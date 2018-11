30 Người Yêu Nước Bị Kêu Án

SAIGON -- Nhiều báo trong nước loan tin về phiên tòa xử 30 người bị quy chụp tội đập phá, tấn công cảnh sát ở Bình Thuận.Trong khi các báo nói rằng nhóm 30 người có tội đập phá trụ sở công an, nhưng thực sự họ chỉ là những người biểu tình để phản đối dự luật đặc khu cho Cộng sản Trung Quốc thuê ba vùng đất ven biển Việt Nam thời hạn 99 năm.Bản tin VnExpress kể rằng nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử sau hơn 4 tháng tham gia vụ tấn công cảnh sát, tràn vào các cơ quan ban ngành đập phá, đốt xe.Chiều 31/10, sau một ngày xét xử, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên phạt Nguyễn Quốc Huệ (26 tuổi) cùng 29 người khác mức án từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.Báo VnExpress kể:“Theo cáo trạng, chiều 10/6, nhiều người tụ tập trước chợ Phan Thiết rồi đi bộ đến trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Họ la hét, gây rối, phản đối dự thảo Luật Đặc khu.Nhiều người đã kích động xô ngã cổng UBND tỉnh, đập phá vọng gác và tấn công lực lượng cảnh sát cơ động. Công an Bình Thuận huy động xe cứu hỏa phun vòi rồng nhưng đám đông vẫn không giải tán.Những người quá khích sau đó dùng gạch, đá ném vào lực lượng công an rồi tràn vào trong trụ sở UBND tỉnh đập phá phòng làm việc. Họ dắt xe máy của cán bộ, chiến sĩ ra trước cổng đốt. Ngoài ra, nhóm này còn tràn vào Sở Kế hoạch - Đầu tư đập phá nhiều phòng, đốt nhiều ôtô.Đến rạng sáng hôm sau, lực lượng công an tăng cường đã giải tán đám đông, bắt giữ hàng trăm người tham gia gây rối, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.”Bản tin RFA ghi nhận rằng thêm 30 người biểu tình phản đối dự luật đặc khu tại Bình Thuận hôm 10/6/2018 bị kết án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Tin cho biết Tòa án Thành phố Phan Thiết vào ngày 31 tháng 10 tiến hành phiên sơ thẩm đối với 30 người như vừa nêu.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận thì 30 người này có hành vi gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận nên phải lãnh án tù. Cụ thể anh Nguyễn Quốc Huệ bị 3 năm 6 tháng tù; các anh Phạm Văn Chung, Lê Nhựt Bản, Nguyễn Quý Lai, Trần Văn Công, Tăng Thanh Thuận, Trương Minh Tài cùng bị 3 năm tù.Những người còn lại bị kết án từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù.Như vậy tính đến nay đã có gần 100 người bị kết án tù do biểu tình chống dự luật đặc khu tại nhiều địa phương trên cả nước vào những ngày 9, 10 và 11 tháng 6 năm 2018.Theo truyền thông trong nước thì tối 10/6 tại Bình Thuận, hàng trăm người dân đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh hò hét, xô đẩy cổng và khung sắt tường rào, ném gạch đá, bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự và làm ách tắc giao thông. Ngoài ra có nhiều xe hơi và xe gắn máy bị đốt cháy. Công an đã dùng vòi rồng để giải tán đám đông nhưng không thành. Đến rạng sáng ngày 11/6 công an phải tăng cường lực lượng để giải tán đám đông.RFA ghi rằng dự luật cho nước ngoài thuê đất tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong 99 năm vấp phải sự phản đối của người dân vì lo ngại các đặc khu này sẽ giúp giới đầu tư Trung Quốc thâu tóm đất đai của Việt Nam.Một quan chức phải thú nhận rằng đây không phải chuyện đập phá: Hôm 7/11/2018, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Hồ Trung Phước - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận khẳng định vụ biểu tình trở nên bạo động ở Bình Thuận vào ngày 10 và 11 tháng 6 không phải là vụ án gây rối trật tự đơn thuần mà là “có động cơ chính trị”.