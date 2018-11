Người TQ Liên Tục Vào VN Làm Việc Chui Về Du Lịch

Du khách tại Nha Trang.SAIGON -- Người Trung Quốc lặng lẽ vào Việt Nam, làm việc chui tại nhiều thành phố du lịch.Đó là lời báo động của báo Tuổi Trẻ: Tràn ngập lao động ngoại 'chui' tại các thành phố du lịch.Tại nhiều địa phương có ngành du lịch phát triển như Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phú Quốc, lao động nước ngoài hiện tràn ngập ở các khu nghỉ dưỡng, các công ty du lịch, cơ sở kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch.Dù phần lớn là lao động “chui”, nhưng theo cơ quan chức năng các địa phương, việc kiểm tra và xử lý như "bắt cóc bỏ dĩa", do những bất cập trong cơ chế kiểm tra và quản lý, sự thiếu hợp tác của các ngành chức năng và đặc biệt là các đơn vị kinh doanh du lịch.Thời gian gần đây, chỉ cần rảo quanh đảo Phú Quốc và thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), có thể dễ dàng bắt gặp người nước ngoài, chủ yếu là người Philippines và người gốc Phi. Bà Trần Kim C. - chủ một resort 3 sao ở xã Cửa Cạn (Phú Quốc) - cho biết lao động nước ngoài là nhu cầu mới phát sinh ở đây và resort này cũng không ngoại lệ."Một số du khách châu Âu khi đến nghỉ dưỡng tại resort này đã gợi ý nên thuê nhạc công người Philippines sang phục vụ, và tôi phải đáp ứng nhu cầu", bà C. nói.Sau đó, những nhạc công này giới thiệu thêm người quen, bạn bè sang Việt Nam làm việc. Mức lương trả cho lao động nước ngoài so với lao động trong nước chỉ nhỉnh hơn 100-200 USD/người/tháng. Bù lại, lao động nước ngoài tỏ ra kỷ luật và rất chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc rất tốt.Báo Tuổi Trẻ ghi lời bà C.:"Hiện tại, gần như toàn bộ 100% nhân viên làm việc tại resort của tôi đều là người Philippines, chỉ giữ lại 1-2 nhân viên người Việt làm lễ tân, thu ngân..."Trong khi đó, theo ông Đặng Hồng Sơn - giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang, hiện chưa thống kê số lao động du lịch nước ngoài tại Kiên Giang, nhưng lực lượng này có xu hướng tăng theo từng năm, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.Đặc biệt, tại một số địa phương có du lịch biển phát triển như Đà Nẵng, Khánh Hòa..., lao động nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc và Hàn Quốc, chuyên làm việc cho các công ty du lịch và các cơ sở kinh doanh đồ lưu niệm.Chị N.T.M.T., giám đốc quản lý một công ty chuyên phục vụ tour cho khách Trung Quốc tại Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết công ty chị hiện đang thuê 3 người Trung Quốc (có hợp đồng lao động đóng bảo hiểm) làm nhiệm vụ quản lý các tour, cùng với hơn 30 lao động Trung Quốc khác được thuê làm việc theo dạng bảo lãnh.Như trường hợp ở Khánh Hòa... Theo báo cáo của Sở Lao đồng - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức kiểm tra 25 doanh nghiệp chủ yếu hoạt động về dịch vụ, du lịch trên địa bàn, phát hiện có 314 lao động người nước ngoài làm việc không phép.Chỉ trong ba tháng đầu năm 2018, khi kiểm tra đột xuất 4 doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ, các cơ quan chức năng phát hiện 185 người Trung Quốc làm việc không có giấy phép lao động. Sở đã lập biên bản và đang củng cố hồ sơ trục xuất các đối tượng này về nước.Đà Nẵng cũng thế, theo bản tin: Theo Sở Lao đồng - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, những năm gần đây ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Đà Nẵng, trong đó nhiều trường hợp nhập cảnh sai với mục đích của visa.Trong 6 tháng đầu năm 2018, riêng lĩnh vực du lịch đã phát hiện 23 người nước ngoài (20 người Trung Quốc, 3 người Hàn Quốc) điều hành, hướng dẫn khách du lịch trái phép. Cơ quan chức năng đã phạt hành chính 20 trường hợp, hủy visa buộc xuất cảnh và đưa vào diện chưa cho nhập cảnh 11 trường hợp.Một cán bộ Sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng nguyên nhân khiến Đà Nẵng bùng phát tình trạng hướng dẫn viên (HDV) du lịch hoạt động trái phép là do thiếu HDV, nhất là trong các thị trường khách tăng trưởng nóng. Chẳng hạn với thị trường khách Hàn Quốc, Đà Nẵng hiện mới có 150 HDV tiếng Hàn được cấp thẻ, trong khi con số cần lên tới hơn 550 người.