Luật An Ninh Mạng Sẽ Siết Kỹ

HANOI -- Luật an ninh mạng... luật an ninh mạng... Trong khi Bộ Công An trấn an người dân rằng Luật an ninh mạng vẫn cho phép người dân tự do vào xem Facebook, Youtube... trên Internet, nhiều nhà hoạt động lo ngại các thông tin riêng tư sẽ bị lưu trữ và theo dõi.Báo Kiến Thức ghi rằng theo lời Bộ Công an khẳng định, Luật An ninh mạng quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google...Ngày 2/11, Bộ Công an cho biết, Bộ đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Dự thảo Nghị định gồm 06 chương 30 điều.Hiện nay dự thảo Nghị định này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an cùng với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 1 tháng kể từ ngày đăng.Trên Cổng TTĐT Bộ Công an cũng vừa giải đáp thắc mắc về việc Luật An ninh mạng có liên quan tới Bộ luật Hình sự hay các văn bản luật khác không? Có kiểm soát, làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng và có cấm người sử dụng Internet truy cập các trang mạng xã hội như Facebook, Google, Youtube... không?Giải đáp thắc mắc trên, Bộ Công an cho biết, Việt Nam đang phải đối phó với hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao mỗi năm, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây tổn thất nặng nề về kinh tế.Báo Kiến Thức ghi lời thanh minh thanh nga từ Bộ Công An về lý do siết mạng Internet:“Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng trên không gian mạng còn bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để phát tán thông tin kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép phá rối an ninh trật tự, kích động bạo loạn, khủng bố, lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.Tình trạng đăng tải thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo; lan truyền thông sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân… diễn ra tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần.“Hoạt động sử dụng không gian mạng để xâm phạm trật tự, an toàn xã hội ngày càng gia tăng và phức tạp như: đánh bạc, lừa đảo, đánh cắp tài khoản ngân hàng, rửa tiền, mại dâm, ma túy… Trong khi đó, năng lực, tiềm lực quốc gia về an ninh mạng chưa có chính sách điều chỉnh phù hợp, kịp thời; sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc nước ngoài… đặt yêu cầu bức thiết phải xây dựng, hình thành nền công nghiệp an ninh mạng”, Bộ Công an cho hay.Theo Bộ Công an, công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng tại các Bộ, Ban, ngành, địa phương còn tồn tại những bất cập, hạn chế, thiếu đồng bộ do chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này cho đến khi Luật An ninh mạng được ban hành.”Tuy nhiên, Luật an ninh mạng cũng là công cụ theo dõi?Bản tin BBC ghi nhận rằng nhà nước VN sẽ mạnh tay yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ thông tin sai... Bản tin ghi lời Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nói thách thức hiện nay là mạng xã hội xuyên biên giới. Các thông tin từ nước ngoài cung cấp về Việt Nam.Do đó, cần phải "mạnh tay" "yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong việc gỡ bỏ thông tin".BBC cũng nhắc rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 1/11 cũng cho hay bộ đang phối hợp với Bộ TTTT để yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet ngăn chặn truy cập từ trong nước khoảng gần 3.000 trang mạng "có nội dung xấu".Trong khi đó, bản tin VnExpress cho biết riêng về một mạng xã hội: Facebook có thể phải lưu trữ 20 thông tin người dùng tại Việt Nam.Dự thảo nghị định của Luật An ninh mạng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ mạng phải lưu danh sách bạn bè, số thẻ tín dụng, chức danh... người dùng.VnExpress viết:“Điều 24 của dự thảo quy định dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm 20 nội dung như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, nơi cư trú, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, số căn cước công dân, số hộ chiếu, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học.Bên cạnh đó là các dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, gồm: thông tin chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập từ thiết bị; dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác...”Dự thảo Nghị định nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019.