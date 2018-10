Nhật Ký Biển Đông:

Chiến Tranh Nguyên Tử Gần Kề?



Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:



Tình hình Hoa Kỳ:

-Huffington Post ngày 16/10/2018: “Một cảnh sát Da Đen của Tiểu Bang Maryland vừa bị bắt vì cáo buộc xâm phạm tiết hạnh một phụ nữ sau khi ra lệnh cho người đàn bà này ngừng xe lại. Ryan Macklin- với thâm niên sáu năm công vụ của Sở Cảnh Sát Prince George County đã ra lệnh cho chiếc xe ngừng lại vào lúc 1 giờ sáng ngày 11/10/2018 trong khi anh ngồi trong chiếc xe có mang phù hiệu cảnh sát và mặc cảnh phục. Cuộc điều tra cho biết, cảnh sát viên này đã giao cấu với người đàn bà trên chiến ghế xe của bà ta. Danh tính của người đàn bà không được tiết lộ và vụ xâm phạm tiết hạnh này đã được trình báo vài giờ sau đó với sự khuyến khích của bạn bè.”

Đã có khá nhiều trường hợp phụ nữ bị cảnh sát dừng xe lại, vì quá sợ bị phạt cho nên đã để cho những “ông bạn dân” này bốc hốt như bóp vú, sờ soạng, thậm chí hãm hiếp nhưng trường hợp của người đàn bàn nói trên. Một đất nước tân tiến, luật pháp nghiêm minh nhất hành tinh này mà còn có trường hợp cảnh sát làm bậy, vậy xin đừng phê phán cảnh sát ở các quốc gia khác kẻo mang tội bất công.

-ABC News ngày 17/10/2018: “Theo cảnh sát, vào ngày cuối tuần qua, một trẻ vị thành niên vì bảo vệ mẹ đang bị hành hung đã bắn chết cha mình. Cảnh sát phát hiện xác của Javier Vera 54 tuổi bên trong căn nhà của ông ta tại Fresno, California sau khi đứa con 16 tuổi gọi điện thoại cho cảnh sát trình báo về chuyện bạo lực gia đình. Cậu bé mà tên họ chưa được phổ biến nói rằng cha cậu đã say rượu và bắt đầu xiết cổ mẹ cậu trong một trận cãi cọ cho nên cậu đã nổ súng bắn chết ông.”

Ôi thảm cảnh gia đình! Có lẽ do tiền oan nghiệp chướng từ kiếp nào?

-Yahoo News ngày 20/10/2018: “Một nữ học sinh Da Đen 14 tuổi đã cáo buộc thầy giáo mình vi phạm Tu Chính Án Số Một sau khi bị chế nhạo và làm xấu hổ vì đã không đứng lên đọc Lời Tuyên Thệ (Pledge of Allegiance) trong lớp học. Theo đơn thưa nộp tại tòa án liên bang, học sinh này đã cùng một nhóm học sinh ngồi lì mà không đứng lên để phản đối Lời Tuyên Thệ. Đơn thưa nói rằng học sinh này đã hành động một cách ôn hòa, không gây xáo trộn để bày tỏ sự chống đối về những khổ đau của người Da Đen do chính sách kỷ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ.”

