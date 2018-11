Nhớ Vặn Lùi 1 Giờ Đồng Hồ

(Xem: 172)

Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm diễn ra tại New York, ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York Kỳ Thứ 33-2019 đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, nhân dịp nầy ông cho biết: Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 năm 2019 trên đại lộ 6th Avenue (Avenue Of Americas) khoảng giữa đường 43th St và 57th St).