diện tích gần 11,6 ha với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Khởi công năm 2011, sau 3 lần điều chỉnh dự án, đến nay đang trong giai đoạn hoàn thành.Dự án được thiết kế với 380 căn nhà phố và biệt thự cao cấp. Chủ đầu tư xác nhận dự án còn gồm các hạng mục: Cung đường khám phá, vườn tri thức, công viên giáo dục, công viên thiếu nhi, siêu thị, con đường cổ tích, đài phun nước, đài thiên văn và hồ bơi vô cực.Zing ghi lời luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, nếu cơ quan chức năng thu thập đầy đủ chứng cứ xác định nguyên nhân sự cố khiến 4 người chết do vỡ hồ bơi gây ra thì chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Doanh nghiệp có dấu hiệu “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 BLHS 2015.Luật sư Linh, trong trường hợp này, chủ đầu tư đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là 4 người chết.