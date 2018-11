Singapore: Nhà Bán Giảm 48%

(Xem: 28)

Báo Lao Động ghi nhận rằng xuất cảng thép VN trong 10 tháng qua đạt hơn 3,9 triệu tấn, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội thép kỳ vọng năm 2018, tăng trưởng thép sẽ đạt mức 20%. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, sản xuất thép thành phẩm các loại đến thời điểm này đã đạt trên 20 triệu tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017; bán hàng đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất cảng đạt hơn 3,9 triệu tấn, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2017.