Ôi, hơn 100 năm đã qua mà cái “nhân” của chế độ nô lệ vẫn tạo “quả” cho tới ngày hôm nay và lan tới học đường! Từ nô lệ tiến lên làm tổng thống, thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc tiểu bang…cai trị người Da Trắng mà vẫn chưa hài lòng sao? Tại vận động trường, các đấu thủ bóng bầu dục không chịu chào cờ. Nay đến học sinh không đứng lên để đọc Lời Tuyên Thệ. Quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu đang trở thành thảm họa cho nước Mỹ. Rồi đây nước Mỹ, để tránh kiện thưa rắc rối, có thể phải phân chia ra ba loại trường học. Trường học cho học sinh Da Trắng chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Trường học cho học sinh Da Đen không chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Và trường học cho học sinh các sắc tộc khác “tùy nghi” muốn chào thì chào, không chào thì thôi! Nước Mỹ cứ “bao đồng” lo chuyện khắp thế giới còn trong nhà thì nát như tương mà không chịu lo. Ôi đó cũng là cái nghiệp, cái nghiệp của mộng bá chủ thế giới! Theo Yahoo News ngày 21/10/2018, trong một cuộc thăm dò cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu cho Ô. Trump và Dân Chủ bỏ cho Bà Clinton, 70% nói rằng nước Mỹ đang chia rẽ, chia rẽ về mọi chuyện từ nhỏ đến lớn. Sự chia rẽ này giống như một lò thuốc súng âm ỉ, chưa biết nó bùng nổ như thế nào. Vào ngày 23/10/2018 vừa qua, cơ quan an ninh cho biết đã ngăn chặn được 10 gói thuốc nổ được gửi tới các khuôn mặt lãnh đạo của Đảng Dân Chủ và tư gia của ông bà Bill Clinton, cựu Tổng Thống Obama và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden. Thủ phạm của sự chia rẽ này là do Nga hay Hoa Lục xúi giục? Hay do Nhà Nước Hồi Giáo? Hay nó chính là hệ quả của nền tự do, dân chủ đi quá trớn và lãnh đạo của cả hai đảng không có tầm vóc dẫn dắt và thuyết phục quần chúng- trong lúc chủ nghĩa cá nhân lên tới cực điểm và khuynh hướng bạo lực lan tràn. Ngày 25/10/2018, AP đã có bài viết nói rằng phải chăng “Cuộc nội chiến ở Mỹ đã bắt đầu mà không cần nổ một tiếng súng”? Cũng theo AP, tại một quán cà-phê ở Denver, Colorado, một nhân viên kỹ thuật nói rằng thật sợ hãi khi nói chuyện chính trị với người khác. Tinh thần “cởi mở” (open minded) đã chết trên nước Mỹ. Giờ đây khác chính kiến (Cộng Hòa, Dân Chủ) lập tức biến thành kẻ thù- còn thù hơn cả quân khủng bố và bom sẽ được gửi tới nhà! Ngày xưa, để tránh độc đảng, lưỡng đảng đã ra đời. Có ngờ đâu ngày nay lưỡng đảng lại tạo chia rẽ dân tộc, chẻ đôi đất nước. Vào ngày 28/1/2016, The Hill đã có bài viết nói rằng, “Hệ thống lưỡng đảng đang hủy diệt nước Mỹ. Những người Cộng Hòa và Dân Chủ đang đánh nhau tới chết và người dân Hoa Kỳ bị kẹt ở giữa.” (The two-party system is destroying America. Democrats and Republicans are in a death match and the American people are caught in the middle.) Thế mới hay trên đời này chẳng có cái gì toàn vẹn cả. Độc đảng bị chê là độc tài không dân chủ. Còn lưỡng đảng thì dân chủ có thừa nhưng phá tan đất nước do tranh giành quyền lực. Một nước mà người dân khù khờ thì yên ổn. Còn một nước dân chủ, dân trí cao như Hoa Kỳ thì không một ngày bình yên. Ôi dân chủ! Chúng ta đã phải trả một giá quá đắt! Câu hỏi đặt ra ở đây là: “Cứu cánh của con người là dân chủ hay cuộc sống bình yên?”

-ABC News ngày 24/10/2018: “Theo báo cáo của hiệu trưởng, một học sinh 13 tuổi đã dùng con dao thái thịt dài 20 phân (8 inches) đâm bà giáo của mình tại Trường Trung Học Đệ I Cấp tại Georgia. Học sinh này đã bị bắt sau khi biến cố xảy ra tại Trường Trikum khi học sinh kêu bà giáo lại gần rồi dùng dao đâm và ngực bà.”

Thật kinh khủng! Nào học sinh không chịu đọc Lời Tuyên Thệ rồi đưa đơn kiện thầy giáo. Rồi học trò dùng dao đâm vào ngực bà giáo. Rồi theo ABC News ngày 25/10/2018: “Hai học sinh Trung Học Đệ Nhất Cấp Bartow, Florida bị bắt ngày 23/10/2018 vì toan giết bạn cùng lớp rồi uống máu, rồi tự sát theo nghi thức của đạo thờ Quỷ Sa-tăng .” Rồi một cô giáo 32 tuổi của Muenster High School,Texas vào ngày 19/9/2018 đã ngủ với hai học sinh và khai với cảnh sát là bà say rượu nên không biết gì hết! Rồi vào ngày 29/10/2018, một học sinh Da Đen của Trung Học David W. Butler, North Carolina đã rút súng bắn chết bạn trong một cuộc cãi cọ và sẽ bị xét xử như người lớn.

Đây mới là vấn đề nguy nan của nước Mỹ chứ không phải vấn đề vũ khí nguyên tử. Khi mình dồn hết nỗ lực để đối ngoại (lo chuyện bao đồng thiên hạ) thì chuyện nhà bỏ phế. Khi người vợ, người chồng tối ngày lo chuyện hàng xóm, chuyện cộng đồng thì con cái có lêu lổng, bỏ học, không chịu lo việc nhà là lẽ đương nhiên. Nhưng làm thế nào để các ông/bà chính trị gia đang lãnh đạo nước Mỹ hiểu đây? Mình là dân thiểu số tạm dung, không có sức mạnh chính trị, không có sức mạnh tài chính thì tiếng nói của mình chỉ là tiếng côn trùng rên rỉ giữa canh khuya khi mọi người đã ngủ yên.

-Tổng Hợp ngày 27/10/2018: Một cuộc nổ súng đã xảy ra tại nhà thờ The Tree of Life của người Do Thái ở Pittsburgh, Philadelphia giết chết 11 người và làm bị thương sáu người trong đó có bốn nhân viên cảnh sát. Hung thủ tên Robert Bowers- 46 tuổi – người dân của thành phố này đã bị bắt. Tổng Thống Donald Trump lên án cuộc thảm sát là kinh khủng do thù ghét người Do Thái. Thế nhưng khi Ô. Trump nói rằng sở dĩ xảy ra như vậy vì nhà thờ không có súng để bảo vệ cho nên rộ lên sự chống đối vì lập luận này giống hệt như lập luận của Hội Súng Đạn Hoa Kỳ. Hội Súng Đạn Hoa Kỳ cho rằng những vụ thảm sát không phải do súng đạn mà vì cá nhân, nhà thờ, trường học, nơi trình diễn văn nghệ, chỗ đông… không có súng để bảo vệ cho nên mọi người cần mua thêm súng để tự vệ. Theo Văn Khố Bạo Lực Súng Đạn thì nội trong năm 2018 Hoa Kỳ đã có 47,220 vụ làm 11, 984 người chết. Thật là con số kinh hoàng!

