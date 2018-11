Nữ Việt Kiều Về Làm Từ Thiện Vì Dễ Tin, Bị Trộm 10 Ngàn Đô

SAIGON -- Hãy cẩn trọng mọi chuyện, nếu bạn về thăm Việt Nam. Kể cả khi về để làm từ thiện. Hễ sơ hở là bị mất trộm.Bản tin VOV và VTC kể chuyện một nữ Việt kiều ở khách sạn ngay quận I, Sài Gòn, cũng bị mất trộm vì người tin cậy: Thấy bà Việt kiều quốc tịch Mỹ sơ hở, Tài đã lấy chìa khoá lẻn vào phòng ở của người này rồi lấy số tiền 10.000 USD.Ngày 8/11, Công an quận 1 (TP.SG) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Võ Anh Tài (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.SG để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.Trước đó, trong những lần đi làm từ thiện, Tài và bà Phan Thanh Helene (76 tuổi, nữ Việt kiều quốc tịch Mỹ) có quen biết nhau. Ngày 18/4, Tài cùng bà Helene ăn sáng tại khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1), nơi bà này đang lưu trú.Nhân lúc bà Helene sơ hở, Tài lấy chìa khóa phòng khách sạn rồi đột nhập vào mở két sắt lấy trộm gần 10.000 USD. Sau khi trộm được tiền xong, Tài khóa cửa lại rồi quay lại chỗ nữ Việt kiều nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.Khi về lại phòng, bà Helene phát hiện bị mất tiền trong két sắt nên báo khách sạn. Qua kiểm tra camera, thì phát hiện Tài chính là người đã đột nhập vào phòng của bà Helene.Khi bà Helene yêu cầu Tài trả lại tiền nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan công an.Đến ngày 5/11, cơ quan công an phát hiện Tài xuất hiện tại quận 7 nên bắt giữ đưa về làm việc.Tại cơ quan công an, Tài thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết số tiền lấy trộm được đã tiêu xài hết. Hiện vụ án đang được Công an TP.SG tiếp tục điều tra làm rõ.