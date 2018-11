Nợ Lương 300 Công Nhân SG, Ông Chủ Nam Hàn Biến Mất

SAIGON -- Hơn 300 công nhân Sài Gòn kêu trời... vì ông chủ Nam Hàn biến mất trong khi còn nợ lương thợ thuyền. Chỉ để lại lá thư Thông báo xin thông cảm...Báo Lao Động ghi rằng sau thời gian đưa công ty hoạt động trở lại, cam kết trả nợ BHXH, Giám đốc Cty TNHH Nam Phương (chuyên may mặc, 100% vốn Hàn Quốc, địa chỉ tại KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.SG) Nam Sung Ho lại tiếp tục “biến mất”, để lại khoản nợ lương của hơn 300 công nhân và tờ Thông báo mong công nhân… thông cảm!Bản tin Lao Động ghi rằng vào ngày 1.11, các công nhân của Cty TNHH Nam Phương đến công ty làm việc thì tá hỏa khi công ty đã khóa cửa, toàn bộ bảo vệ của công ty đã được thay đổi bởi nhóm người lạ và kiên quyết không cho công nhân vào xưởng làm việc.Theo lời công nhân, cách đây hơn 10 ngày, ban giám đốc công ty họp công nhân lại và thông báo cho họ tạm… nghỉ ngơi, với lý do hết đơn hàng, hẹn công nhân đến đúng ngày 1.11 trở lại công ty làm việc bình thường.Nhưng nghỉ được vài hôm, một số công nhân tình cờ phát hiện phía công ty đang di dời máy móc, hàng hóa đi nơi khác, đội bảo vệ cũ hàng ngày cũng đã được thay thế bằng nhóm khác. Đến ngày 30.10 công ty chính thức có Thông báo về việc tạm ngưng hoạt động do giám đốc Nam Sung Ho ký. Đến ngày 1.11, Ban giám đốc mới công bố rộng rãi cho công nhân.Lý do ngừng hoạt động theo như thông báo là Cty TNHH Nam Phương phải trả nhà xưởng cho chủ xưởng vì hết hạn hợp đồng thuê nhà xưởng. Ngày 3.11 sẽ thanh toán 50% lương tháng 9 cho công, lương tháng 10 dự kiến thanh toán trong khoảng từ 15-20.11.Trong nội dung thông báo, ông Nam Sung Ho cũng gửi lời “xin lỗi” đến công nhân và mong họ… thông cảm. “Điều này thật sự là không mong muốn, nhưng rất mong anh/chị em công nhân viên giữ thái độ ôn hòa, sắp sếp để tìm cho mình công việc mới phù hợp với mình. Nếu có điều kiện, công ty sẽ hỗ trợ các anh/chị sau”, thông báo viết.Báo Lao Động ghi nhận:“Như vậy, đây là lần thứ 2 trong năm 2018, ông Nam Sung Ho “biến mất” khỏi công ty. Lần thứ 1 là vào đầu năm 2018, khi Tết nguyên đán Mậu Tuất cận kề, hơn 600 công nhân thời điểm đó cũng rơi vào cảnh khốn đốn khi bị nợ 2 tháng tiền lương với số tiền gần 4 tỉ đồng và hơn 26 tỉ đồng BHXH. Qua Tết, ông Nam Sung Ho trở lại, mời công nhân quay lại làm việc, hơn 300 công nhân vẫn tiếp tục bám trụ và đến nay nhận… cái kết đắng!”