Người Do Thái bị thù ghét khắp Âu Châu và Hoa Kỳ vì nắm giữ hết hệ thống tài chính của quốc gia họ cư ngụ và cư xử với dân Palestines giống như thuộc địa và ỷ có Hoa Kỳ đỡ đầu đã coi thường cả LHQ. Mới đây Thủ Tướng Do Thái Netanyahu đề nghị đưa tất cả dân Do Thái từ Pháp về nước. Nhưng vì tự ái, tổng thống Pháp đã trấn an và ra lệnh bảo vệ người Do Thái. Tinh thần bài Do Thái sống lại ở Âu Châu giống như thời Hitler. Do Thái hành động như chỗ không người trên chính trường quốc tế, coi chừng tạo ác cảm khắp nơi mà họ không biết. Do đó khi mình giàu và thông minh thì phải có đức, tức khiêm tốn, kính trọng và giúp đỡ mọi người. Mình sống phải để người khác sống. Mình giàu có thì phải chia xẻ. Đừng bức hiếp người ta quá. Đó là Đạo Trời.

-AP ngày 30/10/2018: “Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang triển khai 5200 binh sĩ với thiết bị quân sự nặng cùng trực thăng tại biên giới tây nam (Texas, Arizona và Califorinia) trong một chiến dịch bất thường một tuần trước ngày bầu cử mà Tổng Thống Donald Trump muốn cử tri tập trung vào cuộc xâm lăng từ từ (slow-moving invasion) của người di dân Trung Mỹ vào Hoa Kỳ.”

Theo tôi nghĩ, dùng một đạo quân hùng mạnh nhất hành tinh này để đối phó với đoàn phụ nữ đa số tay dắt tay bồng con nhỏ, lôi thôi lếch thếch cũng khó. Làm thế nào để ngăn chặn họ đây? Nổ súng chăng? Hay dùng báng súng đánh họ? Theo tôi, đây là vấn nạn kéo dài cả trăm năm nữa chứ không phải chơi. Khi mà các nước Trung Mỹ còn nghèo đói thì người dân đổ dồn về đây để kiếm miếng cơm manh áo, một tương lai khá hơn cho con cái…là điều đáng thương. Chẳng ai muốn bỏ nước ra đi cả. Do đó biện pháp quân sự có lẽ chỉ để răn đe chứ không phải biện pháp trường kỳ. Theo tôi, Ô. Trump nên viện trợ khẩn cấp cho Mễ Tây Cơ thành lập các trại tiếp cư để “cầm chân” đoàn người đang ùn ùn kéo vào. Đồng thời cũng viện trợ cho các nước Trung Mỹ và hứa mỗi gia đình trở về sẽ “tặng” một số tiền nhỏ để mưu sinh. Bỏ ra 1 tỷ đô-la chẳng thấm thía gì. Được tiếng nhân đạo và “tạm thời” ổn định được tình hình. Chứ biện pháp mạnh không thể thành công. Chờ xem.



Tình hình thế giới:

-Reuters ngày 17/10/2018: “Hai miền Triều Tiên đã đồng ý nối lại đường bộ và đường hỏa xa bị gián đoạn từ cuộc chiến năm 1951 – thêm một bước để cải thiện bang giao cho dù Hoa Kỳ lo lắng rằng việc phá tan băng lạnh quá nhanh giữa hai miền sẽ làm giảm nỗ lực thúc ép Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí nguyên tử. Hai miền Nam-Bắc Triều Tiên còn đồng ý ngưng các cuộc tập trận, thiết lập vùng cấm bay gần biên giới và lần hồi tháo gỡ những bãi mìn và những trạm gác tại Vùng Phi Quân Sự. ”

Dù Bắc Triều Tiên đã có những bước cụ thể để từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng Hoa Kỳ vẫn còn do dự, không những không giảm nhẹ cấm vận mà còn thúc ép các quốc gia khác thi hành nghiêm chỉnh lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên. Có thể Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton là siêu diều hâu chủ trương chỉ khi nào Bắc Triều Tiên quỳ gối thì Hoa Kỳ “may ra” mới bỏ cấm vận vì vẫn e ngại quốc gia này bội ước.

Nếu hai miền Nam-Bắc Triều Tiên thực hiện được chủ trương chung sống hòa bình mà không cần tới sự giám sát của ngoại bang hay LHQ thì đây là một hình ảnh tuyệt vời của tình huynh đệ máu chảy ruột mềm và lòng yêu nước:

Khôn ngoan đá đáp người ngoài.

