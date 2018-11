Lễ Tạ Ơn Quân Nhân VNCH

Vi AnhMột. sự kiện và thời sự. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, là ngày Cựu Quân Nhân Mỹ. Tại Little Saigon mà người Việt Hải ngoại thân mến gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải Ngoại. Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt trong Quân Đội Hoa kỳ “VIETNAMESE AMERICAN UNIFORMED SERVICES ASSOCIATION (VAUSA) tổ chức Lễ Tạ ơn Quân Nhân Việt Nam Công Hoà vốn là những bậc “niên trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do và Dân Chủ của Việt Nam”. Theo tâm thư Hội trưởng, Mimi T. Phan, Bác Sĩ Dược Khoa, Đại Tá, Đoàn Y Tế Ủy Nhiệm Cộng Đồng Hoa Kỳ, Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành VAUSA, “Buổi Tiệc Tri Ân là một cơ hội cho thế hệ tiếp nối Quân Nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ, được một lần tạ ơn những bậc Niên Trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do, và Dân Chủ của Việt Nam. Sự hy sinh trong thời lửa đạn cũng như sau này trong những lao tù, hoặc trên hành trình tìm Tự Do đã đem lại cho thế hệ tiếp nối một cuộc sống mới. Những hy sinh ấy là động lực chính, đã thúc đẩy thế hệ tiếp nối tham gia vào quân đội để bảo vệ nền Tự Do và no ấm của người dân trên quốc gia thứ hai của mình.Buổi Tiệc Tri Ân cũng là cơ hội cho hai thế hệ Quân Nhân cùng tâm sự và chia sẻ những chuyện vui, buồn, của đời lính. Đó là những câu chuyện Huynh Đệ Chi Binh cho dù không cùng thời gian và quân phục.“Chúng cháu rất mong sự hiện diện của quý vị đến tham dự để thế hệ tiếp nối góp phần thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ, và ủng hộ đối với những Cựu Quân Nhân.” Quân nhân VNCH 70 tuổi trở lên được miễn phí phần ăn là 25 USD.Hai, đi vào phân tích. Đây là việc làm rất có ý nghĩa văn hoá, xã hội, đượm tình liên đới của thế hệ tiếp nối với thế hệ đi trước và Quân nhân Mỹ gốc Việt là những sĩ quan, hạ sĩ quan, và quân nhân Mỹ, đại đa số có bằng trung, đại học và hậu đại học Mỹ. Hầu hết đều biết nếu không nhờ có những quân dân cán chính VNCH đồng minh với Mỹ đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu, thì dù có đậu hai ba bằng Master, Ph.D Mỹ thì cũng không nhập cư, vô dân Mỹ được.Ai cũng biết ơn đền nghĩa trả là bài học đầu đời của Con Người khi bắt đầu được xã hội hoá. Phong tục Việt Nam là ơn đền nghĩa trả. Ở Mỹ nhớ ơn cha mẹ trong gia đình ở có ngày của Mẹ, của Cha. Trong xã hội nhớ ơn quân nhân xả thân bảo vệ đất nước có ngày lễ Cựu Quân Nhân, Chiến sĩ Trận Vong. Có thể nói sự trả ơn, tạ ơn cao quí nhứt là tình nguyện lấy những ngày thanh xuân của mình phục vụ cho đất nước, để trả ơn cho đất nước và nhân dân đã dang tay ra cứu khổn phò nguy cho mình và gia đình Mỹ trong cơn quốc biến ở nước nhà VN.Anh chị em quân nhân Mỹ gốc Việt trong quân lực Hoa kỳ quá biết nếu không có quân dân cán chính VNCH liều mình đi vượt biên, đi tỵ nạn chánh trị HO, ODP thì không bao giờ lớp trẻ ở Mỹ được ăn học, ăn nên làm ra, trở thành chuyên viên, dân cử, quân nhân, có người lên tướng tá như bây giờ. Trong khi những người cùng trang lứa còn kẹt trong chế độ CS ở VN đâu có vươn lên được như ở Mỹ.Sự chọn lựa của anh chị em quân nhân Mỹ gốc Việt là sự chọn lựa đúng đắn về quyền lợi và đường đời. Trên thế giới này ít có quân đội nào đươc đãi ngộ vật chất, tinh thần như quân đội