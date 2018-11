Nước Non Ngàn Dặm II

Trần Phương An Tường

Các đài truyền hình và truyền thanh ở Houston loan một tin làm người Việt tại đây bàn tán xôn xao mấy tuần lễ nay. Đó là một chương trình nhạc qui mô chưa từng có, với tên Nước Non Nghìn Dặm II, sẽ được trình diễn tại Houston vào chiều Chúa Nhật ngày 11 tháng 11 sắp tới. Nhiều người thắc mắc hỏi nhau tại sao không nghe nói Nước Non Nghìn Dặm I mà có Nước Non Nghìn Dặm II? Đã có Nước Non Nghìn Dặm I. Hội Văn Hóa Khoa Học Houston Houston là đoàn thể tổ chức cả hai chương trình này, cách nhau 21 năm, nên nhiều người không nghe nhắc đến chương trình đầu. Lê Văn Khoa là người viết nhạc cho cả hai chương trình này.



Dàn nhạc giao hưởng Houston Civic Symphony Orchestra và nhạc trưởng Brian Runnels

Lần trước tất cả nghệ sĩ trình diễn, từ đơn ca, tứ ca và ban hợp xướng Ngàn Khơi, đều đến từ California.



Lần này các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Ngọc Hà, Thiên Tôn từ California bay qua, nhưng ban hợp ca Việt Choir, ban hợp ca của dòng nữ tu Đa Minh, ban tam ca giọng nữ đều là người của Houston. Phần nhạc đệm rất hùng hậu, do dàn nhạc giao hưởng 80 nhạc sĩ của Houston Civic Symphony Orchestra với nhạc trưởng là Tiến sĩ Brian Runnels đảm trách.



Ban hợp ca Việt Choir với Ca trưởng Viễn Phương Lần này các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Ngọc Hà, Thiên Tôn từ California bay qua, nhưng ban hợp ca Việt Choir, ban hợp ca của dòng nữ tu Đa Minh, ban tam ca giọng nữ đều là người của Houston. Phần nhạc đệm rất hùng hậu, do dàn nhạc giao hưởng 80 nhạc sĩ của Houston Civic Symphony Orchestra với nhạc trưởng là Tiến sĩ Brian Runnels đảm trách.



Ban hợp ca Nữ tu Đa Minh

Buổi trình diễn này có vài nét khác những buổi trình diễn nhạc Việt từ trước. Hải Yến sẽ hòa với Houston Civic Symphony Orchestra bài dân ca Trăng Rằm qua tiếng độc tấu đàn tranh và đàn T’rưng. Một danh cầm người Ukraine dùng nhạc khí dân tộc của họ là đàn Bandura độc tấu hai bài dân ca Việt Nam, là Se Chỉ Luồn Kim của miền Bắc và Lý Ngựa Ô của miền Nam Việt Nam, với phần hòa đệm của dàn nhạc giao hưởng. Đây là nét đặc thù của Lê Văn Khoa trong chủ đích đưa nhạc Việt hòa quyện với nhạc thế giới. Xin được nói thêm, việc làm táo bạo của Lê Văn Khoa là viết nhạc Việt cho nhạc cụ dân tộc của Ukraine đã làm cho giới nhạc cao cấp xứ này ngạc nhiên và thán phục. Tên của ông, một người Việt Nam, được ghi vào “Lịch Sử Phát Triển Nhạc Ukraine Trong Thế Kỷ 20 và Đầu Thế Kỷ 21”.

Soạn nhạc gia Lê Văn Khoa viết từng nốt nhạc cho cả ban nhạc hòa tấu nhịp nhàng suốt chương trình hơn 2 tiếng đồng hồ.

Ông Lê Văn Khoa cho biết có một sự trùng hợp lạ lùng, là hai chương trình hoàn toàn khác biệt là Nhiếp Ảnh và Âm Nhạc, được thực hiện cùng thời gian và đều có liên hệ đến ông, do hai ban tổ chức, một Hoa Kỳ, một Việt Nam. Họ không biết nhau, ở hai tiểu bang cách xa nhau, một ở miền Đông, và một ở miền Trung Hoa Kỳ. Đó là:

1- Baltimore Museum of Art, thực hiện cuộc triển lãm ảnh với tên Ảnh Đương Đại Đông Á (Contemporary East Asian Photography) ngay trong Viện Bảo Tàng, số 10 Art Museum Drive, Baltimore, Maryland, khai mạc ngày 4 tháng Mười Một 2018, kéo dài đến ngày 24 tháng Ba 2019. Họ dùng 6 tác phẩm nhiếp ảnh của Lê Văn Khoa được lưu giữ từ sau cuộc triển lãm lưu động năm 1976-1978 có tên là 5 From the Eastern Shore, đem ra triển lãm với tác phẩm của các tác giả khác. Baltimore Museum of Art được thành lập từ năm 1914. Hiện lưu giữ 95.000 tác phẩm nghệ thuật đủ loại.

Tình Đồng Đội

Lê Văn Khoa

2- Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam tại Houston, Texas, thực hiện chương trình nhạc Nước Non Nghìn Dặm II, ngày 11 tháng 11 năm 2018 (1 tuần sau ngày khai mạc triển lãm ở Baltimore, Maryland). Nhiều nhạc phẩm của Lê Văn Khoa sáng tác, với nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Thương, Phạm Duy, Cung Tiến, Phạm Đình Chương, Đan Thọ, Nguyễn Văn Đông và nhiều bài dân ca Việt do ông hòa phối, được dùng trong chương trình này, khởi diễn lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật 11-11-2018, tại Dunham Theater, Houston Baptist University, 7502 Fondren Road, TX 77074.

Hội Văn Hóa Khoa Học Houston với 30 thành viên đã tận lực hoạt động gần suốt hai năm tròn để thực hiện chương trình nói trên. Nhạc trưởng Tiến sĩ Brian Runnels đã tận tâm nghiên cứu bản tổng phổ để truyền đạt ý của người viết nhạc cho nhạc sĩ trong ban nhạc hòa tấu Houston Civic Symphony Orchestra. Một việc làm không dễ chút nào. Ngoài thời gian và tài năng của thành viên ban tổ chức cống hiến cho dự án âm nhạc này, một ngân khoản lớn dành riêng để thực hiện chương trình Nước Non Ngàn Dặm II.

Mọi người liên hệ đồng thuận là Văn Hóa Việt Nam đáng trân quý, đáng hãnh diện để giới thiệu với con dân Việt cũng như người bản xứ và người trên thế giới. Tuy chỉ trong giới hạn khiêm nhường của âm nhạc, ban tổ chức hy vọng thế hệ trẻ tiếp nối con đường của người đi trước, nhưng vương xa hơn, vĩ đại hơn, hãnh diện cho thế giới thấy nét văn hóa nhân bản của dân tộc Việt.