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

-The Telegraph ngày 17/10/2018: “Hoa Lục sẽ phóng một mặt trăng giả lên không gian với hy vọng nó sẽ chiếu sáng những thành phố lớn nhất của xứ này. Các viên chức của Thành Đô- với dân số 14 triệu người nằm ở tây nam Tứ Xuyên công bố kế hoạch sẽ đặt một vệ tình lên quỹ đạo trái đất vào năm 2020 có khả năng đưa ánh mặt trời chiếu sáng vào ban đêm, hy vọng có thể thay thế toàn bộ hệ thống đèn đường. Theo Ô. Wu Chunfeng- chủ tịch Viện Nghiên Cứu Khoa Học Không Gian và Hệ Thống Điện Vi Tiểu của thành phố, vệ tinh này sử dụng một lớp tạo phản chiếu ánh sáng vào một vùng trên trái đất rộng 50 dặm vuông. Kế hoạch này mô phỏng theo một đồ án của Nga năm 1999 đưa một tấm gương khổng lồ vào quỹ đạo để thắp sáng các thành phố của Siberia với hy vọng rẻ hơn điện thường.”

-AFP ngày 18/10/2018: “Tướng A Phú Hãn Abdul Raziq có lần khoe là ông ta đã thoát khỏi vô số lần ám sát của lực lượng Taliban. Nhưng vào ngày hôm nay 18/10/2018, nhóm cực đoan A Phú Hãn đã thành công trong một vụ giả trang là cận vệ của thống đốc rồi bắn chết ông ta. Theo mô tả của Nhóm Quan Sát Nhân Quyền năm ngoái thì vị giám đốc cảnh sát gây tranh cãi của Kandahar được gán cho cái tên ‘vua tra tấn’ (torturer in chief) đã nổi bật lên và trở thành nhân vật lãnh đạo ngành an ninh quyền thế nhất A Phú Hãn. Được coi như cột trụ chống Taliban, cái chết của Raziq để lại một khoảng trống an ninh nguy hiểm mà một nhà quan sát cho rằng có thể đưa tới tan vỡ ở miền Nam nơi khai sinh ra phong trào Taliban. Raziq 39 tuổi, bị tố cáo là đã điều hành những phòng tra tấn bí mật, bóp nát ngọc hoàn (hòn dái) tù nhân và giết cả chục ngàn tù binh Taliban. Thế nhưng ông này phủ nhận. Raziq được coi như đồng minh tin cậy của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại Taliban. Trên diễn đàn Twitter, vài giờ sau khi bị thương nhưng thoát chết trong vụ ám sát này, tướng Hoa Kỳ Scott Miller- tư lệnh chiến trường A Phú Hãn đã gửi lời phân ưu và gọi Aziq là người bạn lớn (great friend). “

Có một sự thực phũ phàng của cuộc đời này là: Để chống lại cái cực đoan, nhiều khi người ta còn cực đoan, quá khích hơn kẻ thù. Để chống lại sự gian ác, nhiều khi người ta lại tàn nhẫn và gian ác hơn. Để chống lại sự gian trá, nhiều khi người ta còn gian trá hơn. “Dĩ đức báo oán” hay “Đem tình thương xóa bỏ hận thù” chỉ là lời nói từ cửa miệng và không bao giờ có thật. Nếu có thật và làm được thì đó là Thánh Nhân. Nhưng đời nay liệu có Thánh Nhân không?

-AP ngày 19/10/2018: “Một công dân người Anh và một công dân người Gia Nã Đại (một trai, một gái) có thể bị 10 năm tù và tiền phạt 30,650 bạt vì dùng sơn vẽ bậy lên bức tường cổ tại Thành Phố Chiang Mai, Thái Lan.”

Theo tôi nghĩ chẳng nên đưa ra tòa, phạt tù làm gì vừa tốn cơm tốn nước, rồi các hội ân xá, nhân quyền xúm lại can thiệp. Hãy áp dụng kiểu phạt của Ô. Lý Quang Diệu, quất cho mỗi người 10 roi mây vào đít thì tởn tới già. Qua sự kiện này ai dám nói thanh niên của các xứ tiến bộ như Anh Quốc, Gia Nã Đại có giáo dục? Tiến bộ về khoa học, kỹ thuật chưa chắc đã tiến bộ về nhân cách và đạo đức. Muốn có nhân cách, ngoài giáo dục học đường và gia đình phải còn có giáo dục bản thân mà ngày xưa Nho Giáo gọi là “tu thân”.

-Reuters ngày 19/10/2018: “Bộ trưởng y tế Palestines cho biết, binh sĩ Do Thái đã bắn và làm bị thương 130 người trong cuộc biểu tình phản đối gần Giải Gaza biên giới. Trong khi đó phát ngôn viên của Do Thái nói rằng khoảng 10,000 người tụ tập ở biên giới mà một số đã ném vỏ xe bị đốt cháy, quăng lựu đạn và chất nổ qua hàng rào của binh sĩ. Thế nhưng cuộc biểu tình tương đối nhỏ mà một vài cuộc tụ tập trước đây là khoảng 30,000 người cho thấy căng thẳng có vẻ dịu dần.”

-Yahoo News ngày 22/10/2018: “Tuần qua, các nhà đầu tư khắp thế giới đã rút lui khoảng 1.1 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào Ả Rập Sê-út và sự đau đớn này chưa chắc đã chấm dứt cuộc chiến ngoại giao căng thẳng do việc nhà báo Jamal Khashoggi mất tích tại tòa lãnh sự Ả Rập Sê-út tại Thổ Nhĩ Kỳ.

