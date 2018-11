Janet Nguyễn Bị Đối Thủ DC Tom Umberg Qua Mặt Phiếu

Số phiếu của Thượng Nghị Sĩ California địa hạt 34 Janet Nguyễn trong kỳ bầu cử giữa kỳ diễn ra hôm 6 tháng 11 đã thay đổi khi ứng cử viên TNS tiểu bang Tom Umberg đã qua mặt để dẫn đầu 739 phiếu khi số phiếu bầu qua thư được đếm tại California, theo kết quả được công bố mới nhất vào 4:48 phút chiều ngày 20 tháng 11 trên trang mạng: https://vote.sos.ca.gov/returns/state-senate/district/34 Qua kết quả này cho thấy bà Janet Nguyen có 126,995 phiếu chiếm 49.9%, trong khi đối thủ của bà là ứng cử viên Tom Umberg có 127,734 phiếu chiếm 50.1%. Điều này có nghĩa là bà Janet Nguyen thua ông Tom Umberg 739 phiếu.Ứng cử viên thượng nghị sĩ California Tom Umberg là thành viên Đảng Dân Chủ, trong khi TNS Janet Nguyễn là Đảng Cộng Hòa.Trong khi đó bản tin hôm Thứ Ba của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết thêm rằng, “Diễn biến này đánh dấu sự thất thế gây sững sờ của của nữ chính gia gốc Việt nổi bật nhất trong cộng đồng người Việt ở nam California, gần hai tuần sau ngày bầu cử khi bà dẫn trước với cách biệt đáng kể và được kì vọng sẽ chiến thắng.“...“Sở dĩ việc đếm phiếu ở California vẫn tiếp diễn là vì số lượng cử tri đăng kí ở bang này lên tới 20 triệu người và chỉ riêng Quận Los Angeles và Quận Cam thôi đã có số lượng cử tri đông hơn 30 bang của Mỹ cộng lại, theo báo The Los Angeles Times. Những lá phiếu hiện đang được kiểm đếm là phiếu được gửi qua đường bưu điện cũng như phiếu tạm thời cần được xác minh.“Sự thất thế của bà Janet từ một vị trí mà trước đó được cho là an toàn cho thấy sự tổn hại to lớn mà phe Cộng hòa ở California, đặc biệt là ở Quận Cam, gánh chịu khi nền chính trị toàn quốc phủ bóng đen xuống các cuộc đua ở địa phương.“Nếu thất cử, “bà ấy có thể là nạn nhân của một phản ứng toàn quốc đối với Trump,” Paul Mitchell, phó chủ tịch của công ty Political Data, Inc. chuyên thu thập dữ liệu về cử tri California, nói với báo The Orange County Register. “Bà ấy có chữ ‘[Cộng hòa]’ cạnh tên của bà ấy, và điều đó có thể tạo nên sự khác biệt.”“Bà Janet Nguyễn được xem là một người theo Đảng Cộng hòa có chủ trương ôn hòa. Bà trở thành người gốc Việt đầu tiên đắc cử vào một thượng viện cấp bang ở Mỹ vào năm 2014 khi bà đánh bại đối thủ Dân chủ với cách biệt 16 điểm phần trăm.”