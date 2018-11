Paul Allen, Đồng Sáng Lập Viên Của Microsoft

Thành LaceyÔng Paul Gardner Allen là đồng sáng lập viên công ty Microsoft và là một nhà từ thiện. Ông sinh ra và lớn lên ở Seattle, WA, cha mẹ là ngừơi Do thái và cả hai vị đều làm trong thư viện. Ông mất vào tháng 15 Mười tại Seattle, WA và thọ 65 tuổi vì bịnh ung thư.Hồi còn là một học sinh của trường TH Lakeside School ở , ông luôn luôn chú trọng vào môn khoa học mà vi tính. Cũng tại nơi này mà ông gặp Bill Gates lúc đó Bill 14 tuổi và cả hai học sinh trẻ đam mê vi tính cùng nhau thực nghiêm các ngôn ngữ và cac chương trìnhh vi tính. Ông bỏ học nữa chừng ĐH Washingto Stae University và thuyết phục B. Gates bỏ học ĐH Harvard.Hai người cùng nhau lập công ty Microsoft năm 1975 tại New Mexico. Sau một thời gian làm việc trong công ty, Allen phải rời công ty vì phải chịu nhiều lần xạ trị cho bịnh ung thư của mình. Sau khi hồi phục, ông bỏ tiền vào các tổ chức phi lợi nhuận cho lợi ích chung về sức khỏe và khoa học. Ông cũng làm chủ hai môn thể thao chuyên nghiêp tại Mỹ. Công vịệc nhân đạo từ thiện của ông mang lại cho ông nhiều phần thưởng và ngợi khen. Ông nổi tiếng là một tỷ phú thích chia sẻ sự giàu có của mình cho người khốn khó. Ông sống thật là thu mình và giữa kín tối đa đời tư của mình.Thuở thiếu thờiP.Allen sinh tháng Hai ngày 21//, tháng Giêng , năm 1953 tại Seattle, tb WA con của Ô. Bà Kenneth Samuel Allen và baô Edna Faye. Cha của ông là phụ tá giám đốc thư viện của ĐH WA, mẹ ông cũng vậy.Cha mẹ giúp Allen và em gaí của ông là Jody phát triển nhiều ưa thích khác nhau và thừơng đưa hai con mình đi thư viện, xem triển lãm và hoà nhạc. Ông bắt đầu ưa thích khao học ở thuổi còn bé. Khi lên 10 tuổi, mẹ của ông thường tổ chức các nhóm khoa học trong trường ông học.Allen đi học trường Lakeside School ở Seattle, đây là một trường tư và tại đây ông gặp và kết bạn với Bill Gates. Lúc đó ông 14 tuổi và Gates 12 tuổi, cả hai đều đam mê vi tính. Cũng tại các phòng thí nghiệm ở trường này mà hai người đã khới đầu phát triển khả năng lập chương trình trên nhiều hệ thống vi tính nhà trưường.Allen được nhận vào trường ĐH Washington sau khi đạt 1600 điểm trong kỳ thi khảo hạch SAT nhưng lại quyết định bỏ học sau hai năm để làm cho hãng Honeywell ở Boston như là một người thảo chương. Ông cũng thuyết phục người bạn thân và có cùng sở thích là Bill Gates bỏ học ở ĐH Harvard để cùng nghiên cứu về một dự án sáng tao.Trong Lãûnh vực Nghề nghiêp-- Năm 1975, Allen và Gates Khởi đầu đưa ra thị trường một chưmg trình computer thông dịch ngôn ngữ tên BASIC và cùng nhau sáng lập Microsoft tại New Mexico. Allen là ngừơi nghỉ ra tên Microsoft, theo ghi nhận của tạp chí Fortune.-- Năm 1980, Allen mua một hệ thống có tên Quick and Dirty Operating System đựơc sáng chế bởi Tim Paterson, một nhân viên tại công ty Seattle Computr Products. Việc mua bán này đưa công ty của ông phát triển Hệ thống Disk Operating System DOS, mà hai người, ông và Gates, giao cho công ty IBM và cho chạy trên đường dây PC của IBM. Chuyện làm ăn này với IBM là cho Allen av Gates giàu có và nổi danh.-- Năm 1982, Allen bị bịnh ung thư lá lách và phải chịu hoá trị trong vài tháng. Do tình trạng sức khỏe bị suy sụp, Allen không làm việc nữa với Microsoft and từ nhiệm khỏi vị trí trong Ban Giám đốc năm 2000. Tuy nhiên ông vẩn còn là cố vấn chiến lược trưởng cho các giám đốc khác trong công ty.-- Năm 1986, Allen thành lập Tổ chức Gia đình: Paul G. Allen Founddation nhằm thăng tiến phục vụ về sức khỏa và con người - đóng góp vào việc phát triển khoa học và kỹ thuật. Tổ chức này tặng mỗi năm 30 triệu đô la cho các kế hoạch nhân đạo và khoa học.-- Năm 1992, Allen và David Liddle thành lập tổ chức nghiên cứu Internal Research Coporation, đặt trụ sở thí nghiệm ở Silicon Vally và sau cùng giải tán sau khi cho ra hơn 300 môn bài. Một vài môn bài đó bị đưa ra tranh tụng tòa án về môn bài từ các đại công ty như Apple, Yahoo, Google, Facebook...-- Năm 1993 Allen mua 80 phần trăm của Ticketmaster với số tiền đầu tư vào là 243 triệu đô.