-Reuters ngày 23/10/2018: “Hoa Lục (Chủ Tịch Tập Cận Bình) khánh thành cây cầu dài nhất thế giới bắc qua biển và một đường hầm nối liên trung tâm tài chính Hương Cảng với tụ điểm bài bạc của thế giới Ma Cao. Cây cầu Hương Cảng-Chu Hải-Ma Cao dài gần 35 cây số với 6.7 cây số đường hầm và hai đảo nhân tạo và không cản trở tàu bè lưu thông trên biển.”

Từ một quốc gia nghèo đói, dân phải lưu lạc khắp bốn phương trời để bán hủ tíu, bánh bao, dầu chéo quẩy, đồ lạc-soong (đồng nát) thế mà ngày nay trở thành siêu cường khiến Hoa Kỳ phải hủy bỏ thỏa hiệp hạn chế vũ khí nguyên tử để đối đầu thì chúng ta không nên coi thường sức mạnh của Hoa Lục. Cách đây 20 năm đã có nhiều cuốn sách “best seller” xuất bản ở Mỹ tiên đoán về ngày sập tiệm của Hoa Lục. Thế nhưng mỗi lúc ông Tàu trở nên mạnh hơn. Ở Hoa Kỳ này rất nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ tăm tiếng, ứng cử viên tổng thống đã thất bại cay đắng chỉ vì đánh giá thấp, coi thường đối thủ (như Ô. Bush Cha coi thường Ô. Bill Clinton). Nếu Hoa Lục “yếu hèn”, “đồ rởm” và “hàng mã” thì có lẽ các tổng thống Hoa Kỳ chỉ cần gác chân lên bàn đọc báo, coi truyền hình, đấu láo với các cố vấn, coi football, đánh gôn để tiêu khiển chứ chẳng phải lo lắng đưa HKMH vào Biển Đông, cho B-52 bay trên trời, liên minh với Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ để làm gì cho nhức đầu. Xin nhớ tài nguyên và sức mạnh quân sự của Hoa Lục ngày hôm nay vượt xa Đức Quốc Xã và Quân Phiệt Nhật năm xưa. Quân Phiệt Nhật và Đức Quốc Xã không có vũ khí nguyên tử và tài nguyên rất hạn chế và chưa có ảnh hưởng toàn cầu.

-The Telegraph ngày 26/10/2018: “Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau cuộc hội kiến với Chủ Tịch Tập Cận Bình nói rằng bang giao Hoa-Nhật ở vào khúc quanh lịch sử khi hai bên ký kết một loạt những thỏa hiệp nhiều tỷ Mỹ Kim vào ngày hôm nay cho dù những căng thẳng kéo dài nhiều thập niên giữa hai quốc gia vẫn còn và Nhật Bản vẫn chỉ trích thành tích nhân quyền của Hoa Lục. Ô. Abe thực hiện chuyến công du hiếm hoi hai ngày mà ông nói rằng nó ghi dấu bình minh của mối bang giao giữa hai nước, từ cạnh tranh tới cộng tồn và liên hệ song phương bước vào giai đoạn mới.”

Sự kiện cho thấy mạnh như Nhật Bản và có Hoa Kỳ đỡ đầu mà còn làm lành với Hoa Lục, vậy thì thật điên khùng khi xúi các nước nhỏ ở Đông Nam Á chống lại ông khổng lồ này.

-Reuters ngày 26/10/2018: “Tổng Thống Pháp Macron nói rằng thật đáng tiếc Bỉ đã quyết định chọn mua phi cơ chiến đấu F-35 của Lockeed Martin thay vì Typhoon của Âu Châu, đi ngược với quyền lợi của Âu Châu.”

Từ ngàn đời nay, trong một liên minh nhiều nước, thường có sự “xé lẻ” đâm sau lưng bạn chỉ vì quyền lợi riêng. Mua vũ khí của Mỹ sẽ được Mỹ ưu đãi nhiều chuyện có lợi hơn là mua của Âu Châu. Điều này tốt cho Bỉ nhưng Miền Nam có câu, “Chơi vậy thì chơi với ai?” Đời là vậy Ô. Macron ơi!

-Business Insider ngày 29/10/2018: “Jair Bolsonaro – một chính trị giả cực hữu được so sánh với Donald Trump vừa thắng cuộc bầu cử tổng thống Ba Tây, ghi dấu một cuộc đổi thay chính trị quan trọng tại xứ sở lớn thứ tư thế giới. Tham nhũng, thối nát của chính quyền cánh tả đã đưa tới chiến thắng cho Ô. Bolsonaro.”

Chúng ta chờ xem “ông cực hữu” này đưa Ba Tây đi về đâu, liệu có khá hơn không?



Chiến Tranh Lạnh Mới:

-AP ngày 30/10/2018: “Tổng Thư Ký Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói ông tin chắc rằng cả hai lực lượng quân sự của Đồng Minh và Nga sẽ hành động một cách đáng tôn trọng trong lúc cả hai sẽ tiến hành các cuộc tập trận ngoài khơi của Na Uy. Nga sẽ tập trận với hỏa tiễn bắn đạn thật. Còn NATO tập trận lớn nhất trong lịch sử với 50,000 binh sĩ, 10,000 xe cơ giới, 250 máy bay và 65 tàu chiến.”

