LHQ Đòi VN Thả Tù Lương Tâm

SAIGON -- Nhà nước CSVN vẫn siết bàn tay sắt đối với các tù nhân lương tâm...Bản tin RFA kể rằng trường hợp tù chính trị Nguyễn Văn Hóa được trình lên Liên Hiệp Quốc.Kiến nghị về trường hợp tù chính trị trẻ Nguyễn Văn Hóa được tổ chức Freedom Now và Công ty luật toàn cầu Dechert LLP thay mặt gửi đến Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện và yêu cầu có hành động ngay lập tức về trường hợp này.Thông báo đề ngày 6 tháng 11 do Freedom Now phát đi với nội dung vừa nêu.Tổ chức này nêu rõ Việt Nam tiếp tục giam giữ anh Nguyễn Văn Hóa là vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc Tế.Ông Kate Barth, Giám đốc pháp lý của Freedom Now nói rằng anh Nguyễn Văn Hóa không phải là tội phạm mà chỉ là một nhà báo công dân tường thuật về thảm họa môi trường, và việc tiếp tục giam giữ anh Hóa là một bằng chứng Việt Nam đang hình sự hóa hoạt động báo chí.“Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam thả anh Hóa ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi tin rằng Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện cũng sẽ có kết luận tương tự”, ông Barth nói thêm.Vào tháng 4 năm 2016, bốn tỉnh miền Trung Việt Nam gánh chịu thảm họa môi trường do Nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh xả thải trực tiếp ra biển khiến cá chết hàng loạt, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề chưa từng có. Các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối nhà máy thép Fomosa diễn ra khắp nơi dưới sự đàn áp của nhà cầm quyền.Anh Nguyễn Văn Hóa là nhà hoạt động tham gia tích cực vào các hoạt động phản đối Nhà máy thép Formosa gây ra thảm họa biển miền Trung và giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này.RFA cũng ghi rằng theo Freedom Now thì trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hóa quay phim cho ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hóa là người đầu tiên sử dụng flycam để thu lại hình ảnh hơn chục ngàn người biểu tình trước cổng công ty Formosa vào tháng 10/2016.Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào ngày 11/1/2017 nhưng đến ngày 6/4/2017 chính phủ mới chính thức ra thông báo bắt giữ. Anh bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam’ theo điều 88 Bộ luật Hình sự trong phiên xử hôm 27/11/2017.Phiên xử không hề được thông báo trước, không có luật sư bào chữa và diễn ra chóng vánh chỉ trong hai tiếng rưỡi.Vào ngày 24/10 vừa qua, thân nhân anh Nguyễn Văn Hóa công khai bức thư anh gửi về cho gia đình, cho biết Phó giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã đánh đập anh tại phòng cách ly của Tòa án khi anh được đưa đến để làm chứng trong phiên xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 16 tháng 8 năm 2018.Bản tin khác của RFA ghi rằng tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, vừa bị chuyển trại vào sáng ngày 8 tháng 11 nhưng gia đình không hề được thông báo.Thông tin này được bà Bùi Thị Rề, vợ ông Túc đưa lên facebook cá nhân sau khi thăm vào chiều cùng ngày mà không gặp được ông Túc.Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, chị Nguyễn Thị Mai, con gái ông Túc cho biết:“Người ta không thông báo gì cả. Lúc mẹ em lên gửi đồ và quần áo thì người ta mới báo chuyển đi từ lúc sáng mà lúc chiều mẹ em mới tới. Ở trại Thái Bình có cái bảng ghi chi tiết ngày hôm nay người nào chuyển đi trại nào, nhưng lúc gặp anh quản giáo anh ấy nói với mẹ em chuyển đi rồi, mẹ em xem chuyển đi đâu thì người ta không ghi. Thông tin rất mập mờ, anh ấy bảo hình như chuyển đi trại Nghệ An thôi chứ không phải chắc chắn.”Chị Mai cho biết thêm gia đình chị vẫn sẽ sắp xếp để đến Trại giam số 6, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An vào cuối tuần này theo như thông tin ghi nhận được, dù không biết chắc là ông Nguyễn Văn Túc có đang thật sự ở trại giam đó hay không.“Hỏi mấy bác mà bị giam như bác Đức với chú Thức thì vợ bác ấy bảo là trại giam số 6 Nghệ An nhiều phân trại lắm, ở đâu mới vào được, mỗi phân trại cách nhau không phải là gần.”Ông Nguyễn Văn Túc bị tuyên y án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên phúc thẩm tại Tòa án tỉnh Thái Bình hôm 14/9.Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Túc, đồng thời giữ nguyên bản án và cáo buộc ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Khoản 1, Điều 79, Bộ luật Hình sự 1999 tại phiên sơ thẩm đối với ông này.RFA ghi thêm: “Theo chính phủ Hà Nội, Hội Anh em Dân Chủ bị cáo buộc là tổ chức phản động, hoạt động trái pháp luật, nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị.”