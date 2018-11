Họa Sĩ Cao Bá Minh Triển Lãm ‘Bóng Đời’ 2 Ngày Ở Việt Báo

Cao Bá Minh ở VB Gallery 2016. (Photo VB)

WESTMINSTER (VB) -- Những người ưa chuộng nghệ thuật sẽ thêm một niềm vui: sẽ có một cuộc triển lãm hội họa vào hai ngày cuối tuần này từ Họa Sĩ Cao Bá Minh.Theo lịch trình, cuộc Triển lãm Bóng Đời của Họa Sĩ Cao Bá Minh sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 17 và Chủ Nhật 18/11 lúc 11am-6pm tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran St, Westminster CA 92683.Họa sĩ Cao Bá Minh là một cái tên quen thuộc trong làng mỹ thuật. Năm 2016, họa sĩ Cao Bá Minh triển lãm loạt tranh ó chủ đề “Vô Hạn” tại Việt Báo Gallery.Ông nổi tiếng với những cuộc triển lãm tranh sơn dầu -- và nét vẽ mơ hồ nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.Theo nhà phê bình Huỳnh Kim Quang, khi nói về tranh Cao Bá Minh:“Màu xanh có thể nói là màu tiêu biểu và độc sáng nhất của họa sĩ Cao Bá Minh. Mỗi khi có dịp ngắm màu xanh của ông thì tôi cảm nhận mình đang trôi bồng bềnh vào cõi thời không vô hạn. Nó dịu, nhẹ và mênh mông. Đó là “màu xanh chan hòa huyền nhiệm hun hút sâu.” Khi đọc bài thơ “Xanh” trong tập thơ mới xuất bản của ông “Áng Mây Trắng Xóa Rợp Bóng Chiều,” đã làm cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa màu xanh trong các họa phẩm của ông.”Trong một bản tiểu sử do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) phổ biến, khi Hội tổ chức triển lãm tranh Cam Bá Minh năm 2013, viết tóm lược như sau.Họa sĩ Cao Bá Minh sinh năm 1942 tại Hải Dương, Việt Nam. Ông tự học hội họa, không qua trường lớp mỹ thuật nào. Cao Bá Minh đã từng triển lãm nhiều nơi tại Việt Nam trước 1975. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1991, ông tiếp tục sống với hội họa.Cao Bá Minh đã từng triển lãm tại trường Truman College, Chicago, Illinois, ở Orientations Gallery và The Campagna Center của thành phố Alexandria, Virginia, và ở Nhà Bảo Tàng Nghệ Thuật Chicago, Illinois, và nhiều phòng tranh tại quận Cam, nơi ông đang cư ngụ.Bức “Chân Dung Của Một Người Lính Sau Chiến Tranh” (“Portrait of a Soldier After War”) của Cao Bá Minh vẽ năm 1993, hiện nay thuộc bộ sưu tập của Nhà Bảo Tàng Cựu Chiến Binh Việt Nam ở Chicago.Trong cuốn “Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại,” nhà phê bình nghệ thuật Huỳnh Hữu Uỷ nhận xét về thế giới hội hoạ của Cao Bá Minh như sau: “Cao Bá Minh thường có khuynh hướng siêu thực trong cách nhìn về đường nét và hình tượng. Anh cũng vẽ vô số tranh trừu tượng. Hội họa của Cao Bá Minh là một tổng hợp và pha trộn giữa hai cách nhìn trừu tượng và siêu thực.”Bạn có thể xem thêm thông tin và xem tranh Cao Bá Minh nơi trang nhà www.caobaminh.com.Xin nhắc lại: Triển lãm Bóng Đời của Họa Sĩ Cao Bá Minh sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 17 và Chủ Nhật 18/11 lúc 11am-6pm tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran St, Westminster CA 92683.