Nga và Tây Phương như hai đối thủ, giơ nắm đấm chỉ vào mặt nhau nhưng chưa rút súng ra mà thôi. Tăng cường binh bị, trừng phạt kinh tế, tập trận, đem quân tiến sát vào biên giới của đối phương, triệt hạ nhau trên mặt trận ngoại giao…đang là bước khởi đầu của Đệ III Thế Chiến.



Tình hình Trung Đông:

-Ruters ngày 27/10/2018: Tổng thống các đại cường Pháp, Nga và thủ tướng Đức tới Thổ Nhĩ Kỳ họp thượng đỉnh với Tổng Thống Erdogan về vấn đề Syria. Bốn nhà lãnh đạo thỏa thuận rằng lệnh ngưng bắn chung quanh khu vực Idlib của phiến quân phải được duy trì. Liệu Mỹ có tuân thủ thỏa thuận quốc tế này không? Nếu Mỹ nói “NO” thì mọi chuyện cũng như không.



Tình hình Biển Đông:

-Tổng Hợp ngày 18/10/2018: Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, thăm Phi Trường Biên Hòa- một căn cứ không quân khổng lồ của Mỹ thời chiến tranh. Theo Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrin, “Chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis cho thấy sự tiếp tục ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, có đóng góp cho an ninh quốc tế. Chuyến đi cũng cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, vốn là nền tảng cho quan hệ đối tác quốc phòng song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.” Sau đó Ô. Mattis sẽ tới Singapore để tham gia Hội Nghị Bộ trưởng Quốc Phòng Đông Nam Á dự định diễn ra từ 18 -20/10/2018.

Về tầm quan trọng của chuyến viếng thăm, Ô. Nguyễn Minh Tâm- đại tá QĐND -chuyên viên về các vấn đề chính trị và quân sự, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik News ngày 19/10/2018 đã nói rằng, “Điều cần lưu ý là chuyến đi thứ hai của ông James Mattis sang Việt Nam lần này đến Thành Phố HCM chứ không phải Hà Nội. Điều đó cho thấy sự "tế nhị" của Việt Nam trong việc cân bằng quan hệ với hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc trong thời điểm quan hệ giữa hai cường quốc này đang trở nên căng thẳng suốt mấy năm qua.”

Việt Nam ngày nay đang ở vào thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Cần đi với Mỹ để có thể giữ yên Biển Đông. Nhưng liên minh quân sự với Mỹ để chống Trung Quốc sẽ là thảm họa và chắc chắn một cuộc chiến kiểu 1979 sẽ nổ ra. Hoa Lục có nhiều lựa chọn để tấn công Việt Nam. Ngoài việc tấn công trên Biển Đông, họ có thể đem quân tiến chiếm một vài khu vực ở biên giới, dùng người sắc tộc ở đây để thành lập mặt trận tự quyết và như thế Việt Nam sẽ có vài phong trào tự trị, đòi thành lập quốc gia riêng ở vùng biên giới. Lúc đó Việt Nam nát như tương và thế giới cũng chẳng làm gì được. Cho nên chính sách ngàn đời của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa hiếu với Trung Hoa nhưng không lệ thuộc…như tổ tiên chúng ta đã làm theo đúng di ngôn, “Nam quốc sơn hà nam đế cư”.

-Sputnik News ngày 21/10/2018: “Indonesia đang trông đợi sớm nhận được các chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Bộ trưởng quốc phòng Nam Dương nói rằng, các bên đã bắt tay thực hiện thỏa thuận. Chúng cần hoàn tất vấn đề điều phối cuối cùng, dứt điểm thỏa thuận với Bộ Tài Chính và Bộ Thương Mại về một số chi tiết gắn với thủ tục thanh toán hợp đồng. Ngoài ra, Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu khẳng định rằng Indonesia sẽ không bao giờ hủy bỏ hợp đồng cung cấp máy bay, bất kể lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ chống Nga.” Có hai câu hỏi được đặt ra:

1)Tại sao Nam Dương không mua F-16 của Mỹ? Xin thưa mua vũ khí của Mỹ cũng không khó. Nhưng sau đó các ông thượng nghị sĩ “buồn buồn” hay vì lý do gì đó, ra nghị quyết cấm bán cơ phận/đồ phụ tùng thì vũ khí trở thành đống sắt vụn.

2)Tại sao Nam Dương lại tăng cường quân sự? Thứ nhất là để phòng ngừa ông “Con Trời” Trung Quốc. Thứ hai cũng để đề phòng Úc Đại Lợi- nước láng giềng hiện mua sắm rất nhiều vũ khí tối tân của Anh và Pháp nói là để chống Trung Quốc, nhưng biết đâu có thể áp đảo Nam Dương? Và đây cũng là một mặt của chính sách ngoại giao đa phương đang là chiều hướng chính của các quốc gia Đông Nam Á. Mua vũ khí của nhau là dấu hiệu thân thiện.