-- Allen mua đội banh nhà nghề đầu tiên là the Seahawks NFL team năm 1996. Năm 1998, ông mua thêm đội the Portland Blazers NBA với giá 70 triệu đô.-- Năm 2003, ông lập Trung tâm Nghệâ thuật Faye G. Allen trong ĐU Washington State Univ. Lấy theo tên của mẹ mình. Ông cũng hiến tặng 14 triệu đô để thành lập TTâm Paul G. Allen cho khoa Science và Computer cho trường ĐH. Trong nhiều năm, ông tặng một số tiền lớn cho Trừơng Y khoa của ĐH Washington.-- Năm 2003, cùng với em gái là Jo Lynn thành lập Viện Allen cho Khoa Não học với số tiền là 100 triệu US đô. Đây là một tổ chức vô-vụ-lợi dành cho công chúng.-- Năm 2008, ông thành lập cơ sở the Allen Spinal Cord Atlas một nhu liệu biểu đồ chỉ dẩn trên online với số tiền bỏ vào là 41 triệu đô. Dự án này giúp cho các nghà nghiên cứu tiếp cận vợi những dử kiện nghiên cứu về xương sống hiện hữu để hiểu thêm làm thế nào một bịnh hay một thương tích ảnh hưởng tới hệ thống xương sống. Biểu đồ này giúp mở ra các trị liệu mới cho những hổn loạn não của con người hiện tại bằng cách chỉ ra những nơi mà các ‘genes’ đang còn hoạt động.-- Năm 2011 Allen tuyên bố phóng vào không gian một hệ thống vân chuyển đầu tiên của tư nhân gọi là the Stratolaunch System. Đây là một dự án phóng vào quỹ đạo một phi thuyền đôi mang một hoạ tiển lên độ cao. Cùng năm đó, chiếc du thuyền tên Octopus của ông được xem là chiếc du thuyền lớn nhứt thế giới của năm 2003 Chiếc du thuyền này có hai phi cơ trực thăng, hai tàu ngầm, một sân bóng rổ, hồ bơi...-- Cùng với em gái là Jody, Allen là người đồng sở hữu và giám đốc sản xuất cho một công ty làm phim ở Seattle là Vulcan Productions. Mục đích của công ty là nhằm tài trợ những dự án làm phim độc lập có tính cách sáng tạo và có chiều sâu . Năm 2011 công ty tài trợ cho một phim có tên là “ The Emotinal Life” là một phim tài liệu về chủ đề tâm lý nhằm dò xét lòng ham muốn và khao khát đi tìm hạnh phúc.-- Năm 2011, Allen cho ấn hành hồi ký có tựa đề là “ Idea Man: A Memoir by the Cofounder of Microsoft” và năm 2012 ấn bản bìa mỏng được phát hành với phần lời cuối mới. Trong quyển sách nà, ông đề cập đến chuyện ông và Bill Gates thành lập Microsoft ra sao và làm thế nào họ sẵn sàng đưa ra thực hiện một ý kiến mới dù là lúc khởi đầu nó nghe thật xa vời và viễn vông.Phần thưởng và Thành tựu-- Năm 2008, Allen nhận đươc lời ban tặng danh dự của Hội Bất động sản Seattle – quận King cho cam kết nổi bật của ông cho các hội vô-vị-lợi vùng Pacific Northwst và nói sẽ suốt đời hiến tặng cho cac hội khỏan một tỷ US đô la.-- Năm 2008, ông nhận Tưởng thưởng về mặt nhân đạo của Viện Tu sĩ Thelonoius of Jazz cho những đóng góp sáng tạo cho lảnh vực thương mại và là một nhà nhân đạo cho tòan cầu.Đời sống riêng tư-- Allen không bao giờ lập gia đình nhưng có nhiều bạn gái mà ông giữ rất kín.-- Ông có lần có liên hệ tình cảm với cô đào Jerry Hal và cùng ông đi Pháp trên chiếc du thuyền của minh sau khi cô này tan vỡ với ca sĩ nhạc rock lừng danh của Anh là Mick Jagger.-- Cô Abbie Phillips kiện Allen là bị ông tấn công tình dục . Ông có mướn cô này đề điều khiển công ty sản xuất phim và TV của mình tên là ‘Storyopolis’.-- Năm 2009, Allen bị mắc chứng ung thư lá lách và được chữa lành nhưng sau đó lại bị lại hồi tháng Mười năm 2018 và bị chết cũng vào tháng Mười cùng năm đó.o Những mẫu vụn trong cuộc đời của Allen-- Trong quyển hồi ký, Allen có nói đến việc Bill Gates tìm các dành phần của mình trong c/ty Microsoft khi ông bị bịnh ung thư.-- Ông được biết qua tên gọi là “Idea Man” – Người của sáng kiến- và ‘người tỷ phú cay đắng’.-- Ông nổi tiếng là tổ chức những buổi tiệc tùng thật hoang phí nhưng lại muốn giữ bí mật tuyệt đối nên buộc khách mời tới phải ký một văn bản là không được tiết lộ gì về những đình đám này.-- Ông sống cực kỳ thu mình đến mức được mệnh danh là “Con Quái vật Hồ Loch Ness của Thời đại Internet”. – con quái vật nầy người ta nghe nói đến nhiều trong rất nhiều thập niên qua mà cho đến bây giờ chưa ai biết nó sống ở nơi nào của Hồ Loch Ness.-- Ông sở hữu nhiều ngôi nhà quái dị kể cả một biệt thư ở London và ở New York.-- Allen rất thích chơi ghi-ta.-- Có lần ông thố lộ với bạn mình là ông cảm thấy thất vọng với sự giàu có của mình.// Nov. 09’18Nguồn: www.thefamouspeople.com