Mỹ. Được vay tiền không lời để mua nhà cho gia đình. Được đào tạo văn hoá, chuyên môn và chuyên nghiệp và học vấn do quân đội trả học phí để tiến thân và kiếm việc khi hết hạn và giải ngũ. Đước dân chúng thương mến, nhiều người Mỹ dán khẩu hiệu “Support Our Troops) bên ngoài xe. Quốc Hội và Hành pháp thường đồng thuận tăng ngân sách quốc phòng.Quân Nhân Mỹ gốc Việt là lớp trẻ tôn trọng và thiết tha với nguồn cội. Đó là một điểm son tươi sáng. Tiêu biểu, như đù đi xa đánh trận quân nhân Mỹ gốc Việt vẫn nhớ và tôn vinh quốc kỳ VNCH và cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ. Tin Việt Báo “06/22/2013, Afghanistan (Việt Báo) --, có thể đọc trên Vietbao online: “Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Từ Chiến Trường Xa Tưởng Niệm 30 Tháng Tư và Tri Ơn Truyền Thông Ủng Hộ (06/22/2013). Những quân nhân Mỹ gốc Việt này đã vận động đơn vị ngày này treo cờ ở đơn vị như các cộng đồng treo cờ mấy ngày ở Mỹ và bày tỏ niềm tri ơn đối với một số cơ quan truyền thông tượng trưng cho tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”Năm ngoai 2017, ngày 3 tháng 9, VAUSA tổ chức lễ “Vinh Danh Anh Hùng của Chúng ta” tại Great Wolf Lodge Resort ở Little Saigon, với sự hiện diện và ủng hộ của các đoàn thể thân hào nhân sĩ, quí vị dân cử, báo chí Mỹ, Việt, rất đông trên 600 người đến từ nhiều tiểu bang của Mỹ. Nổi bật là Chuẩn Tướng Lapthe C. Flora và Nữ Đại tá Hội Trưởng trong bài diễn văn đều nhắc đến cội nguồn VN của mình và hết lòng tri ân Quân đội VNCH đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh. Những slide show chiến đấu hào hùng, những bài quân ca anh dũng của Quân đội VNCH được trình chiếu làm bối cảnh cho cuộc họp.Ba kết luận, tuy người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Mỹ chân ướt chân ráo so với các sắc tộc khác, nhưng VN là một sắc tộc trọn tình trọn nghĩa theo phong tục VN.Chánh quyền và nhân dân Mỹ đã cứu khổn phó nguy giúp gia đình cha mẹ, anh chị em trên đường tỵ nạn CS, an cư lạc nghiệp. Nên đàn hậu tấn tình nguyện vào quân đội Mỹ để trả ơn và lập hội để nâng đỡ, dìu dắt lẫn nhau trong binh nghiệp.Tổng hợp một số thông tin, nghị luận cho thấy hầu hết báo chí, đồng bào đều mừng, đều ủng hộ viêc thành lập và sinh hoạt của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa Kỳ.Được biết từ 2009, một số quân nhân Mỹ gốc Việt đã thành lập một hội đoàn này mệnh danh Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association -- www.vaafa.org). Hội đã ra mắt cộng đồng ngày 31 tháng 5, 2009 tại Little Saigon người Việt mến thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải ngoại. Ra mắt trong một buổi lễ trướcTượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một buổi tiệc đông nhứt chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel. Và từ đó phát triển khắp nước Mỹ, hội viên trên 1.500 người, thành hội Vietnamese American Uniformed Services Association - VAUSA.Một vài hành động cảm kích của những quân nhân Mỹ gốc Việt ở chiến trường xa vẫn nhớ quốc kỳ VN Cộng Hoà là hồn thiêng sông núi VN.Qua những thái độ hành động và tâm tình của thế hệ một rưỡi và anh chị em quân nhân Mỹ gốc Việt đã bày tỏ ở phần trên, rõ ràng đó là một hình thức trả ơn cao quí cho nước Mỹ. Và cũng là một hình thức tri ơn, tạ ơn và nguyện vọng tiếp nối gương tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, niềm tin của Mỹ và của Việt Nam Cộng hoà./.(VA)