-Nhân Dân Nhật Báo (Anh Ngữ) ngày 25/10/2018: “Tướng Ngụy Phượng Hòa- Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Hoa nói rằng sẽ không nhượng một tất đất của lãnh thổ và cảnh cáo những thách thức liên tục về chủ quyền quốc gia ở Đài Loan là cực kỳ nguy hiểm và sẽ đưa tới hành động không khoan nhượng của quân đội.” Chủ Tịch Tập Cận Bình vừa ra lệnh cho tướng chỉ huy khu nam giám sát vùng Đài Loan và Biển Đông phải tăng cường binh bị và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Theo tôi, nếu Đài Loan vẫn cứ giữ nguyên trạng tức độc lập trong thực tế nhưng không tuyên bố chính thức thì tình hình êm dịu. Nếu Đài Loan tuyên bố độc lập hay cho Hoa Kỳ đóng quân tại đây thì Hoa Lục sẽ tấn công đề tàn phá Đài Loan nhưng không chiếm giữ mà Hoa Kỳ cũng chẳng làm được gì cả vì nếu can dự đại chiến sẽ nổ ra.



Nhận Định:

Theo The Daily Beast ngày 20/10/2018, “Hôm nay Tổng Thống Donald Trump xác nhận là Hoa Kỳ sẽ rút lui khỏi thỏa hiệp lịch sử về vũ khí nguyên tử với Nga. Ô. Trump đã nói với các ký giả lúc ông ở trên máy bay Air Force One tại Nevada là chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa hiệp và chúng tôi rút chân ra. Ô. Trump muốn nói tới Thỏa Hiệp Vũ Khí Nguyên Tử Tầm Trung - một thỏa ước lịch sử ký kết giữa Tổng Thống Ronald Reagan và Tổng Bí Thư Gorbachew năm 1986 nhằm giới hạn việc sản xuất vũ khí nguyên tử của hai quốc gia. Bộ tham mưu của Ô. Trump muốn gia tăng kho vũ khí hạt nhân để đối đầu với việc gia tăng quân sự của Hoa Lục tại Biển Đông và cũng vì Nga vi phạm thỏa hiệp. Ô. Trump nói rằng chúng tôi phải phát triển loại vũ khí này.”

Quyết định của Ô. Trump sẽ kéo theo cuộc chạy đua ào ạt chế tạo vũ khí nguyên tử tay ba Nga-Mỹ-Trung Hoa sau đó là Ấn Độ, Hồi Quốc. Không biết có lôi kéo Âu Châu vào cuộc đua khi mà Anh tuyên bố sát cánh với Mỹ? Còn bộ trưởng ngoại giao Đức nói rằng thỏa hiệp 1987 là kiến trúc cho an ninh của Âu Châu từ đó đến nay và thúc giục Hoa Kỳ suy nghĩ đến hậu quả của nó. Bộ ngoại giao Hoa Lục nói rằng đây là một quyết định không tốt tác động tới nhiều quốc gia. Cựu Tổng Bí Thư Gorbachev nói rằng đây là một quyết định không phải của đầu óc lớn. Mọi thỏa hiệp hạn chế vũ khí nguyên tử cần phải được duy trì để cứu sinh mạng của trái đất. Còn Nhật Bản thì nín thinh vì ở vào thế kẹt. Nếu chống đối thì mất lòng người đang che chở cho mình. Nếu ủng hộ thì đã quên mất thảm họa nguyên tử Hiroshima và Nagasaki hoặc coi hai cuộc ném bom nguyên tử này là đúng và hợp lý.

Vào ngày 23/10/2018, trong cuộc hội kiến với Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga Lavrov tại Mạc Tư Khoa, Ô. John Bolton – Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nói rằng tình hình thế giới đã đổi thay (Trung Hoa từ nước nghèo đói nay trở thành siêu cường đối thủ của Mỹ) cho nên cần phải xét lại chính sách an ninh. Thế nhưng theo Ô. Bolton, việc rút lui khỏi thỏa hiệp không làm cho thế giới nguy hiểm hơn. Còn buổi gặp gỡ giữa Ô. Bolton và Tổng Thống Putin chỉ toàn lời bông đùa, ám chỉ qua lại mà không có một lời tuyên bố chính thức nào. Nhưng sau đó Ô. Bolton nói với báo chí rằng vì không thể ngăn ngừa Nga vi phạm thỏa hiệp mấu chốt này cho nên Hoa Kỳ phải rút ra. Còn Nga nói rằng nếu Hoa Kỳ xé bỏ hiệp ước thì Nga phải lấy lại thăng bằng quân sự, ý nói Mỹ có thêm bao nhiêu, Nga sẽ phải có thêm bấy nhiêu. Theo tờ The Guardian thì chính siêu diều hâu John Bolton đã thúc đẩy Tổng Thống Donald Trump rút lui khỏi thỏa hiệp này. Và cũng thật nghịch lý, Ô. Bolton cho biết Ô. Trump có thể gặp Ô. Putin vào Tháng 11 tại Paris và Ô. Putin có thể thăm Hoa Thịnh Đốn- không biết để làm gì - khi Hoa Kỳ liên tiếp ban hành lệnh cấm vận Nga và ngày nay hủy bỏ hiệp ước hạn chế vũ khí nguyên tử? Tại Hoa Kỳ, chỉ có một TNS. duy nhất là Rand Paul (Cộng Hòa, Kenntucky) lên tiếng chỉ trích việc rút lui này. Theo TNS. Rand Paul, “Chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta cần tìm cách giải quyết những khó khăn trên căn bản của thỏa hiệp và đi tới.”

Trong lịch sử nhân loại, khi một đại cường đang thống trị thế giới, bỗng có một quốc gia nào đó xuất hiện với sức mạnh đáng gờm thì mọi chuyện phải thay đổi. Đó là chuyện thường tình của thế gian. Khi mà thương lượng để “phân ngôi thứ” ai bá chủ thế giới không xong thì muôn đời phải giải quyết bằng chiến tranh. Chiến tranh cổ điển thì Mỹ khó thắng Nga và Tàu, do đó chỉ còn chiến tranh nguyên tử. Bộ ngoại giao Nga nói rằng đây là một hành động nguy hiểm và sẽ có hành động đáp ứng. Tuy nhiên họ vẫn đang chờ đợi quyết định chính thức của Hoa Kỳ. Mới đây Tổng Thống Putin tuyên bố Nga sẽ đánh trả bất cứ cuộc tấn công nguyên tử nào vào đồng minh của Nga nhưng không nói rõ những ai là đồng minh của Nga. Theo tôi, dù Hoa Kỳ có gia tăng khối lượng vũ khí nguyên tử lên gấp đôi thì cũng không thể bắt Hoa Lục hay Nga quỳ gối. Mà hai nước này cũng sẽ chạy đua để đối đầu. Một thực tế tàn nhẫn là, nếu không có vũ khí nguyên tử thì không thể thương thảo trên thế mạnh.

Bối cảnh chiến tranh nguyên tử ngày hôm nay không giống như năm 1945 khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki và Hiroshima mà Nhật Bản không có vũ khí nguyên tử để đánh trả. Ngày nay, Nga có 8000 đầu đạn hạt nhân, Hoa Kỳ có 7000 và Hoa Lục có 270. Chiến tranh nguyên tử xảy ra sẽ là thảm họa toàn cầu vì Mỹ có cả trăm căn cứ quân sự rải rác khắp thế giới mà những nơi này có thể tàng trữ vũ khí nguyên tử như Anh, Pháp, Đức và Ý. Ô. Putin vừa tuyên bố rằng nếu Âu Châu cho Mỹ triển khai vũ khí nguyên tử thì Nga phải hướng các mũi nhọn nguyên tử vào đây.

Năm 1914 Thế Chiến I kết thúc với 11 triệu binh sĩ chết, 8 triện dân thường mạng vong. Ba mươi năm sau 1945 Thế Chiến II bùng nổ, 55 triệu người chết. Thế Chiến III chắc số chết có thể lên tới 1 tỷ người. Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Hoa Thịnh Đốn, Ba Lê, Luân Đôn, Rome, Bá Linh, Brussels (trụ sở của NATO), Tokyo, Nam Bắc Triều Tiên, Úc Châu… có thể sẽ san thành bình địa. Trước thảm họa đó, Đại Hội Đồng LHQ ngày 27/10/2017 đã ban hành nghị quyết cấm vũ khí nguyên tử và lần hồi đi đến hủy bỏ hoàn toàn. Thế nhưng LHQ chỉ “hù dọa” được các nước nhược tiểu. Còn đối với Hoa Kỳ, Nga, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Do Thái…thì những nghị quyết này chỉ là mớ giấy lộn và LHQ chỉ là “chỗ vui chơi” như có lần Ô. Trump nói thế.

Chiến tranh nguyên tử bây giờ không phải chỉ là máy bay ném bom hay hỏa tiễn liên lục địa mà cả xe tăng trang bị đại bác nguyên tử, thủy lôi nguyên tử khổng lồ có thể hủy diệt một hải cảng lớn như Nữu Ước. Đây sẽ là ngày tận thế và sau đó không biết trái đất sẽ ra sao? Một trật tự mới nào cho hành tinh chết (dead planet) này?

Theo lời dạy của Đức Phật, vạn pháp (vạn vật) đều trải qua bốn giai đoạn Thành-Trụ- Hoại-Diệt. Trái đất này khoảng một tỷ năm nữa sẽ tự hủy diệt khi Mặt Trời tắt. Nhưng nó sẽ hủy diệt sớm hơn do tham vọng của con người. Tham dục của con người mỗi ngày mỗi tăng lên, nhưng đạo đức thì từng giây từng phút suy giảm. Cứ thử nhìn lại cách đây 50 năm nhu cầu của chúng ta rất đơn sơ. Nhưng ngày hôm nay thì nhu cầu quá nhiều, quá sa hoa, nhưng đạo đức của chúng ta có tốt hơn hay gia tăng hơn cách đây 50 năm không? Đừng cầu Trời khấn Phật, cầu xin Thượng Đế nhiều quá. Hãy “Trực chỉ nhân tâm” (*) tu bồi đạo đức ngay trong chính con người mình để cứu trái đất và cứu nhân loại này. Một nguyên tắc của ngàn đời là: Không thể chỉ có mình trên trái đất này, “Mà có người, có ta.”

Đào Văn Bình

(California ngày 31/10/2018)

(*) Lục Tổ Huệ Năng dạy, “Trực Chỉ Nhân Tâm, Kiến Tánh Thành Phật”.